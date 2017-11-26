В России произошла простая и замечательная вещь

По замеру ВЦИОМ, уровень счастья в России побил исторический рекорд за всю историю наблюдений: 83% россиян чувствуют себя счастливыми.

Это вполне согласуется и с зарубежными исследованиями, которые также фиксируют устойчивую позитивную динамику в данном вопросе.

Согласно Международной ассоциации независимых исследовательских агентств GallupInternational, индекс счастья у нас в стране по итогам 2017 года составил 50 процентных пунктов, превысив средний мировой уровень.

При этом, как известно, данный показатель плохо коррелирует с формальными показателями благополучия.

По исследованию того же GallupInternational, самыми счастливыми на планете являются жители Фиджи, Колумбии и Филиппин. А аутсайдерами – Иран, Ирак и разделившие третье место с конца Украина, Греция и Гонконг.

Любопытно, что в рейтингах счастья ООН все куда более логично, во всяком случае с точки зрения бюрократа. На первых местах там скандинавы, на последних – страны Африки, Ближнего Востока и таки Украина. Правда, помимо социологического опроса граждан ООН замеряет кучу других параметров – от уровня ВВП на душу населения и социального обеспечения до свободы и уровня коррупции.

Однако реальность упорно гнет свое вопреки чиновничьим установкам, и человечество дружно придерживается даже не убеждения, а лично переживаемого ощущения, что счастье – не в деньгах.

Россия в этом смысле не исключение. Главными причинами чувствовать себя счастливыми люди называют наличие семьи и детей, здоровье и любимую работу. Материальные проблемы как основание чувствовать себя недовольными назвали всего 7% опрошенных ВЦИОМ.

Однако возникает вполне закономерный вопрос, а почему все эти факторы не работали 10 или 15 лет назад?

Почему Россия вдруг прониклась своей же народной мудростью про счастье и деньги и чувствует себя счастливее, несмотря ни на какие внешние катаклизмы и внутренние трудности?

Возможно, разгадка в том, что российское общество впервые за многие десятилетия и даже столетия перестало воспринимать свою страну в рамках догоняющей (и сравнивающей) парадигмы.

Установка, что Россия практически всю свою историю развивается в догоняющем формате, пронизывала абсолютно все сферы жизни страны и при царях, и при коммунистах, и в постсоветский период.

Она во многом сохраняется до сих пор в отдельных сферах, в том числе в риторике некоторых государственных деятелей.

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Однако в целом она на наших глазах прекратила свое существование. Причем самое главное, что от нее освободилось само общество, которое на любые невыгодные для России сравнения все чаще философски пожимает плечами: в чем-то отстаем от кого-то, в чем-то, наоборот, опережаем – это нормально.

Информационная прозрачность и проницаемость современного мира сорвала флер притягательного совершенства со всех остальных стран, как на Западе, так и на Востоке, и позволила их увидеть и узнать во всей реальной сложности и противоречивости, со всеми их реальными достоинствами и не менее реальными недостатками.

Благодаря этому именно в глазах обычных граждан Россия перестала быть страной отставания. И, как следствие – страной надрыва и сверхусилия в стремлении догнать выбранный в качестве ориентира недосягаемый и мифический пример для подражания.

Вместо этого российское общество позволило себе просто жить здесь и сейчас, оценивать свою страну и жизнь в ней в соответствии с личными потребностями и мечтами, а не навязанными внешними якобы идеальными ориентирами.

В результате произошла простая и замечательная вещь: люди новыми глазами начали смотреть на привычные и хорошо знакомые им явления.

Подобные истории частенько ложатся в основу произведений искусства. Однако обычно они рассказывают истории отдельных людей, которые после долгих поисков и странствий осознают, что то, что им на самом деле было нужно, у них уже было до начала пути.

Интересно, рискнет кто-нибудь написать книгу про то, как это произошло с целой страной?