Не совсем православные – все равно православные

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16 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире

Россия проворачивает каспийский гамбит Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
Пока Прибалтика угрожает России выходом из энергетического кольца БРЭЛЛ, Москва делает шаг вперед по созданию нового крупного энергетического объединения на южных просторах. Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о создании единого энергетического коридора «Север–Юг». Россия в этом проекте не главный бенефициар, однако для нее он имеет более глобальное значение. Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
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Названа настоящая цена, которую Россия просит за Курильские острова

Сергей Лавров готов и дальше вести переговоры о мирном договоре с ЯпониейФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Российский МИД назвал заголовки в стиле «Лавров озвучил условия передачи островов Японии» спекуляцией. Министр в своем выступлении на форуме «Территория смыслов» высказался о мирном договоре с Японией. И хотя Лавров действительно говорил о возможной передаче Японии двух островов, возмущение МИДа оправданно. Потому что позиция России не сводится к решению территориального спора. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Не совсем православные – все равно православные

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...

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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

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          • у меня нет долгов

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              Ирина Алкснис

              Не совсем православные – все равно православные

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 16 августа 2019, 12:00

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              Согласно свежему опросу ВЦИОМ 63 процента россиян считают себя православными.

              По возрастным группам также никаких сюрпризов: чем старше группа, тем выше в ней доля верующих. В молодежной (18-24 года) атеистов аж 37 процентов, а православных всего 23 (мусульман, кстати, 9 процентов). В целом, все естественно и закономерно: находит выход извечный юношеский нигилизм и отрицание любых авторитетов – но время это поправит.

              Однако опрос возвращает к теме, которая регулярно возникает при любых обсуждениях места и роли религии и конкретно Русской Православной Церкви в жизни страны: можно ли в принципе большую часть этих 63 процентов на самом деле считать православными? Вопрос на самом деле актуальный.

              Особое положение РПЦ в России – глупо спорить, что оно есть – строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное и безоговорочное большинство населения страны. Именно из этого проистекают и разнообразные программы строительства храмов, и поддержка государства при реализации масштабных проектов (например, реконструкции больших монастырей), и многое-многое другое.

              Но надо признать, что у критиков сложившейся ситуации имеются весьма весомые аргументы против, и они правы, указывая на определенное лукавство используемых цифр. И кстати, социология приходит им в этом на помощь. По опросу этого же года из относящих себя к православным только 14 процентов держит Великий Пост – и это самый высокий показатель на фоне остальных постов. А строго соблюдает воздержание в посты согласно всем православным канонам и вовсе 2 процента православных.

              Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

              Доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм колеблется в зависимости от опросов, но никогда не превышает 10 процентов. Для большинства православных причастность к церкви проявляется либо по любимым праздникам (Пасха, Рождество, Крещение), либо вовсе спорадически (случайно оказались рядом с храмом – зашли, поставили свечку).

              И ладно бы, дело касалось только внешней воцерковленности. Но ведь и содержательно ситуация не лучше. Например, проблема абортов. Позиция РПЦ – недвусмысленна в их осуждении и продвижении идеи о необходимости их запрета. А все те же социологи фиксируют подчеркнуто либеральную позицию российского общества по этому вопросу: более 70 процентов против запретительных мер в этой сфере. И понятно, что среди этих 70 процентов львиную долю составляют люди, которые считают себя православными.

              Так что скептики и критики законно задают неприятный вопрос: насколько православными можно считать и называть людей, которые а) не соблюдают внешнюю сторону веры (регулярно ходить на службы, на исповедь, к причастию, держать посты); б) осознанно придерживаются убеждений, которые, как они знают, прямо противоречат базовым установкам православия и в) зачастую демонстрируют вопиющее невежество в отношении собственной религии (включая незнание даже «Отче наш» и путаницу между Рождеством и Пасхой)? И не является ли в этой связи откровенно сомнительной претензия РПЦ на особое положение и расположение государства?

              Вопросы и впрямь острые – и заслуживающие ответов. И их стоит дать.

              Для начала, у всей этой ситуации есть самая простая и очевидная сторона. Сам факт подтверждения со стороны абсолютного большинства россиян своей принадлежности к РПЦ является с их стороны заявлением поддержки нынешнего места православия в жизни страны.

              Громкие скандалы, в которые так или иначе вовлечена РПЦ, последние годы вспыхивают регулярно. Некоторые утверждают, что Церковь подвергается масштабной и целенаправленной дискредитационной кампании, которая должна подорвать ее репутацию и влияние в обществе. Тут ничего не могу сказать – я не в достаточной степени владею материалом, чтобы высказываться на эту тему. Зато я точно могу сказать, что пока абсолютное большинство населения заявляет о своей принадлежности православию, Московский патриархат может спать спокойно. Потому что самоидентификация людей, как членов Русской Церкви, автоматически означает их поддержку текущего статус-кво и положения РПЦ со всеми бонусами, государственной поддержкой и прочими плюшками, которые столь часто критикуются.

              Это прямое и открытое заявление: ситуация нас устраивает, мы считаем происходящее правильным и пусть оно идет так дальше. И факт, что зачастую эта точка зрения исходит от людей невоцерковленных (и формально, и по существу), скорее, усиливает ее значимость и вес, нежели уменьшает. Именно потому, что это люди, которые точно не подвергаются «церковной пропаганде» и занимают подобную позицию не из-за того, что они на регулярной основе общаются со священниками.

              А вот почему эти люди – не воцерковленные, независимые от церкви в суждениях и зачастую кардинально не согласные с ней по каким-то вопросам – стоят именно на такой позиции, вопрос другой. Куда более сложный, и очень личный – на который каждый человек отвечает по-своему.

              Если спросить меня (а я как раз наитипичнейший представитель того самого православного, но невоцерковленного большинства), то я могу сказать многое. И про культурно-историческое значение РПЦ для России, и про ее государственно-идеологическую функцию, и про роль Церкви, как ключевого института духовной традиции, чья роль растет с учетом тревожных мировых тенденций, и еще про очень многое. Но если говорить максимально просто и коротко, то я придерживаюсь следующей немудреной мысли.

              Есть вещи, которые делают Россию Россией, неся в себе как прагматично-полезную нагрузку для страны, так и значимый символический смысл. Главные известны всему миру: космос, балет, богатейшие природные ресурсы, русское оружие…

              Русское православие находится в этом ряду, причем где-то в самом начале списка. Так было, так есть и – я уверена – что так должно оставаться.

              Наша обязанность – достойно продолжать начатое предыдущими поколения. И, значит – больше космических запусков, больше заботы о безопасности страны, неизменный «Щелкунчик» 31 декабря в Большом, и, в целом, упорное строительство благополучной и красивой страны.

              …Ну и православные храмы, как символ России, везде – до каких бы уголков планеты или космоса она не добралась.


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