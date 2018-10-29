Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
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«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
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В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

Такие универсальные туалеты появились даже в некоторых американских школахФото: Brian Branch Price/ZUMA/Global Look Press
Похоже, Соединенные Штаты перестают быть местом, где преклоняются перед трансгендерами. По крайней мере, американская либеральная пресса бьет тревогу: президент Трамп отменяет былое наследие Обамы по части отношения к одному из самых несчастных сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, таким образом Трамп наносит удар по богатейшим людям Америки. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

Елена Кондратьева, журналист
Что нам говорит история с харрасментом в либеральном издании «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали. Подробности...
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Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

Татьяна Толстая, писательница, телеведущая
За минувший год в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика. Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн. Подробности...
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          Елена Кондратьева

          Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

          Елена Кондратьева
          журналист
          		 8 ноября 2018, 20:45

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          Сексуальный скандал в оплоте либерализма, оппозиционном интернет-издании «Медуза» реабилитирует харрасмент как способ общения начальства и подчиненных. И бьет наотмашь по всем усилиям российских феминисток доказать, что женщина – тоже человек, что у нее есть право защищать себя всеми цивилизованными способами.

          История с харрасментом в «Медузе» закончилась классически: вынужден уйти сотрудник, чью жену оскорбил главный редактор Иван Колпаков. А сам Колпаков был восстановлен на руководящем посту.

          «Мне за это ничего не будет», – доверительно сообщил Колпаков, лапая девушку. То есть находился в достаточно трезвом уме, чтобы понимать, что совершает нечто непотребное.

          «Не будет», – подтвердила основатель издания Галина Тимченко.

          На самом деле плевать на морально-сексуальную сторону дела. Мужчина напился, козырял безнаказанностью и потными ручками, руководство его прикрыло. Ничего оригинального. Оригинальна либерально-социальная сторона вопроса.

          Фото: Сергей Николаев/«Интерпресс»/ТАСС, instagram/kolpakov

          Ведь все участники – прогрессивные, современные люди, европейцы (в душе).

          Когда пьяная лысая хурма лапает твою жену, «немытый азиат» (тм) бьет обидчику морду, а «цивилизованный европеец» (тм) решает вопрос культурно, поднимая вопрос о соответствии харрасмера (или как там называется начальник с шаловливыми руками?) занимаемой должности. Так учит нас опыт борьбы с Вайнштейном и флешмоб #MeToo, да что там, так учит нас «Медуза», с остервенелой правдой в глазах еще 7 марта этого года публиковавшая редакционную статью «Слуцкий должен уйти из Госдумы». За что? Да за домогательства же. Якобы.

          Неожиданно европейский подход оскорбленного сотрудника встретил чисто азиатский отпор. Да, пьяный развязный начальник – сволочь, но наша сволочь.

          «Иван был и остается одним из самых важных и любимых людей в моей жизни  верным, отважным, веселым и нежным другом», – выдает индульгенцию своему любимцу Галина Тимченко. А вы, обиженный муж, если хотите, можете пройти вон. Да, именно это основатель «Медузы» и предложила своему сотруднику.

          Вариантов было три – работать дистанционно, чтобы не встречаться с обидчиком своей жены (то есть гадость сделал Колпаков, но из коллектива стыдливо удалиться должен муж), уйти по соглашению сторон с компенсацией (во сколько оцените хлопок по попе своей жены? Давайте поторгуемся) или уволиться по собственному желанию (мужчина, быстро на выход, не портите нам настроение, мы вам ничего не должны). К недоумению Тимченко сотрудник – сообщается, что это программист, главный разработчик сайта «Медузы» – выбрал третий вариант.

          «Иногда человек действует назло всем и себе. Бывает. Сама удивилась», – комментирует Тимченко нежелание программиста взять деньги.

          Что нам показывает этот кейс с точки зрения феминизма? А то, что в прогрессивных слоях нашего общества феминизма не больше, чем в самых отсталых.

          Что если женщину домогается начальник ее мужа, женщина должна благосклонно принять руки начальника (и все, чем еще он решит ее осчастливить). Особенно если он предупреждает – ему за это ничего не будет. Потому что в противном случае женщина испортит жизнь и карьеру собственному мужу, подставит его и всю свою семью. А если у них ипотека и дети малые?

          Что нам говорит либеральная «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали.

          Европейские ценности? Так европейцы (читай – белые господа) тут только те, кто надо. Совет директоров, барыня и ее «нежный друг». А ты – чернь разменная, пшел вон.

          Итак, сотрудник «Медузы» и его супруга были оскорблены, и в результате сотрудник лишился работы, зарплаты и, возможно, вида на жительство. Потому что «независимая» «Медуза» дислоцируется в Риге, куда и перевезла своих сотрудников. Переезд, аренда жилья, визы и прочие расходы – все это теперь личные проблемы уволенного сотрудника и его семьи.

          Кстати, газета ВЗГЛЯД делает уволенному сотруднику свое предложение о работе:

          Все мы стали невольными свидетелями скандала с домогательствами в коллективе «Медузы». Оставлю без комментариев решение руководства издания. Но как главный редактор газеты ВЗГЛЯД считаю необходимым поддержать мужчину, чью жену безнаказанно унизили. Я обращаюсь к несправедливо уволенному сотруднику «Медузы»: если вам потребуется помощь в трудоустройстве, напишите, пожалуйста, мне. В случае, если ваши профессиональные навыки будут востребованы в газете ВЗГЛЯД, а условия вас устроят, будем рады сотрудничеству!

          «Медуза» – это такой сферический конь в вакууме, вернее, упущенная возможность им стать. Это мог быть эксперимент торжества чистого либерализма – как идеи и ценности могут жить и развиваться вне досягаемости Мордора, когда не давят никакие скрепы, российский патриархат не дотягивает своих заскорузлых рук, где не властен Кремль, но есть бесперебойный доступ к хамону, пармезану и экологически чистому воздуху свободы.

          И даже алкоголь, которым упился Колпаков, наверняка был не российского происхождения.

          Впрочем, есть мнение, что этот эксперимент все же состоялся. И дал те результаты, которые мы сейчас наблюдаем.

          По сути, Галина Тимченко лично приложила потную ладошку Колпакова к ягодицам каждой участницы #MeToo.


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