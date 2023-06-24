Мятежники доставили радость тем, кто объявил войну России

Преступления вагнеровцев и предводителя мятежа должны караться беспощадно! Мочить и мочить жестко!

Когда страна ведет войну «на выживание», доставлять радость врагу конфликтом среди патриотов — это не ошибка, это осознанное предательство.

Преданы военные, которые на передовой, преданы погибшие, в том числе и погибшие бойцы ЧВК, которые храбро сражались за Родину. Предано мирное население, которое хоть и без автоматов, но трудится на Победу.

Предано единство на фронте и в тылу. Тут же полезла разная нечисть, подстрекатели к гражданскому восстанию. Вылезла пассивная сетка либерастов со своими советами и призывами. Мало вам, предателям, того, что за каждого убитого русского вы готовы открывать шампанское и праздновать кровавые теракты?!

Личные обиды надо забыть до Победы. А руководствоваться личными интересами, когда идет сражение с противником — это значит работать против своей страны.

Сейчас мятежники доставили небывалую радость тем, кто объявил войну России: ликует не только Киев, ликует весь мир. Обложки мировых таблоидов украшают российские воины с автоматами, танки на улицах русских городов. Мир ждет мгновения, когда прозвучат выстрелы, когда русский встанет против русского.

Такого не будет. Русский народ выйдет победителем и из этой схватки с мятежниками. У нас сильный лидер, мятеж подавим. Действия Пригожина – захват пунктов военного командования — это беспрецедентная по своей наглости измена и предательство.

Предателям нет прощения. К стенке. По законам военного времени.

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