Не бывает оккупантов, которые строят мосты

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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

Фото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Не бывает оккупантов, которые строят мосты

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина. И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию! Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

Игорь Молотов, писатель, публицист
Не многие вспомнят, что на протяжении всех девяностых в России действовала подпольная организация – «Реввоенсовет», и еще меньше вспомнят ее лидера, сделавшего ставку на террор. Причем террор не декларативный, но самый настоящий. Подробности...
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          Андрей Луговой

          Не бывает оккупантов, которые строят мосты

          Андрей Луговой
          политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
          		 19 декабря 2018, 11:04

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          В принятой меньшинством голосов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по «милитаризации Крыма» есть одна очень интересная деталь. Поддержавшие украинскую резолюцию 66 стран мира также заодно осудили строительство Крымского моста. Это, конечно, что-то новое в мировой политике.

          Некоторые политики из бывших советских республик очень любят обвинять Россию в «оккупации» и «колонизации». Им бы почаще общаться с коллегами из африканских стран. Те бы им рассказали, как выглядит настоящая колонизация, когда из страны вывозится все самое ценное, а у местного населения нет никаких политических прав. А представители Ирака могут рассказать про оккупацию, и как американские войска разрушали промышленную инфраструктуру и государственную систему страны.

          Большая часть промышленной, транспортной и прочей инфраструктуры бывших советских республик построена при Советском Союзе. Украина на протяжении всех лет своей «незалежности» только проедала доставшееся ей от СССР.

          Крым был в ужасном состоянии – и это стало для крымчан дополнительным доводом в пользу того, чтобы проголосовать за воссоединение с Россией.

          Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина.

          Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

          И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию!

          Причем никому не запрещено пользоваться Керченским проливом и проходить под мостом – ни Украине, ни кораблям под флагом любой другой страны мира. Подавайте заявку – и вперед, на всех парусах!

          Уверен, что жители европейских стран отлично понимают: не бывает оккупантов, которые строят мосты, дороги и электростанции. И самое главное: когда на Украине наконец придут к власти нормальные люди и Крым будет разблокирован, благодаря мосту значительно ускорится железнодорожное и автомобильное сообщение между Европой и Закавказьем со Средней Азией.

          Надеюсь, хотя бы тогда голосовавшим против нашего моста станет хоть немного стыдно!

          Источник: Блог Андрея Лугового


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