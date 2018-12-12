Якутский ананас после угрозы погромов

В Якутске прошла информация о похищении и изнасиловании киргизами местной женщины, что вызвало в городе волнения. Состоялся митинг против мигрантов, в котором участвовали несколько тысяч человек. Проводились проверки на предприятиях, где трудятся мигранты. Два дня не работали овощные и фруктовые магазины. Не вышли на работу водители маршруток из числа мигрантов.

Часть местной интеллигенции к народной активности отнеслась скептически. Критику высказали и некоторые медийные женщины. Например, фотомодель Полина Протодьяконова в своем инстаграме написала якутским мужчинам: «Не теряйте свое лицо, не поступайте неправильно, «наказывая» невиновных. Начните изменения с себя. Очень много у нас в Якутии случаев домашнего насилия. Если бы приезжие видели уважение к местным женщинам со стороны местных мужчин, насилия с их стороны было бы меньше… Среди нас, якутов, тоже есть насильники. Меня тоже когда-то пытались затащить в машину пару раз. Среди белого дня. И это были свои якуты. Слава богу, обошлось, но факт есть факт».