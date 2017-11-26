В России произошла простая и замечательная вещь

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3 мая, четверг  |  Последнее обновление — 20:46  |  vz.ru
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Крым совершил рывок вперед

Теперь Крым и Севастополь можно уверенно относить к субъектам РФ со средним уровнем развитияФото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press
Воссоединение с Россией подняло уровень жизни крымчан, и с этим невозможно спорить. Более того, теперь это не отсталый, а во многом среднестатистический российский регион, причем с хорошими перспективами. Многие оставшиеся проблемы должно решить скорое открытие Керченского моста, но, к сожалению, не все из них: в Крыму еще есть над чем работать. Подробности...
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Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

Сторонники оппозиционера Никола Пашиняна парализовали работу транспорта и госучреждений по всей странеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
Сторонники оппозиции в Армении действуют все более жестко. В среду оказались перекрыты автомагистрали, нарушена работа аэропорта, остановлено железнодорожное сообщение. Эксперты отмечают, что, хотя столкновений пока нет, происходящее уже можно назвать насилием над простыми гражданами. И есть признаки того, что ситуация может только усугубиться. Подробности...
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У экипажа Су-30 была причина бороться за самолёт до конца

Фото: twitter.com/MGhorab3
«Вначале летчик пытается спасти самолет; если самолет спасти не удается, его нужно отвести от населенных пунктов, а уже затем катапультироваться. Таким образом, о себе летчик думает в последнюю очередь», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя крушение российского истребителя Су-30СМ возле аэродрома Хмеймим. Подробности...
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С украинской преступностью случилось чудо

Либо на Украине случилось чудо, либо в прокуратуре занимаются махинациями со статистикойФото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Власти Украины рапортуют о резком снижении уровня преступности, который стабильно рос три года подряд. Согласно некоторым версиям, криминала в стране теперь даже меньше, чем в довоенный период. Мотив правительства «нарисовать» себе успехов перед выборами нельзя исключить полностью. Однако у «украинского чуда» есть и другое объяснение. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В России произошла простая и замечательная вещь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Почему Россия вдруг прониклась своей же народной мудростью про счастье и деньги и чувствует себя счастливее, несмотря ни на какие внешние катаклизмы и внутренние трудности? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

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Андрей Бабицкий, журналист
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Обсуждение: 6 комментариев
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

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          Ирина Алкснис

          В России произошла простая и замечательная вещь

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 3 мая 2018, 19:20

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          По замеру ВЦИОМ, уровень счастья в России побил исторический рекорд за всю историю наблюдений: 83% россиян чувствуют себя счастливыми.

          Это вполне согласуется и с зарубежными исследованиями, которые также фиксируют устойчивую позитивную динамику в данном вопросе.

          Согласно Международной ассоциации независимых исследовательских агентств GallupInternational, индекс счастья у нас в стране по итогам 2017 года составил 50 процентных пунктов, превысив средний мировой уровень.

          При этом, как известно, данный показатель плохо коррелирует с формальными показателями благополучия.

          По исследованию того же GallupInternational, самыми счастливыми на планете являются жители Фиджи, Колумбии и Филиппин. А аутсайдерами – Иран, Ирак и разделившие третье место с конца Украина, Греция и Гонконг.

          Фото: Жернов Вадим/ТАСС

          Любопытно, что в рейтингах счастья ООН все куда более логично, во всяком случае с точки зрения бюрократа. На первых местах там скандинавы, на последних – страны Африки, Ближнего Востока и таки Украина. Правда, помимо социологического опроса граждан ООН замеряет кучу других параметров – от уровня ВВП на душу населения и социального обеспечения до свободы и уровня коррупции.

          Однако реальность упорно гнет свое вопреки чиновничьим установкам, и человечество дружно придерживается даже не убеждения, а лично переживаемого ощущения, что счастье – не в деньгах.

          Россия в этом смысле не исключение. Главными причинами чувствовать себя счастливыми люди называют наличие семьи и детей, здоровье и любимую работу. Материальные проблемы как основание чувствовать себя недовольными назвали всего 7% опрошенных ВЦИОМ.

          Однако возникает вполне закономерный вопрос, а почему все эти факторы не работали 10 или 15 лет назад?

          Почему Россия вдруг прониклась своей же народной мудростью про счастье и деньги и чувствует себя счастливее, несмотря ни на какие внешние катаклизмы и внутренние трудности?

          Возможно, разгадка в том, что российское общество впервые за многие десятилетия и даже столетия перестало воспринимать свою страну в рамках догоняющей (и сравнивающей) парадигмы.

          Установка, что Россия практически всю свою историю развивается в догоняющем формате, пронизывала абсолютно все сферы жизни страны и при царях, и при коммунистах, и в постсоветский период.

          Она во многом сохраняется до сих пор в отдельных сферах, в том числе в риторике некоторых государственных деятелей.

          Однако в целом она на наших глазах прекратила свое существование. Причем самое главное, что от нее освободилось само общество, которое на любые невыгодные для России сравнения все чаще философски пожимает плечами: в чем-то отстаем от кого-то, в чем-то, наоборот, опережаем – это нормально.

          Информационная прозрачность и проницаемость современного мира сорвала флер притягательного совершенства со всех остальных стран, как на Западе, так и на Востоке, и позволила их увидеть и узнать во всей реальной сложности и противоречивости, со всеми их реальными достоинствами и не менее реальными недостатками.

          Благодаря этому именно в глазах обычных граждан Россия перестала быть страной отставания. И, как следствие – страной надрыва и сверхусилия в стремлении догнать выбранный в качестве ориентира недосягаемый и мифический пример для подражания.

          Вместо этого российское общество позволило себе просто жить здесь и сейчас, оценивать свою страну и жизнь в ней в соответствии с личными потребностями и мечтами, а не навязанными внешними якобы идеальными ориентирами.

          В результате произошла простая и замечательная вещь: люди новыми глазами начали смотреть на привычные и хорошо знакомые им явления.

          Подобные истории частенько ложатся в основу произведений искусства. Однако обычно они рассказывают истории отдельных людей, которые после долгих поисков и странствий осознают, что то, что им на самом деле было нужно, у них уже было до начала пути.

          Интересно, рискнет кто-нибудь написать книгу про то, как это произошло с целой страной?


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