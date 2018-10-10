Без Маккейна в юбке нам будет скучно

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100 долларов за баррель России больше не нужны

Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
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Денис Пушилин: В ДНР может и должно быть лучше

«По-настоящему нас беспокоит отток специалистов», – признается ПушилинФото: Валентин Спринчак/ТАСС
«К отражению серьезных угроз армия республики вполне подготовлена. Проблемы, которые я считаю более существенными, относятся к экономической и политической сферам», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД врио главы ДНР Денис Пушилин. Он обещает, что жизнь в республике станет лучше. Но за счет чего? Подробности...
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С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России. Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Без Маккейна в юбке нам будет скучно

Андрей Бабицкий, журналист
Западные СМИ поспешили объявить о том, что отставка Хейли – это капитуляция Трампа перед Москвой. Дескать, президент избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима. Эта гипотеза может оказаться верна. Подробности...

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          Андрей Бабицкий

          Без Маккейна в юбке нам будет скучно

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 10 октября 2018, 19:05

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          Никки Хейли вполне можно назвать Маккейном в юбке. Ее предельно жесткая линия в отношении России и Ирана однозначно дает основания для того, чтобы считать представителя США в ООН одним из самых упрямых и непреклонных ястребов в окружении Дональда Трампа.

          Многие недоумевали, как американский президент, объявивший своим намерением улучшение отношений с Россией, мог поставить на столь важный участок человека, обвиняющего Москву во всех мыслимых и немыслимых грехах. Но это как раз объясняется довольно просто: к ООН американский лидер относится в высшей степени пренебрежительно. При этом, как утверждают, именно Хейли удалось убедить президента в том, что работа в этой организации крайне важна для Америки.

          Сейчас некоторые российские издания с удовольствием вспоминают особенно яркие высказывания постпреда о России. Я тоже не могу удержаться от цитирования, поскольку со столь восхитительной бесцеремонностью в выражении своей нелюбви к нашей стране даже в наши совсем немирные времена сталкиваться приходится нечасто.

          Апрель 2017-го: «Я била Россию по голове больше, чем могу сосчитать. Потому что, если они делают что-то плохое, мы должны их в этом уличить».

          Апрель 2018-го: «В нашей стране идут споры, является ли Россия нашим другом. На самом деле, это неправильный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Мы не хотим быть другом тому, кому не можем верить».

          Фото: Seth Wenig/AP/ТАСС

          Июль 2018-го: «Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем».  

          Опять апрель 2018-го: «Мы позволили России сделать так, чтобы ни в чем не повинные люди стали заложниками режима Асада, мы позволили России подорвать авторитет ООН».

          Никки Хейли поддерживала все обвинения в адрес России. Например, заявила, что сирийское руководство именно при содействии Москвы применило против своих граждан в Идлибе отравляющие химические вещества. По ее словам, эта химатака стала «новым рекордом низости, даже для варварского режима Асада».

          Эмоциональность заявлений постпреда частенько достигала пороговых значений. Обвиняя Кремль в поддержке Асада, она ставила вопрос так: «Сколько ещё детей должно погибнуть, чтобы России стало не всё равно?». То, что потом стали появляться все новые и новые доказательства, что отравление в Идлибе было плохо состряпанной фальсификацией «Белых касок» (доказательства дотошно изложил в своем выступлении российский представитель в ООН Василий Небензя), Хейли ничуть не смущало. Она продолжала упорно держаться взятой линии, не отклоняясь от нее ни на миллиметр.

          Точно так же она полностью поддержала Британию, признав представленные ею доказательства участия России в отравлении Скрипалей абсолютно достоверными. И, не церемонясь, объявила двух россиян, на которых Лондон возложил ответственность за случившееся, убийцами, потребовав их выдачи.

          Справедливости ради надо сказать, что постпред иногда демонстрировала и признаки вменяемости.

          Она выразила соболезнование близким погибших и пострадавших, а также всему народу России в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года и заявила: «Можете быть уверены, что США будут поддерживать Россию в борьбе с экстремистами, которые продолжают бессмысленно наносить вред невинным людям».

          Но в целом, конечно, ее критическое отношение к России, Ирану, Башару Асаду в системе эмоциональных координат держалось в опасной близости от неконтролируемой ненависти.

          Некоторые западные СМИ уже поспешили объявить о том, что отставка Хейли – это капитуляция Трампа перед Москвой. Дескать, президент избавляется от самого бескомпромиссного критика путинского режима.

          Эта гипотеза, которой западные журналисты придают статус единственно возможного объяснения ухода Хейли, вполне может оказаться как верна, так и наоборот.

          Если мы посмотрим на окружение главы американского государства, то увидим, что удельный вес ястребов, выставляющих при каждом удобном случае счета России, там достаточно высок. Один советник президента по национальной безопасности Джон Болтон чего стоит!

          Можно вспомнить и представителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера, чья антироссийская риторика ни на йоту не изменилась с момента назначения на должность. Нет никаких признаков, что Вашингтон испытывает потребность отозвать Волкера в связи с тем, что тот не просто поддерживает все обвинения Киева в адрес России, но еще и плюсует к ним собственные претензии.

          Кроме того, отставка Хейли едва ли позволит Трампу поменять что-то во внешнеполитической доктрине. Чтобы отбиваться от оппонентов, ему приходится постоянно идти на уступки тем, кто требует наращивания санкционного давления на Россию. И нет никаких сомнений в том, что ему придется и дальше следовать тем же курсом.

          То есть независимо от того, кто будет представлять США в ООН, российско-американские отношения будут неизменно ухудшаться. Поэтому никаких особых резонов убирать свою яростную поклонницу и личного друга его зятя и дочери с должности у президента США не было.

          Мне, честно говоря, немного даже жалко, что Хейли проработает в ООН всего до конца года. Мы лишимся образца прекрасной несдержанности и образности в обличении абсолютного зла, которым в представлении американки является наша страна. Без нее будет скучно.


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