В принятой меньшинством голосов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по «милитаризации Крыма» есть одна очень интересная деталь. Поддержавшие украинскую резолюцию 66 стран мира также заодно осудили строительство Крымского моста. Это, конечно, что-то новое в мировой политике.

Некоторые политики из бывших советских республик очень любят обвинять Россию в «оккупации» и «колонизации». Им бы почаще общаться с коллегами из африканских стран. Те бы им рассказали, как выглядит настоящая колонизация, когда из страны вывозится все самое ценное, а у местного населения нет никаких политических прав. А представители Ирака могут рассказать про оккупацию, и как американские войска разрушали промышленную инфраструктуру и государственную систему страны.

Большая часть промышленной, транспортной и прочей инфраструктуры бывших советских республик построена при Советском Союзе. Украина на протяжении всех лет своей «незалежности» только проедала доставшееся ей от СССР.

Крым был в ужасном состоянии – и это стало для крымчан дополнительным доводом в пользу того, чтобы проголосовать за воссоединение с Россией.

Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина.

И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию!

Причем никому не запрещено пользоваться Керченским проливом и проходить под мостом – ни Украине, ни кораблям под флагом любой другой страны мира. Подавайте заявку – и вперед, на всех парусах!

Уверен, что жители европейских стран отлично понимают: не бывает оккупантов, которые строят мосты, дороги и электростанции. И самое главное: когда на Украине наконец придут к власти нормальные люди и Крым будет разблокирован, благодаря мосту значительно ускорится железнодорожное и автомобильное сообщение между Европой и Закавказьем со Средней Азией.

Надеюсь, хотя бы тогда голосовавшим против нашего моста станет хоть немного стыдно!