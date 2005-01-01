Почему я за Медведева, а не Чубайса

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Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке

Ставки по ипотечным кредитам в России продолжают снижатьсяФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Одна из амбициозных целей, обозначенных в недавнем «суперуказе» президента, – существенное снижение кредитных ставок по ипотеке. Реальна ли заявленная цель, почему ставки планируется снизить не до той величины, которая была объявлена ранее, и выгодно ли в нынешних условиях в принципе брать ипотечный кредит? Подробности...
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США выходят из иранской сделки. Что дальше?

Трамп прилюдно подписал указ о возобновлении ранее замороженных карательных мер против ИранаФото: Martin H. Simon/Global Look Press
Президент США выступил с заявлением, что Вашингтон выходит из так называемой ядерной сделки с Ираном и заново вводит все те санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года. Соответствующий указ был подписан в присутствии многочисленных корреспондентов, аккредитованных в Белом доме. Подробности...
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Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

Виктора Вексельберга американские газетчики заподозрили в финансировании сделки Трампа с порноактрисой СтормиФото: SMG/ZUMA, Zamir Usmanov/Global Look Press
С сыщиком Мюллером не соскучишься. До сих пор Россия в американской прессе изображалась лишь как участница «сговора с Трампом». Теперь же «русских» затянуло еще и в скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Как уверяет ее адвокат, словоохотливой порноактрисе Дональд Трамп платил деньгами, взятыми у одного «русского олигарха». Американская пресса предположила, что это мог быть Виктор Вексельберг. Подробности...
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Излишне либеральное отношение к боевикам ведет Сирию к распаду

Гражданское население Сирии доверяет военной полиции из РФ. И это стало проблемойФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Между сирийскими спецслужбами и российской военной полицией зреет конфликт. Сложилась ситуация, при которой отдельные населенные пункты уже освобождены от боевиков, но под контроль Дамаска не вернулись: российские специалисты препятствуют зачистке местного населения. Эту проблему нужно срочно решать, иначе страну ждет острый кризис. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Почему я за Медведева, а не Чубайса

Андрей Бабицкий, журналист
При том, что Путин и Медведев являются абсолютными единомышленниками и действуют в непротиворечивом тандеме, у страны в ее сегодняшнем ментальном состоянии появились новые иллюзии. Подробности...

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          Андрей Бабицкий

          Почему я за Медведева, а не Чубайса

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 11 мая 2018, 01:27

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          Я не могу позволить себе радоваться или, наоборот, горевать из-за назначения Дмитрия Медведева главой правительства.

          Для того, чтобы испытывать эти чувства, я должен владеть должным объемом информации. Не будучи же специалистами и не имея полного представления о том, как функционирует внутренняя кухня, мы не можем точно знать, в какой степени именно Дмитрий Анатольевич несет ответственность, как за достижения, так и за провалы.

          Да, какая-то взаимосвязь должна присутствовать априори, но она, на мой взгляд, скорее существенно ниже той, которую вменяют главе правительства его раздраженные критики.

          Есть один важный момент. Большинство россиян, проголосовав за Владимира Путина на президентских выборах, одобрило его политику в целом, поскольку у всех у нас есть претензии не только к частностям, но и к тому, как государством обустроены отдельные сферы общественного быта.

          Восторжествовал тот подход, что наличие множественных проблем не может отменить главных свершений, что эти проблемы не меняют того, что принято называть генеральным курсом, которым движется страна на протяжении 18 лет, иногда сама себе отдавливая пальцы.

          Фото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press

          Кроме того, голоса, отданные за Путина – это еще и очевидное признание того обстоятельства, что за положение дел в стране отвечает главным образом этот человек.

          Легендирование правительства как штаба вредителей, действующих вопреки интересам народа, выполняющих волю условного Запада, произошло уже давно, но я думаю, что это только отчасти правда.

          Действительно, Владимир Путин принял из рук Бориса Ельцина такой управленческий аппарат государства, который был тотально инфицирован идеей обязательного встраивания России в западную цивилизационную и экономическую парадигму.

