Не надо путать идиотизм и патриотизм

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26 октября, пятница  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Справедливо ли появление нового налога в России

Налоги – это в том числе и про справедливостьФото: Стоян Васев/ТАСС
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. То есть миллионам наших сограждан, работающих на себя и не платящих налоги, предложили выйти из тени. Но шум поднялся такой, как будто людей пытаются ограбить – опять мы имеем дело с подменой понятий. Подробности...
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Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Ломоносов, как всем известно, из Холмогор пешком до Москвы дошел», – напомнил участник конкурса управленцев «Лидеры России», представитель одной из 65 стран мира, из которых поступили заявки на состязание. Современные технологии позволяют привлекать и реализовывать таланты из гораздо более дальних, чем Холмогоры, уголков мира. Чего ожидают «заграничные наши» от нового конкурса? Подробности...
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Зачем США пугают мир «русскими космическими лазерами»

Так представляют себе применение лазерного оружия в космосе фантасты. На самом деле все выглядит совсем иначеФото: Elite: Dangerous/Frontier Developments
Россия вывела в космос лазерное оружие – заявляют СМИ со ссылкой на официального представителя Госдепа. Неужели США действительно полагают, что современной России удалось осуществить то, о чем в свое время только мечтала администрация Рейгана? Похоже, реальный смысл подобного заявления вовсе в другом, хотя тоже связан с выведением оружия в космос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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Посмотрите на Тверь и Смоленск, пока они еще стоят

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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Андрей Луговой

          Не надо путать идиотизм и патриотизм

          Андрей Луговой
          политический деятель и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
          		 26 октября 2018, 13:38

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          Кто определяет учебники, по которым учатся наши дети?

          Ко мне обратились родители детей из Самарского лицея информационных технологий, которые вынуждены ломать успешную программу подготовки из-за требования прекратить заниматься по известному учебнику математики Людмилы Петерсон.

          Я стал разбираться, и выяснилась удивительная вещь.

          С одной стороны, есть факты: у тех, кто занимается по учебнику Петерсон, на 25% выше средний балл на ЕГЭ по математике (выборка около 30000 учащихся из 56 регионов России). 75% от общего числа кандидатов в национальную сборную России по математике и более 60% от общего числа участников региональных математических олимпиад занимались по этому учебнику.

          С другой стороны, еще в 2014 году эксперт Любовь Ульяхина (автор учебников по русскому языку) написала, что «содержание учебника Петерсон вряд ли призвано воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну и свой народ», поскольку «герои произведений Дж. Родари, Ш. Перро, братьев Гримм, А. А. Милна, А. Линдгрен, Э. Распе, гномы, эльфы, факиры со змеями, три поросёнка вряд ли призваны воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну и свой народ».

          Фото: Издательство

          С тех пор российские школы насильно переводят на другие учебники. Зачем? Дети, которые учатся по учебнику Петерсон, побеждают на международных Олимпиадах. Как можно брать и запрещать хороший, проверенный учебник ради неизвестно чего?

          Я последний, кого можно упрекнуть в недостатке патриотизма. Но не надо путать идиотизм и патриотизм. Учебник математики должен быть в первую очередь качественным, а не патриотичным. Патриотизму учат не на уроках математики.

          Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Есть серьезное подозрение, что запрет учебника Петерсон вызван не «антипатриотичными» тремя поросятами, а чьими-то финансовыми интересами.

          Любая закрытость в вопросе, определяющем развитие рынка в 30 миллиардов рублей, – питательная почва для коррупции. Нужно сделать систему выбора учебников максимально прозрачной, определить правила отбора экспертов, у которых не будет конфликта интересов, но будет авторитет в педагогических кругах.

          К определению Федерального перечня учебников должны подключиться Федеральная антимонопольная служба, депутаты Госдумы, представители общественности. Нужен строгий контроль за тем, чтобы экспертиза учебников не стала механизмом монополизации рынка.

          Намерен в ближайшее время направить депутатские запросы в Министерство просвещения, Рособрнадзор, Российскую академию образования и Федеральную антимонопольную службу. Если не поможет, то обращусь в Генеральную прокуратуру.

          Источник: Блог Андрея Лугового


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