Вопрос ставили и решали дубьем по голове

Читая всяческие современные объяснения «за насилие», в том числе на злобу дня лас-вегасского, не могу отделаться от странной мысли. Все объяснения исходят из представления о том, что насилие – это добрый/старый консервативный путь разрешения споров. Буквально «предками данный». Отцами заповеданный. Честный. Правдивый, как Вера. В отличие от нынешних способов.

«Что вы хотите, оскорбили. Для вас это, может, и ничего, а это типа «bon sauvage», искренний и честный, как стекло, в своей вере». Это, впрочем, на мой вкус, с трудом объясняет, почему надо бить нонкомбатантов и почему втроем на одного и сзади соответствует высоким нормам чести. Ну да ладно. Не суть. Про другое.

Про то, что, как легко убедиться, в тех самых «традиционных обществах» представления о «Золотом веке», некогда бывшем, и о Царстве Божьем, неизбежно грядущем, связаны как раз с отказом от насилия. Барс, козленок, малое дитя, вол, лев, все вместе и вот это все.

То есть религиозно фундированное общество консервативное, по идее, формулирует в качестве идеала, пусть и недостижимого, «ненасильственный способ разрешения споров».

Пойдем дальше.

Эдикты и уложения, запрещавшие дуэли, что во Франции какой, что у нас, имели исключительно «консервативные», религиозные объяснения. Представления о личной чести, которую надо защищать кровью своей и оппонента, объявлялись антирелигиозными, противными Богу, некоей вредной надстройкой, извращением, происходящим из того, что люди забыли того самого Бога.

Исходя из этого, на следующем шаге праздные носители «личной чести» объявлялись врагами Господа, а вовсе не ревнителями традиции.

«Кто был джентльменом, когда Адам пахал и Ева пряла?» – вопрос ставили и – хренак – его решали дубьем по кавалерской голове.

В идеале (а мы не о практике, а об идеале) эмансипация от насилия как способа решения споров есть консервативный, религиозный способ движения от Золотого Века к Царству Божьему. Это, в общем, не бином Ньютона. Но при этом оценки современного западного общества как воплощение западного же консервативного религиозного идеала не сказать что сильно востребованы и общеупотребительны.

Напротив, консервативным и религиозным поведением, «заповедями предков» объясняются призывы и реализация прямого адресного насилия в адрес оппонента.

Интересная на самом деле история. Обмен ролями между модерном и консерватизмом своеобразный.

Общество реализованного по большей части консервативного религиозного идеала называет себя «модерновым», а атакуют его со всех сторон сторонники реального религиозного модерна, утверждающие, что демонтажа идеала этого хотели бы некие «предки».

Источник: Блог Глеба Кузнецова