Любовь к Родине возможна не только в миссионерской позиции

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27 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Девальвация рубля приносит сверхдоходы некоторым отраслям промышленностиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Падение курса рубля приносит много неприятностей – импорт становится более дорогим, заграничный отдых – недоступным. Однако ряд российских отраслей благодаря росту курса доллара получили 700 млрд рублей дополнительных доходов, подчеркивает помощник президента РФ Андрей Белоусов. Кому же выгодно падение курса российской валюты? Подробности...
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США неубедительно объяснили молчание шпионов в Москве

В Вашингтоне занервничали от нехватки разведданных о намерениях РоссииФото: Сергей Петров/ТАСС
С 2016 года Вашингтон получает от своих осведомителей в Москве все меньше секретных сведений о планах российских властей. По утверждению американской прессы, агенты просто перестали выходить на связь с ЦРУ. Поэтому США не знают, каковы намерения Москвы в преддверии выборов в Конгресс. Насколько информация о молчании шпионов соответствует действительности и в чем его причины? Подробности...
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Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе

В самолете предусмотрена система пожаротушения двигателя, но следствию предстоит разобраться, почему она не сработалаФото: кадр из видео
Пожар двигателя пассажирского самолета Ту-204 рейса Уфа – Сочи, к счастью, не стал причиной трагедии и гибели более двухсот человек. Экипаж смог посадить самолет, полностью загруженный топливом. Что могло привести к неисправности двигателя и какие выводы нужно сделать, чтобы не допустить катастрофы в будущем? Подробности...
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Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской

Западная коалиция явно настроена на то, чтобы война в Сирии велась бесконечноФото: Michael Candelori/Zumapress/Global Look Press
Россия предостерегла США от удара по Сирии. Как указали в Минобороны, поводом для нападения станет химатака, которую инсценируют в Идлибе две группы боевиков. Как считают наблюдатели, Россия может сорвать удар только уничтожением американского эсминца The Sullivans, который прибыл в Персидский залив. Пойдет ли Москва на такой шаг и как ей противостоять подобным провокациям? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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          Любовь к Родине возможна не только в миссионерской позиции

          Андрей Тесля
          кандидат философских наук
          		 27 августа 2018, 13:44

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          Три вещи создали современную Россию – семья, тюрьма и школа.

          Кем бы был Тургенев без своей матушки, Достоевский – без каторги и Герцен – без Московского университета и ссылки?

          Ведь эти институты не только надзирали и наказывали, но и воспитывали. Воспитывать – от слова питать, т.е. напитывать, т.е. наполнять должным содержанием.

          У нас зачастую принято соединять воспитание и образование. Этот подход понятен – но все-таки нередко образование мы получаем совсем не там, где нам предписано. И «мои университеты» не всегда имеют аккредитацию и лицензию, но зато хорошо учат находить компромисс между компромиссом и бескомпромиссностью.

          Поскольку в России, как и во многих других странах, основным заказчиком воспитания является государство, то первое, что оно надеется получить за свои деньги, – это лояльность и патриотизм.

          Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

          Но именно потому, что это – государство, т.е. структура, в конце концов, анонимная, то формулирует она свой запрос через конкретных людей. Которым, в свою очередь, идеалом патриотического воспитания кажется то, что делали с ними в 1978 году. Когда телефоны стояли на улицах и требовали по две копейки, каналов телевидения было два – и днем они не работали, а телеграммы приносили на дом специально обученные люди.

          Мы даже не о том, что против возвращения этих старых времен – с политинформациями перед уроками, заводскими многотиражками и журналом «Крокодил». То есть мы против, но мы просто о другом – что это не работает. Потому что времена и нравы, к счастью или несчастью, вновь кардинально изменились.

          Информации было мало. Это было столько, сколько вообще существовал человек. «Хочу все знать» – формулировка имела смысл, потому что верилось, что «все знать» возможно.

          Те из нас, кто еще застал Советский Союз, помнят погоню за всяким знанием – когда книжка на каком-нибудь богом забытом языке, вроде румынского, покупалась за свои иллюстрации, вполне приличные, кстати – потому что мечтать найти подобную, но на языке массового пользования, представлялось почти недостижимым.

          Мой соавтор вспоминает, что некоторые даже начинали собирать марки – ради изображенных на них картин и разных достопримечательностей – как способ приобщения к шедеврам мирового искусства.

