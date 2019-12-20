Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Очередной информационный повод, связанный с Россией, пришел из Японии – и, разумеется, снова о наших любимых Курилах, которые в Токио, как известно, считают своими.

На сей раз вспомнила о них японская компартия, причем несколько неожиданно – не только о Южных, но и о Северных Курилах. По словам главы партии Кадзуо Сии, Япония должна вернуть весь Курильский архипелаг, поскольку это «исконно японская территория».

Российское освоение Курил началось в начале XVIII века, но вскоре туда сунули нос и японцы, что привело к столкновениям. В 1855 году было проведено первое разграничение владений на островах: Японии отошли ныне оспариваемые четыре острова, по факту ранее захваченные вооруженным путем, острова к северу объявлялись российскими, а Сахалин продолжал оставаться совместным. Однако спустя 20 лет Россия передала Японии все Курильские острова в обмен на право владения всем Сахалином. Именно на эти договоры ссылается сегодняшний Токио, игнорируя все, что было дальше.

А дальше, как мы помним, была русско-японская война, в ходе которой японцы вновь заняли южную часть Сахалина, а после Второй мировой СССР получил и весь Сахалин, и все Курилы. Согласно Сан-Францисскому мирному договору, Япония признала права победителей, в том числе СССР, определять ее границы. Однако СССР договор не подписал, что впоследствии дало основание Токио требовать себе Курилы.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой СССР согласился передать Японии два острова – Хабомаи и Шикотан – после заключения мирного договора. Однако Токио под давлением американцев отказался подписать мирный договор с СССР. Кроме того, в 1960-м был подписан договор с США, который оставлял последним возможность создавать и использовать военные базы на территории Японии, а также размещать на них любое количество войск. После этого о передаче и двух островов не могло быть и речи.

Требования со стороны Японии тоже на какое-то время утихли и возобновились уже после распада СССР.

Так или иначе, права на все Курилы в Японии не высказывал никто. Кроме коммунистов.

Впрочем, открою секрет не знакомым с японской политической историей – они это требование выдвинули не в минувшие выходные, они неизменно выступают с этой позиции с конца 60-х годов, и мне странно, что некоторые наши СМИ попытались раздуть едва ли не сенсацию из заявлений Кадзуо Сии – он лишь повторил позицию партии, неизменную более полувека.

Вообще надо отметить, что японская компартия – организация не просто одиозная, но поистине выдающаяся во всех отношениях.

Одна из крупнейших не правящих компартий в мире также является одной из старейших организаций Японии. Основанная почти сто лет назад, в 1922 году, она не раз переживала не только полную смену руководства, но и всего личного состава из-за репрессий со стороны государства. Многие ее лидеры, замученные и убитые, проведшие десятилетия в тюрьмах – настоящие легенды.

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Уже на следующий после своего основания год партия подверглась первому удару – было арестовано более 100 активистов, убит председатель комсомола. Партия ушла в подполье и перешла в том числе к методам вооруженной борьбы. В результате репрессий в декабре 1927 года в КПЯ состояло всего около 100 человек, но к марту 1928 года их число утроилось. Деятельность партии осуществлялась в условиях строжайшей конспирации, за членство в ней можно было угодить в тюрьму или быть убитым. Всего за 1928–1945 годы по подозрению в коммунистической деятельности было арестовано 75 681 человек, причем только в первые пять лет было арестовано до 65 000.

В условиях ареста практически всего актива партия, как птица Феникс, несколько раз буквально восставала из пепла, начиная все с нуля. К середине 30-х годов она практически прекратила существование как единая организованная структура, оставаясь в глубочайшем подполье.

После капитуляции Японии КПЯ была легализована и уже на парламентских выборах 1949 года получила 3 млн голосов избирателей и 35 депутатских мест в палате представителей. Численность самой партии составляла уже почти 200 тысяч членов.

Впрочем, продлилось это недолго. КПЯ сразу же выступила против американского военного присутствия, за что получила новую волну преследований, конечно, не столь жестоких, как в прежние годы. Впрочем, вскоре партия вернулась в легальное политическое поле и в парламент, оставаясь непримиримым противником «договора о безопасности» между Японией и США.