          Впереди у президента был большой путь, двигаясь по которому, он все больше убеждался в том, о чем наверняка догадывался в самом начале: модель органичной интеграции России в большой мир, безраздельно владевшая умами и воображением его предшественников, была принципиально нереализуема.

          Своими соображениями на эту тему он и поделился в знаменитой Мюнхенской речи.

          А вот представим себе, что с ее тезисами он сделал бы заявку на исполнение президентских обязанностей еще в самом начале карьеры – в далеком 2000-м. 

          Я уверен, что гигантская чиновно-бюрократическая машина довольно быстро прожевала бы такого лидера, лишив его всяких видов на руководство страной.

          Нет, это не было бы сделано путем военного переворота, поскольку бюрократия вообще не любит тех средств изменения системы вещей, которые могут быть при определенных обстоятельствах направлены против нее самой. Президента просто парализовали бы глобальной обструкцией и саботажем.

          В ответ на лишение их надежд стать когда-нибудь частью благословенного Запада, конкретные люди, занимающие должности в государственных учреждениях, просто устроили бы государственную забастовку, делая вид, что неукоснительно исполняют свои обязанности, но на деле блокируя решение каких-либо вопросов для обеспечения функционирования государства.

          В этих условиях президенту потребовалось сначала усыпить бдительность гигантской массы сформированных ельцинской эпохой чиновников, а потом и начать постепенное переформатирование всего государственного аппарата. Здесь как раз и сослужили свою службу либеральные маяки типа Чубайса, Кудрина и иже с ними, коими, как маяками, был обставлен начальный период деятельности президента.

          Сегодня Россия, и ее бюрократия уже иные, избавившиеся от былых фантазий. Казалось бы надобность в отвлекающих внимание фигурах прошла и пора сажать в кресла руководителей новых людей, соответствующих запросам времени.

          Но мне кажется, что при том, что Путин и Медведев являются абсолютными единомышленниками и действуют в непротиворечивом тандеме, у страны в ее сегодняшнем ментальном состоянии появились новые иллюзии.

          Дескать, полная и окончательная расправа с людьми, олицетворяющими (возможно, по недоразумению) отставленный евроатлантический проект для России, может дать нужные результаты: грабительский олигархический капитализм, задравший большую часть населения, будет в одночасье похоронен.

          Левый политический крен, предписывающий отправить в отставку Медведева, Чубайса и какую-нибудь Набиуллину (другие фамилии можете подставить по собственному усмотрению), не может обеспечить чаемый многими возврат СССР, который на дистанции в 25 лет сам по себе превратился в миф, сияющий всеми цветами радуги.

          Надо понимать, что мы уже укоренены в другом социальном укладе.

          Миллионы людей приспособились к новым обстоятельствам и, несмотря на то, что они отрицают их справедливость, сложившиеся сегодня условия, конечно же, дают совершенно иные, гораздо большие возможности людям для самореализации, нежели закрепощенность советских времен.

          Олигархизация этого уклада, да и вообще весь грабительский кавардак 90-х прошлого века, были той ценой, которую пришлось платить из-за отсутствия опыта. Вот это наследие ельцинского периода надо, конечно, демонтировать. Но общую систему вещей можно изменить только посредством новой революции.

          Принимая версию, что Дмитрий Анатольевич является человеком более либеральных воззрений, чем его старший и по возрасту, и по должности товарищ, я утверждаю, что это абсолютно нормально.

          Путину необходимы специалисты по тому укладу, которым сегодня живет Россия, в людях, обслуживающих именно эту сложнейшую систему отношений, которую можно назвать капиталистической, частнососбственнической, как угодно.

          Поставить сегодня руководить страной убежденных коммунистов означало бы обречь Россию на неизбежный коллапс. Они вполне могут управлять отдельными отраслями, но передавать ребятам с Марксом в голове огромный и полностью видоизменившийся с советских времен социальный организм нельзя, поскольку в этом случае начнется новый период реформ и экспериментов, которые гарантированно завершатся потерей управляемости, как при Ельцине.

          Вот поэтому я за Дмитрия Анатольевича, сидящего одесную Владимира Владимировича.

          А вот Чубайс, по мне, это все-таки сильный перебор, хотя и с ним я готов примириться.


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