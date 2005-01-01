Осенью и весной обостряются психические болезни. Диарея и перебор с веществами, изменяющими сознание, – внесезонный аттракцион, доступный теперь самым отсталым слоям населения. Но только весной и осенью любую диарею теперь можно выдать за происки кровавого режима (ТМ).

Нам еще не предъявили живого Скрипаля (хозяин, ау! Если тебя держат взаперти, подмигни), как начали травиться новые «дети лейтенанта Шмидта». Или это дети «доктора Новичка»? Не важно. Важно, что все они страшно мешали Москве, разумеется. На всех них охотятся спецслужбы с пробиркой наперевес. Слышали, что на днях в Солсбери в 300 метрах от места, где весной в последний раз обедали Скрипали, снова отравили русских?

Владимир Владимирович все-таки всем нам отец, учитель и спаситель. Ведь не будь его, как бы выглядела история Анны Шапиро?

Укомплектованная весомыми губами и грудью крашеная блондинка из бывшего СССР, модель, вышедшая замуж за иностранца гораздо старше себя, принимает с ним ужин в Солсбери, в результате чего муж оказывается в критическом состоянии из-за отравления чем-то вроде стрихнина. А блондинка-модель «потом тоже почувствовала себя плохо», но из больницы ее сразу попросили за отсутствием всякой угрозы жизни.

Что думал бы по этому поводу еще недавно даже самый ортодоксальный либерал? Ясно что. Еще героини Агаты Кристи травили своих благоверных стрихнином. Тоже, кстати, богоспасаемые англичане были.

А теперь блондинке-модели с постсоветского пространства достаточно сказать: «Меня хотели отравить, как Скрипалей!» Правда, отравили не ее, а мужа-англичанина, но это детали, не отвлекайтесь, дайте мужику спокойно откинуться и оставить наследство. И вот уже девять твоих снимков в белье и без белья опубликованы в The Sun, мир ужасается новым преступлениям российской военщины и восторгается смелой блондинкой, рискнувшей стать «бывшей русской» и принять гражданство Израиля, хотя в России это, как известно, вторая причина смерти после укуса медведя.

Правда, есть некоторые подозрения, что девушка с фамилией Шапиро русской не была примерно никогда, но это и не важно. Девушкам с фамилией Шапиро куда проще гонять национальность туда-сюда, чем мужчинам с фамилией Шапиро. Так что пусть развлекается, пока муж-англичанин борется со стрихнином в организме.

А тут еще и новость про Петю Верзилова проапгрейдили. Когда все, кому не лень, отсмеялись с версии, что Петюню отравили за демарш на чемпионате мира по футболу (напомню, многие еще летом догадались, что Петю могли нанять мы сами, чтобы добавить приторно-успешному мундиалю нотки демократии и бунта), всплыла версия с ЦАР. И вот это уже не смешно. Потому что даже у стервятников должны быть границы, а уж у таких котиков, как наши либералы, – и подавно. Но нет, никаких границ, ничего святого.

Теперь – следите за лапами – выясняется, что Петю Верзилова отравили, чтобы он не рассказал нам правду об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Откуда протестно-гламурный Петя, чье личное участие в политической борьбе долгие годы сводилось к публичному совокуплению в присутствии мягких игрушек, хоть что-то знает про ЦАР? Оказывается, наш Петя нанял неких иностранных специалистов, о которых никто, разумеется, раньше не слышал (это же секретик-секретик, тайночка-тайночка), заплатил им и отправил в ЦАР искать убийц. И в день, когда эти звезды мирового сыска должны были предоставить Верзилову «финальный отчет», Верзилов отправился в реанимацию. То есть понятно, да?

Нет, если вам непонятно, то либералы и примкнувшие к ним ловко объяснят, что Петю отравили, чтобы мир не узнал правды. Это ведь всегда так – травят не тех, кто обладает информацией, а того, кто еще ничего не знает. И «иностранные специалисты» теперь от страха съедят свой отчет, а имена виновных (они же установили виновных, правда, иначе для чего покушение?) выведут из своих закрученных мозгов превентивной лоботомией. И никто никогда не узнает правды.

Хотя зачем нам правда? Либералы давно рассказали нам, кто виноват. И в убийстве журналистов, и в недоотравлении Скрипалей, Верзилова и Анны Шапиро. Сами же знаете – «если в кране нет воды...» ой, нет, это про другое. А, вот! «Кошка бросила котят – это Путин виноват!»

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Только переигрывают наши котятки, замахнулись на трагедию, а получился водевиль. Вот зачем было придумывать, что Верзилов намеревался лететь с журналистами в ЦАР, но в последний момент соскочил? Вы еще скажите, что и Петя Павленский с ними собирался, да санитары не пустили.

Живо представляю себе перформанс, где Верзилов врывается на военную базу в Беренге, прикрываясь только плюшевым мишкой, и орет пацифистские лозунги. Кино, кстати, и правда получилось бы отличное. Можно еще было бы по африканским деревням побегать для колоритных перебивок. Жаль, что не поехал.

Но вы за Петю не волнуйтесь. Говорят, его так страшно и жестоко отравили (как и Скрипалей), что его жизни ничто не угрожает. Чему мы очень рады. Правда, немецкие врачи, лечащие Петю, не уверены, что отравление вообще было. Как будет highly likely по-немецки? Вот так они и говорят – хайли лайкли отравили, но на самом деле фиг его знает.

Кстати, захватывающую историю про Верзилова и ЦАР распространила «Новая газета», к которой затем присоединилось «Эхо Москвы». И знаете, откуда есть пошла сенсация? От «двух источников, знакомых с ситуацией». Ни имен, ни должностей, ни степени участия в расследовании. Некогда объяснять, распространяйте – как любят говорить наши либеральные гуру.

К распространению сразу присоединились «бухгалтер Навального» Леонид Волков и хайпожор-мажор Дмитрий Гудков. «Имитация источников» и непрофессиональная журналистика, как называет такие наперсточные методы «нравственный метроном оппозиции» Сергей Пархоменко.

Историю с ЦАР, конечно, нужно вынести за скобки. Паразитировать на этом убийстве, накачивая рейтинг бывшего арт-сутенера Pussy Riot, – от такого запредельного людоедства Бокасса вертится в гробу.

В остальном же герои и организаторы громких политических «отравлений» в прямом смысле слова обос**лись. Оно и хорошо. Пусть держатся там, всего им доброго, хорошего настроения и здоровья.

Пока единственный, кто стал жертвой преднамеренного убийства во всей этой котовасии с «Новичком», Скрипалями, Верзиловым и бывшей русской Шапиро, – это кот Нэш Ван Дрейк, ваш покорный слуга. Не забывайте и не прощайте.