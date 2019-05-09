В День Победы лучше не спорить, а помнить

Скандалы и склоки, потрясающие время от времени общественность, можно разделить на три категории.

Первая волна вызывается чем-то, случившимся на днях. Причем, сюда же можно отнести и фейковые новости, и скандалы на пустом месте, и искусственно раздутые баталии. Случился пожар в торговом центре с жертвами – мгновенно возникают тысячи экспертов по противопожарной безопасности, ублюдки начинают «ловить хайп» на трагедии, совсем уж конченные мрази используют беду в своих паскудных целях, раскачивая ситуацию хоть на чужой крови, лишь бы качнуть. Победила дочка безголосой «звездочки» с папиными миллионами в кармане – не забудем, не простим. Лукашенко закрыл нефтепровод – мгновенно образуются сотни домашних политологов и нефтепромышленников, которые объяснят вам что как и почему. Сюда же можно отнести вспышки народного гнева по поводу очередных изречений чиновников разного масштаба и доморощенных звезд, у которых язык с мозгом головы практически не связаны.

Другая категория – я ее называю «долгоиграющая блуждающая волна». Это время от времени возбуждающееся волнение по поводу одних и тех же событий. Например, события на Украине четко вписываются в эту категорию. По сути, ничего нового, но повод высказаться дают постоянно. Или время от времени кто-нибудь из «больших» в очередной раз бахнет про «Ленина надо зарыть» – и понеслась. Сюда же я отнес бы высказывания Макаревича, Серебрякова и Лозы, которые не устают напоминать о своем существовании.

Ну и третья категория – периодическая волна. Эта приходит строго к нужным датам – Дню единства, новогодним каникулам, выборам. Ну и как же без Дня Победы?!

Война не повод для праздника! Это день скорби!

Разумеется, немалое количество людей, если их, конечно, можно назвать людьми, восприняли победу Советского Союза над Германией как крайне скорбное событие. Они-то мечтали въехать в Москву на «Абрамсе»… пардон – на «Тигре». А их пешком по Садовому гонят и еще эти противные поливалки сзади. А впереди долгие годы бесплатной работы на «стройках коммунизма», восстанавливать разрушенное, и видеть ненависть и гадливость в глазах этих странных русских баб и пацанов. Что ж, скорбите вместе с ними. А мы отпразднуем Победу.

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Идет по стране Бессмертный полк. А мы вам назло запустим «Бессмертный барак». Организаторы, вроде бы, и правильное дело затеяли. Помнить жертв репрессий тоже нужно. Вот только в этом «бараке» одним чохом оказались и политические, и жертвы доносов, и жулики, и красные комиссары, которые до того, как стать невинными жертвами сами в крови невинных накупались. Один параметр нужен для «барака» – сидел при Сталине. И еще есть заковыка, которую организаторы либо не заметили, либо отмахнулись. Либо запускали обдуманно в свое детище. «Барак» – он ведь не ВМЕСТЕ с «Полком». Он – ВМЕСТО. У вас «Полк» – у нас «Барак». Четкое противопоставление. Таким образом, получалось, что каждый, кто в «Бараке» - против «Полка». И вместе в фашистами. Интересно, согласились бы с такой трактовкой своего мировоззрения сами «сидельцы», от чьего имени выступают «баракчане»? Не уверен.

Георгиевская ленточка – не наш символ Победы! Она навязана!

Хм. А кавалеры медали «За отвагу» в курсе, что лента на их колодке – не наша? А парадные ремни советских воинов той же расцветки – вражеские что ли или навязанные? А открытки ко Дню Победы советских времен, где почти всегда именно эта лента фигурирует – «девочки-дизайнеры» рисовали что ли?

Знамя Победы было красным!

Вот тут спорить глупо. И никто не спорит. Поэтому и на головной машине Парада Победы всегда красное знамя.

Парад и его репетиции мешают Москве жить! Дороги перекрывают!

Родные, вы сами этот город выбрали для житья. Это не просто город. Это Столица! Этот город принадлежит не вам. Он – всех! И вы об этом знали. И у вас всегда есть выбор. Продайте квартиру на Арбате, купите в Мытищах. Три. Там не перекрывают. Заодно Путин там на работу не ездит и для него трассу тоже не перекрывают. Правда, все равно пробки. Но это уж планида такая московско-подмосковная.

Ничего не забыл?

Ах, да! Зачем драпируют Мавзолей?! Это стыдно! Это наша история!

Да, это наша история. Часть ее. Поэтому он там стоит, и стоять будет. Никто на него не покушается. Кроме совсем уж экзальтированных «заройтеленинцев». Но давайте будем честными – к Победе Ленин не имел никакого отношения. А если быть еще честнее – то почему вы не требуете вернуть на Мавзолей имя Сталина? Ведь они там когда-то вдвоем лежали, и уж Сталин-то точно к Победе отношение имел и на Мавзолее стоял, бывало. Ну и еще нюанс. Представьте, на могиле знаковой коммунистической фигуры стоят люди, для которых коммунисты если не враги, то, как минимум, принципиальные идеологические противники. И машут людям ручкой. Да вы же, уважаемые, от такой картины первые на желчь изойдете. Так что драпировка Мавзолея в День Победы выглядит, во всяком случае, логичной. Не менее логичной, чем огромные транспаранты 7 ноября и 9 мая советских времен, почти полностью закрывающие Исторический музей и Василия Блаженного.

А вообще, день это наш общий. В этот день лучше быть вместе и отметить его достойно. Испортить нам праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть их плещутся. На волнах сами знаете, что плавает.