Как выходцы из ИГИЛ помогают воевать Киеву

Британская The Times опубликовала статью о выходцах из террористического ИГИЛ* (запрещено в РФ), которые воюют на Украине против повстанцев Донбасса.

Просто представьте, какой шум поднялся бы, если бы исламистов обнаружили с другой стороны фронта? «Россия натравила на Украину террористов!», «Террор против мирного государства!», «Россия привезла из Сирии на Украину убийц из ИГИЛ!».

Какая реакция на то, что террористы воюют с украинской стороны?

Вообще никакой. Никто не выражает «озабоченность», не указывает Киеву на то, что недопустимо натравливать на собственных граждан наемников-исламистов.

Почему?

Потому что повстанцев Донбасса в западных СМИ называют «пророссийскими сепаратистами», а против России, как известно, любые средства хороши.

Аналогичным образом западные политики не обращают никакого внимания на нацистские шествия на Украине. Выступают против России – и хорошо.

Я не буду говорить о «двойных стандартах» – это очевидно. Просто отмечу, что США наращивают поставки оружия на Украину. И никто не может гарантировать того, что это оружие прямым ходом не отправится в Ирак, Афганистан и другие регионы, где будет применено против американских, британских и других натовских солдат.

Не бывает «правильных» террористов. Пока американцы и европейцы этого не поймут, весь мир будет в опасности.

Источник: Блог Андрея Лугового