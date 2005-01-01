Дети «доктора Новичка»

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За что туристы все больше хвалят Крым

Крым завлекает природой, чистыми пляжами, мягким климатом и экскурсиямиФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Крым, похоже, поставит очередной рекорд по количеству принятых за сезон туристов. Однако главный итог завершающегося сезона вовсе не в этом. Опросы показывают, что отдыхающие становятся все более довольными отдыхом на полуострове. Что именно улучшилось в Крыму и что по-прежнему не нравится отдыхающим? Подробности...
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Чем опасен польский «Форт-Трамп» для России

Анджей Дуда и Дональд Трамп нашли общий язык на фоне антироссийских действийФото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press
Дональд Трамп одобрил идею Польши разместить в стране военную базу США на постоянной основе. Вашингтон и Варшаву не волнует, что такой объект нарушит «Основополагающий акт Россия – НАТО». Польша грезит американской базой уже не первый десяток лет, и на этот раз ее мечты близки к воплощению. Какими могут быть последствия такого сценария для России? Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Дети «доктора Новичка»

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Теперь блондинке с постсоветского пространства достаточно сказать: меня хотели отравить, как Скрипалей! И вот уже твои снимки в белье и без белья опубликованы в The Sun, а мир восторгается смелой дамочкой, рискнувшей стать «бывшей русской». Подробности...

Патриотическое воспитание должно быть честным

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Патриотическое воспитание – это нормально. Но если детскую любовь к родителям не нужно «обосновывать» (рассказывать, какие мама с папой хорошие), то со страной сложнее. Любит ли наша страна своих детей так, как хочет, чтобы они любили ее? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Как из старой сказки делают новую быль

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
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Обсуждение: 31 комментарий
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

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          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?


          Кот Скрипаля

          Дети «доктора Новичка»

          Кот Скрипаля
          Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
          		 19 сентября 2018, 19:15

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          Осенью и весной обостряются психические болезни. Диарея и перебор с веществами, изменяющими сознание, – внесезонный аттракцион, доступный теперь самым отсталым слоям населения. Но только весной и осенью любую диарею теперь можно выдать за происки кровавого режима (ТМ).

          Нам еще не предъявили живого Скрипаля (хозяин, ау! Если тебя держат взаперти, подмигни), как начали травиться новые «дети лейтенанта Шмидта». Или это дети «доктора Новичка»? Не важно. Важно, что все они страшно мешали Москве, разумеется. На всех них охотятся спецслужбы с пробиркой наперевес. Слышали, что на днях в Солсбери в 300 метрах от места, где весной в последний раз обедали Скрипали, снова отравили русских?

          Владимир Владимирович все-таки всем нам отец, учитель и спаситель. Ведь не будь его, как бы выглядела история Анны Шапиро?

          Укомплектованная весомыми губами и грудью крашеная блондинка из бывшего СССР, модель, вышедшая замуж за иностранца гораздо старше себя, принимает с ним ужин в Солсбери, в результате чего муж оказывается в критическом состоянии из-за отравления чем-то вроде стрихнина. А блондинка-модель «потом тоже почувствовала себя плохо», но из больницы ее сразу попросили за отсутствием всякой угрозы жизни.

          Что думал бы по этому поводу еще недавно даже самый ортодоксальный либерал? Ясно что. Еще героини Агаты Кристи травили своих благоверных стрихнином. Тоже, кстати, богоспасаемые англичане были.

          Фото: Sergei Karpukhin/Reuters

          А теперь блондинке-модели с постсоветского пространства достаточно сказать: «Меня хотели отравить, как Скрипалей!» Правда, отравили не ее, а мужа-англичанина, но это детали, не отвлекайтесь, дайте мужику спокойно откинуться и оставить наследство. И вот уже девять твоих снимков в белье и без белья опубликованы в The Sun, мир ужасается новым преступлениям российской военщины и восторгается смелой блондинкой, рискнувшей стать «бывшей русской» и принять гражданство Израиля, хотя в России это, как известно, вторая причина смерти после укуса медведя.

          Правда, есть некоторые подозрения, что девушка с фамилией Шапиро русской не была примерно никогда, но это и не важно. Девушкам с фамилией Шапиро куда проще гонять национальность туда-сюда, чем мужчинам с фамилией Шапиро. Так что пусть развлекается, пока муж-англичанин борется со стрихнином в организме.

