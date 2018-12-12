Якутский ананас после угрозы погромов

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27 марта, среда  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
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Европа обречена на союз с Китаем против США

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Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

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Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

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Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

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Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Якутский ананас после угрозы погромов

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
После изнасилования в Якутске ситуация накалилась. В медиа вбрасывали инфрмацию о погромах. Чем это могло бы закончиться – страшно даже предположить. Власти среагировали быстро: протестующих выслушали, призывы к погромам пресекли, проверки организовали. Подробности...

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После закона о фейках необходимость в депутатской неприкосновенности отпадает. Есть компромат – несите в органы или публикуйте. Проверят и подтвердят – заведут дело. Но если компромат окажется туфтой, то дело заведут о клевете. Подробности...
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Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

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            Монахиня Елисавета (Сеньчукова)
            пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
            		 27 марта 2019, 18:15

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            В Якутске прошла информация о похищении и изнасиловании киргизами местной женщины, что вызвало в городе волнения. Состоялся митинг против мигрантов, в котором участвовали несколько тысяч человек. Проводились проверки на предприятиях, где трудятся мигранты. Два дня не работали овощные и фруктовые магазины. Не вышли на работу водители маршруток из числа мигрантов.

            Часть местной интеллигенции к народной активности отнеслась скептически. Критику высказали и некоторые медийные женщины. Например, фотомодель Полина Протодьяконова в своем инстаграме написала якутским мужчинам: «Не теряйте свое лицо, не поступайте неправильно, «наказывая» невиновных. Начните изменения с себя. Очень много у нас в Якутии случаев домашнего насилия. Если бы приезжие видели уважение к местным женщинам со стороны местных мужчин, насилия с их стороны было бы меньше… Среди нас, якутов, тоже есть насильники. Меня тоже когда-то пытались затащить в машину пару раз. Среди белого дня. И это были свои якуты. Слава богу, обошлось, но факт есть факт».

            Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

            Небольшое пояснение: «свои якуты», которые пытались затащить Полину в машину – некий политик со своими помощниками. Девушке тогда многие не поверили.

            Фотомодели присылали ответные комментарии: «Вот начал с себя, не насилую и не затаскиваю никого в машину. Можно мне высказаться о других?»; «Своих за такое – жестоко наказывать. А приезжих – просто депортировать».

            На самом деле, мигрантов в городе действительно много. Достаточно сказать, что несколько лет назад в Якутске построили большую мечеть (кстати, по соседству с женским монастырем). Кроме торговли и общественного транспорта, они занимаются строительством, работают водителями такси. В качестве последних – простите мне мою ксенофобию, но частенько раздражают, потому что не знают русского языка, а также не умеют даже навигатором пользоваться.

            После происшествия с женщиной ситуация накалилась. В медиа вбрасывали инфрмацию о погромах, но мне лично ни об одном таком случае известно не было, а вот разговоры «гнать их отсюда надо» или «я к киргизам отношусь хорошо, но видеть их тут не хочу» – я слышала неоднократно. Чем это могло бы закончиться – страшно даже предположить. Власти среагировали быстро: протестующих выслушали, призывы к погромам пресекли, проверки организовали.

            Сегодня в городе внешне спокойно. По крайней мере, в центре. Овощные лавки функционируют, транспорт тоже. Как себя чувствуют мигранты, сказать трудно, но вроде беспокойства не выказывают. Например, мы с сокелейницей постоянно покупаем овощи и фрукты в магазинчике у, предположим, Ахмета (на самом деле, его зовут совершенно не Ахмет, но это неважно). На наш вопрос: «Как у вас дела?» – он ответил равнодушно: «У меня все нормально с документами – проверили и больше не трогали».

            Потом подарил ананас. Может, хотел показать, что он хороший и его не надо обижать. А может – просто подарил ананас.


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