В 60-е наметился разрыв с КПСС (это нормальная реакция многих мировых компартий на политику Хрущева) и сближение с КПК. Уже в открытую конфронтацию с СССР японские коммунисты вступили в 1968–1969 годах, выдвинув требование возвращения всех Курильских островов.

Надо отметить, что на протяжении последних лет КПЯ остается значительной силой и одной из ведущих оппозиционных партий в стране, неизменно получая поддержку от 6 до 7 млн избирателей на каждых выборах – по 7–10 процентов голосов, и определенное количество депутатов, от одного до нескольких десятков. Так, по результатам последних выборов 2017 года партия получила 12 кресел в нижней палате.

Конечно, шансы на то, что коммунисты вдруг придут к власти, минимальны, но от этого не легче, ведь кто бы ни был во главе Японии, он неизменно будет требовать передачу островов. Кто-то четырех, кто-то всех.

Хочу напомнить, что в последнее время актуализировались разговоры о возвращении к декларации 1956 года, и Москва не раз давала понять, что не против ее реализации, за что в Японии немедленно ухватились. Впрочем, почему-то не потрудились прочитать ее от начала до конца, вернее, прочитали только одну фразу – о передаче двух островов.

Между тем в документе сказано о ВОЗМОЖНОЙ передаче островов. В качестве жеста доброй воли. И после подписания мирного договора. Но в Японии привыкли декларацию 1956 года читать так же, как на Украине – Минские соглашения: так, как им удобно.

Японский премьер Синдзо Абэ, видимо, подумал, что он поймал удачу за хвост и может решить «проблему века», вернув хотя бы два острова. Очевидно, с целью подтолкнуть Россию к невыгодному ей решению в японских СМИ начала раскручиваться тема «обмена» островов на японские инвестиции, причем подавалось это так, словно вопрос уже решен и острова у них в кармане.

В то же время и в России, похоже, нашлись люди, которые не прочь были бы осуществить такой обмен, однако реакция общества была крайне жесткой – ни пяди земли! Эта реакция явно отрезвила российские власти, которые до этого предпочитали хранить молчание, не высказывая каких-либо однозначных суждений по этому поводу – теперь Токио ясно дали понять, что речи о передаче островов не идет.

В дураках в итоге остался сам Синдзо Абэ, который заставил японцев поверить, что он закончит территориальный спор. Для большего пафоса он даже дал клятву на могиле отца – поставить точку в переговорах с Россией. Он, конечно, не уточнял, каким именно образом, но в Японии каждый ребенок знает, что сделать это можно, лишь заполучив назад «северные территории», чему во многом поспособствовала пропаганда самого Абэ.

В общем, самураи в таких случаях сеппуку делают. Возможно, Абэ вовсе не самурай, в любом случае похоже, что он признал свое поражение. Напомню, в феврале этого года в Токио заявили о намерении изменить стратегию переговоров с Москвой по заключению мирного договора. По словам источника в правительстве, Синдзо Абэ собирался прийти к рамочному соглашению с российской стороной к концу июня 2019 года, когда в Осаке должен был состояться саммит G20, однако после встречи с президентом России Владимиром Путиным он понял неосуществимость этих намерений.

Да, это можно считать признанием поражения в вопросе возврата Курил. А значит – поражения на выборах в нижнюю палату японского парламента, которые состоятся уже скоро. Едва ли за оставшееся время Абэ придумает что-то, чтобы поправить свой пошатнувшийся рейтинг. И воспользоваться этим сможет оппозиция, которая так же, как и партия Абэ, делает возврат Курил одним из центральных предвыборных обещаний. В том числе КПЯ со своими радикальными и бескомпромиссными требованиями. От возврата островов до ухода из страны вооруженных сил США.

Конечно, можно было бы порассуждать о том, что уход американцев из Японии был бы выгоден не только России, но и Китаю, и вообще всему региону, что он создал бы совершенно новую реальность. Но вероятность этого примерно равна вероятности того, что США распустят НАТО и уйдут из Европы. То есть нулю.

Так что оставим разговоры об этом футурологам. А японских коммунистов похвалим за принципиальность и последовательность. И закроем тему.

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