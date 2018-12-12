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НОВОСТЬ ЧАСА:Сокращаемым работникам завода Ford предложили новое трудоустройство
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Якутский ананас после угрозы погромов
В Якутске прошла информация о похищении и изнасиловании киргизами местной женщины, что вызвало в городе волнения. Состоялся митинг против мигрантов, в котором участвовали несколько тысяч человек. Проводились проверки на предприятиях, где трудятся мигранты. Два дня не работали овощные и фруктовые магазины. Не вышли на работу водители маршруток из числа мигрантов.
Часть местной интеллигенции к народной активности отнеслась скептически. Критику высказали и некоторые медийные женщины. Например, фотомодель Полина Протодьяконова в своем инстаграме написала якутским мужчинам: «Не теряйте свое лицо, не поступайте неправильно, «наказывая» невиновных. Начните изменения с себя. Очень много у нас в Якутии случаев домашнего насилия. Если бы приезжие видели уважение к местным женщинам со стороны местных мужчин, насилия с их стороны было бы меньше… Среди нас, якутов, тоже есть насильники. Меня тоже когда-то пытались затащить в машину пару раз. Среди белого дня. И это были свои якуты. Слава богу, обошлось, но факт есть факт».
Небольшое пояснение: «свои якуты», которые пытались затащить Полину в машину – некий политик со своими помощниками. Девушке тогда многие не поверили.
Фотомодели присылали ответные комментарии: «Вот начал с себя, не насилую и не затаскиваю никого в машину. Можно мне высказаться о других?»; «Своих за такое – жестоко наказывать. А приезжих – просто депортировать».
На самом деле, мигрантов в городе действительно много. Достаточно сказать, что несколько лет назад в Якутске построили большую мечеть (кстати, по соседству с женским монастырем). Кроме торговли и общественного транспорта, они занимаются строительством, работают водителями такси. В качестве последних – простите мне мою ксенофобию, но частенько раздражают, потому что не знают русского языка, а также не умеют даже навигатором пользоваться.
После происшествия с женщиной ситуация накалилась. В медиа вбрасывали инфрмацию о погромах, но мне лично ни об одном таком случае известно не было, а вот разговоры «гнать их отсюда надо» или «я к киргизам отношусь хорошо, но видеть их тут не хочу» – я слышала неоднократно. Чем это могло бы закончиться – страшно даже предположить. Власти среагировали быстро: протестующих выслушали, призывы к погромам пресекли, проверки организовали.
Сегодня в городе внешне спокойно. По крайней мере, в центре. Овощные лавки функционируют, транспорт тоже. Как себя чувствуют мигранты, сказать трудно, но вроде беспокойства не выказывают. Например, мы с сокелейницей постоянно покупаем овощи и фрукты в магазинчике у, предположим, Ахмета (на самом деле, его зовут совершенно не Ахмет, но это неважно). На наш вопрос: «Как у вас дела?» – он ответил равнодушно: «У меня все нормально с документами – проверили и больше не трогали».
Потом подарил ананас. Может, хотел показать, что он хороший и его не надо обижать. А может – просто подарил ананас.
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