Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту

А это – испытания новейшей американской ракеты средней дальности, которая может быть направлена против КитаяФото: twitter.com/EsperDoD
США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – значит, против Китая. В связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России?  Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...

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Русский – значит красный

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              Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

              Дмитрий Родионов
              политолог
              		 20 декабря 2019, 17:30

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              Очередной информационный повод, связанный с Россией, пришел из Японии – и, разумеется, снова о наших любимых Курилах, которые в Токио, как известно, считают своими.

              На сей раз вспомнила о них японская компартия, причем несколько неожиданно – не только о Южных, но и о Северных Курилах. По словам главы партии Кадзуо Сии, Япония должна вернуть весь Курильский архипелаг, поскольку это «исконно японская территория».

              Российское освоение Курил началось в начале XVIII века, но вскоре туда сунули нос и японцы, что привело к столкновениям. В 1855 году было проведено первое разграничение владений на островах: Японии отошли ныне оспариваемые четыре острова, по факту ранее захваченные вооруженным путем, острова к северу объявлялись российскими, а Сахалин продолжал оставаться совместным. Однако спустя 20 лет Россия передала Японии все Курильские острова в обмен на право владения всем Сахалином. Именно на эти договоры ссылается сегодняшний Токио, игнорируя все, что было дальше.

              А дальше, как мы помним, была русско-японская война, в ходе которой японцы вновь заняли южную часть Сахалина, а после Второй мировой СССР получил и весь Сахалин, и все Курилы. Согласно Сан-Францисскому мирному договору, Япония признала права победителей, в том числе СССР, определять ее границы. Однако СССР договор не подписал, что впоследствии дало основание Токио требовать себе Курилы.

              В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой СССР согласился передать Японии два острова – Хабомаи и Шикотан – после заключения мирного договора. Однако Токио под давлением американцев отказался подписать мирный договор с СССР. Кроме того, в 1960-м был подписан договор с США, который оставлял последним возможность создавать и использовать военные базы на территории Японии, а также размещать на них любое количество войск. После этого о передаче и двух островов не могло быть и речи.

              Фото: Issei Kato/Reuters

              Требования со стороны Японии тоже на какое-то время утихли и возобновились уже после распада СССР.

              Так или иначе, права на все Курилы в Японии не высказывал никто. Кроме коммунистов.

              Впрочем, открою секрет не знакомым с японской политической историей – они это требование выдвинули не в минувшие выходные, они неизменно выступают с этой позиции с конца 60-х годов, и мне странно, что некоторые наши СМИ попытались раздуть едва ли не сенсацию из заявлений Кадзуо Сии – он лишь повторил позицию партии, неизменную более полувека.

              Вообще надо отметить, что японская компартия – организация не просто одиозная, но поистине выдающаяся во всех отношениях.

              Одна из крупнейших не правящих компартий в мире также является одной из старейших организаций Японии. Основанная почти сто лет назад, в 1922 году, она не раз переживала не только полную смену руководства, но и всего личного состава из-за репрессий со стороны государства. Многие ее лидеры, замученные и убитые, проведшие десятилетия в тюрьмах – настоящие легенды.

              Уже на следующий после своего основания год партия подверглась первому удару – было арестовано более 100 активистов, убит председатель комсомола. Партия ушла в подполье и перешла в том числе к методам вооруженной борьбы. В результате репрессий в декабре 1927 года в КПЯ состояло всего около 100 человек, но к марту 1928 года их число утроилось. Деятельность партии осуществлялась в условиях строжайшей конспирации, за членство в ней можно было угодить в тюрьму или быть убитым. Всего за 1928–1945 годы по подозрению в коммунистической деятельности было арестовано 75 681 человек, причем только в первые пять лет было арестовано до 65 000.

              В условиях ареста практически всего актива партия, как птица Феникс, несколько раз буквально восставала из пепла, начиная все с нуля. К середине 30-х годов она практически прекратила существование как единая организованная структура, оставаясь в глубочайшем подполье.

              После капитуляции Японии КПЯ была легализована и уже на парламентских выборах 1949 года получила 3 млн голосов избирателей и 35 депутатских мест в палате представителей. Численность самой партии составляла уже почти 200 тысяч членов.

