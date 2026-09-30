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Чемпиона мира по дзюдо Каниковского отстранили за допинг
ITA: Российский дзюдоист Каниковский временно отстранен из-за допинга
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило чемпиона мира и Европы по дзюдо Матвея Каниковского из-за положительной допинг-пробы.
Отстранение российского спортсмена отсчитывается с 10 апреля 2026 года, так как в его пробе, взятой 15 марта, было обнаружено запрещенное вещество лигандрол, сообщает ТАСС.
Каниковскому 24 года, он выступает в весовой категории до 100 кг. Дзюдоист является победителем чемпионата мира 2025 года и чемпионата Европы 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума утвердила закон против допинга в спорте России.
В прошлом году россиянин Каниковский завоевал титул чемпиона мира по дзюдо. В 2024 году он завоевал золото на турнире Большого шлема в Токио.