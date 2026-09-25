Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
Премьер-министр Словакии Фицо получил анонимные угрозы расправы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и члены его семьи получили анонимные угрозы расправы, после чего политик отменил публичные мероприятия.
Неизвестные направили угрозы расправы премьер-министру Словакии Роберту Фицо и его родственникам, передает ТАСС. Анонимными посланиями уже занимаются правоохранительные органы.
«Содержанием [поступивших угроз и их анализом] занимаются соответствующие органы, в настоящий момент аппарат правительства не будет комментировать сложившуюся ситуацию», – говорится во внутреннем документе аппарата правительства республики, который оказался в распоряжении журналистов.
На фоне инцидента глава кабмина отменил запланированную пресс-конференцию об отношениях с генеральным прокурором Марошом Жилинкой.
Роберт Фицо уехал на восток страны для участия в мероприятиях своей партии «Направление – социальная демократия».
Ранее угрозы о минировании поступили генеральному прокурору Словакии и его жене.
По словам пресс-секретаря ведомства Зузаны Дробовой, это произошло после того, как премьер назвал Жилинку «игрушкой в руках оппозиции».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года Роберт Фицо заявил о крайне высокой угрозе нового нападения.
Осенью 2024 года политик рассказал о задержании вооруженного мужчины на общественном мероприятии.
Первое покушение на премьер-министра Словакии произошло в мае 2024 года.