          А тут еще и новость про Петю Верзилова проапгрейдили. Когда все, кому не лень, отсмеялись с версии, что Петюню отравили за демарш на чемпионате мира по футболу (напомню, многие еще летом догадались, что Петю могли нанять мы сами, чтобы добавить приторно-успешному мундиалю нотки демократии и бунта), всплыла версия с ЦАР. И вот это уже не смешно. Потому что даже у стервятников должны быть границы, а уж у таких котиков, как наши либералы, – и подавно. Но нет, никаких границ, ничего святого.

          Теперь – следите за лапами – выясняется, что Петю Верзилова отравили, чтобы он не рассказал нам правду об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

          Откуда протестно-гламурный Петя, чье личное участие в политической борьбе долгие годы сводилось к публичному совокуплению в присутствии мягких игрушек, хоть что-то знает про ЦАР? Оказывается, наш Петя нанял неких иностранных специалистов, о которых никто, разумеется, раньше не слышал (это же секретик-секретик, тайночка-тайночка), заплатил им и отправил в ЦАР искать убийц. И в день, когда эти звезды мирового сыска должны были предоставить Верзилову «финальный отчет», Верзилов отправился в реанимацию. То есть понятно, да?

          Нет, если вам непонятно, то либералы и примкнувшие к ним ловко объяснят, что Петю отравили, чтобы мир не узнал правды. Это ведь всегда так – травят не тех, кто обладает информацией, а того, кто еще ничего не знает. И «иностранные специалисты» теперь от страха съедят свой отчет, а имена виновных (они же установили виновных, правда, иначе для чего покушение?) выведут из своих закрученных мозгов превентивной лоботомией. И никто никогда не узнает правды.

          Хотя зачем нам правда? Либералы давно рассказали нам, кто виноват. И в убийстве журналистов, и в недоотравлении Скрипалей, Верзилова и Анны Шапиро. Сами же знаете – «если в кране нет воды...» ой, нет, это про другое. А, вот! «Кошка бросила котят – это Путин виноват!»

          Только переигрывают наши котятки, замахнулись на трагедию, а получился водевиль. Вот зачем было придумывать, что Верзилов намеревался лететь с журналистами в ЦАР, но в последний момент соскочил? Вы еще скажите, что и Петя Павленский с ними собирался, да санитары не пустили.

          Живо представляю себе перформанс, где Верзилов врывается на военную базу в Беренге, прикрываясь только плюшевым мишкой, и орет пацифистские лозунги. Кино, кстати, и правда получилось бы отличное. Можно еще было бы по африканским деревням побегать для колоритных перебивок. Жаль, что не поехал.

          Но вы за Петю не волнуйтесь. Говорят, его так страшно и жестоко отравили (как и Скрипалей), что его жизни ничто не угрожает. Чему мы очень рады. Правда, немецкие врачи, лечащие Петю, не уверены, что отравление вообще было. Как будет highly likely по-немецки? Вот так они и говорят – хайли лайкли отравили, но на самом деле фиг его знает.

          Кстати, захватывающую историю про Верзилова и ЦАР распространила «Новая газета», к которой затем присоединилось «Эхо Москвы». И знаете, откуда есть пошла сенсация? От «двух источников, знакомых с ситуацией». Ни имен, ни должностей, ни степени участия в расследовании. Некогда объяснять, распространяйте – как любят говорить наши либеральные гуру.

          К распространению сразу присоединились «бухгалтер Навального» Леонид Волков и хайпожор-мажор Дмитрий Гудков. «Имитация источников» и непрофессиональная журналистика, как называет такие наперсточные методы «нравственный метроном оппозиции» Сергей Пархоменко.

          Историю с ЦАР, конечно, нужно вынести за скобки. Паразитировать на этом убийстве, накачивая рейтинг бывшего арт-сутенера Pussy Riot, – от такого запредельного людоедства Бокасса вертится в гробу.

          В остальном же герои и организаторы громких политических «отравлений» в прямом смысле слова обос**лись. Оно и хорошо. Пусть держатся там, всего им доброго, хорошего настроения и здоровья.

          Пока единственный, кто стал жертвой преднамеренного убийства во всей этой котовасии с «Новичком», Скрипалями, Верзиловым и бывшей русской Шапиро, – это кот Нэш Ван Дрейк, ваш покорный слуга. Не забывайте и не прощайте.


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