              Впрочем, продлилось это недолго. КПЯ сразу же выступила против американского военного присутствия, за что получила новую волну преследований, конечно, не столь жестоких, как в прежние годы. Впрочем, вскоре партия вернулась в легальное политическое поле и в парламент, оставаясь непримиримым противником «договора о безопасности» между Японией и США.

              В 60-е наметился разрыв с КПСС (это нормальная реакция многих мировых компартий на политику Хрущева) и сближение с КПК. Уже в открытую конфронтацию с СССР японские коммунисты вступили в 1968–1969 годах, выдвинув требование возвращения всех Курильских островов.

              Надо отметить, что на протяжении последних лет КПЯ остается значительной силой и одной из ведущих оппозиционных партий в стране, неизменно получая поддержку от 6 до 7 млн избирателей на каждых выборах – по 7–10 процентов голосов, и определенное количество депутатов, от одного до нескольких десятков. Так, по результатам последних выборов 2017 года партия получила 12 кресел в нижней палате.

              Конечно, шансы на то, что коммунисты вдруг придут к власти, минимальны, но от этого не легче, ведь кто бы ни был во главе Японии, он неизменно будет требовать передачу островов. Кто-то четырех, кто-то всех.

              Хочу напомнить, что в последнее время актуализировались разговоры о возвращении к декларации 1956 года, и Москва не раз давала понять, что не против ее реализации, за что в Японии немедленно ухватились. Впрочем, почему-то не потрудились прочитать ее от начала до конца, вернее, прочитали только одну фразу – о передаче двух островов.

              Между тем в документе сказано о ВОЗМОЖНОЙ передаче островов. В качестве жеста доброй воли. И после подписания мирного договора. Но в Японии привыкли декларацию 1956 года читать так же, как на Украине – Минские соглашения: так, как им удобно.

              Японский премьер Синдзо Абэ, видимо, подумал, что он поймал удачу за хвост и может решить «проблему века», вернув хотя бы два острова. Очевидно, с целью подтолкнуть Россию к невыгодному ей решению в японских СМИ начала раскручиваться тема «обмена» островов на японские инвестиции, причем подавалось это так, словно вопрос уже решен и острова у них в кармане.

              В то же время и в России, похоже, нашлись люди, которые не прочь были бы осуществить такой обмен, однако реакция общества была крайне жесткой – ни пяди земли! Эта реакция явно отрезвила российские власти, которые до этого предпочитали хранить молчание, не высказывая каких-либо однозначных суждений по этому поводу – теперь Токио ясно дали понять, что речи о передаче островов не идет.

              В дураках в итоге остался сам Синдзо Абэ, который заставил японцев поверить, что он закончит территориальный спор. Для большего пафоса он даже дал клятву на могиле отца – поставить точку в переговорах с Россией. Он, конечно, не уточнял, каким именно образом, но в Японии каждый ребенок знает, что сделать это можно, лишь заполучив назад «северные территории», чему во многом поспособствовала пропаганда самого Абэ.

              В общем, самураи в таких случаях сеппуку делают. Возможно, Абэ вовсе не самурай, в любом случае похоже, что он признал свое поражение. Напомню, в феврале этого года в Токио заявили о намерении изменить стратегию переговоров с Москвой по заключению мирного договора. По словам источника в правительстве, Синдзо Абэ собирался прийти к рамочному соглашению с российской стороной к концу июня 2019 года, когда в Осаке должен был состояться саммит G20, однако после встречи с президентом России Владимиром Путиным он понял неосуществимость этих намерений.

              Да, это можно считать признанием поражения в вопросе возврата Курил. А значит – поражения на выборах в нижнюю палату японского парламента, которые состоятся уже скоро. Едва ли за оставшееся время Абэ придумает что-то, чтобы поправить свой пошатнувшийся рейтинг. И воспользоваться этим сможет оппозиция, которая так же, как и партия Абэ, делает возврат Курил одним из центральных предвыборных обещаний. В том числе КПЯ со своими радикальными и бескомпромиссными требованиями. От возврата островов до ухода из страны вооруженных сил США.

              Конечно, можно было бы порассуждать о том, что уход американцев из Японии был бы выгоден не только России, но и Китаю, и вообще всему региону, что он создал бы совершенно новую реальность. Но вероятность этого примерно равна вероятности того, что США распустят НАТО и уйдут из Европы. То есть нулю.

              Так что оставим разговоры об этом футурологам. А японских коммунистов похвалим за принципиальность и последовательность. И закроем тему.

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