          Вообще-то эта история не столь курьезна, как может показаться на первый взгляд – ведь до изобретения современной фотографии и дешевых способов воспроизводства изображения даже большие знатоки живописи в XIX веке судили о многих художниках по словесным изложениям и гравюрам, в которых зачастую лишь благодаря сильной фантазии зрителя угадывался оригинал.

          Если каналов информации немного и еще меньше мест ее хранения в достаточном объеме, то собрать всех вместе и два часа рассказывать о международном положении – отличный выбор.

          Но если бы Советский Союз дожил до смартфонов, то никого не смущали бы длинные комсомольские собрания – всем было бы чем заняться наедине со своим китайским другом.

          Мы живем в мире, в котором до любой информации – два клика. Это при условии, что ты предварительно не занес то, что тебе нужно, в закладки.

          Воспитывать патриотизм методом зрелого модерна, то есть прошедшего столетия – значит лишь вызывать раздражение.

          От бессмысленного времяпрепровождения, от словесных конструкций, от которых тянет в сон, от претензий на монополию информации, альтернатива которой под рукой – и она более яркая, убедительная и привлекательная, да и упакована она лучше, чем заикающийся учитель обществознания.

          В этом смысле и оппоненты, и сама власть оказываются единомышленниками – они готовы ломать копья вокруг параграфов учебника истории, пугаться или соблазняться идеей единого учебника, наивно веря, что именно из него ученики будут брать информацию. Так, как делали они в своем детстве. Но их детство кончилось – и мир изменился.

          Мы живем в реальности, в которой информации для каждого из нас гораздо больше, чем мы способны переварить. Такое с человечеством случилось впервые – и сложно привыкнуть, что мир работает иначе. Никакой, самый хороший или самый правильный единый учебник не способен конкурировать с Голливудом или Википедией. Потому что учебник можно забыть дома, а Википедия всегда рядом.

          Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации, о повторении привычных форм, утративших реальное содержание. Попросту – переставших работать. В свое время они были прорывом и новыми технологиями, теперь технологии изменились – и воспитывать приходится иначе, если, конечно, интересует результат.

          Потому что задача иная – более сложная. Воспитать патриота в условиях, когда мы знаем, каков мир на самом деле.

          Можно попытаться конкурировать с Голливудом – снять какого-нибудь «Коловрата». В 1930-е это была славная идея – «Александр Невский» зашел на «ура». Но сколько «Коловратов» в год нужно выпускать, даже опуская вопрос о качестве, чтобы конкурировать с фабрикой, имеющей своим рынком весь мир?

          И более того, это мир, в котором версии и интерпретации принимаются не потому, что они – единственные. И не от противного – по отношению к официальной. А мир, выстроенный по законам медиа – которые определяют, что становится не реальностью, но тем способом, который воспринимают все.

          Попросту говоря, неважно, считаешь ли то, что доставляют медиа, истинным или ложным – именно ими будет определяться повестка, а уже по отношению к ней ты будешь определяться. Но новые медиа сегментированы, ты видишь своеобразную рекурсию, определяемую историей твоих запросов и кругом твоих друзей.

          Ты видишь мир таким, каким хочешь его увидеть – и тебе хорошо, потому что в любом случае ты неизменно получаешь подтверждение своих убеждений.

          Не будут современные дети ходить в пионерских галстуках и бить в барабан, читать газету «Пионерская правда» и слушать Битлов – то есть, может быть, и будут, но как реконструкторы.

          То есть нужно четко понять: патриотизм – это любовь к Родине, а не то, как меня учили любить Родину в 1978 году. Мир один и при этом разный – и мы знаем об этом уже не только из программы «Время», так же, как о мировой поп-музыке мы узнаем теперь не только из «Утренней почты» и передачи «Ритмы зарубежной эстрады».

          Мир изменился – и, возможно, он даже стал лучше. По крайней мере, дал больше возможностей. И когда мы считаем, что любовь к Родине возможна только в миссионерской позиции – то это почтенное частное мнение, но не более того – и единомышленников придется искать тоже в частном порядке.

          И когда хочется все запретить, кроме единственно верного варианта, отсечь все альтернативы – то это больше говорит о наших страхах, о том, что если дать свободу – то любой выберет что угодно, кроме своего, что быть патриотом можно только по невежеству или от отсутствия альтернативы. Но все это говорит совсем не о воспитуемых, а единственно о воспитателях – и о том, что они на самом деле думают о Родине. 

          (в соавторстве с Владасом Повилайтисом)


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