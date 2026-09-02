Британские власти оштрафовали Citibank за нарушение антироссийских санкций

Tекст: Ольга Иванова

Лондонское отделение американского банка Citibank обязали выплатить 4,7 млн фунтов, что эквивалентно 6,3 млн долларов, за несоблюдение ограничительных мер против Москвы, передает ТАСС. Соответствующее решение приняло Управление по осуществлению финансовых санкций в составе британского Минфина.

Финансовая организация осуществила 970 переводов на общую сумму 19,7 млн фунтов. Эти операции проводились в интересах российских граждан и компаний, которые числятся в санкционных списках.

Основная часть незаконных транзакций пришлась на период с февраля по ноябрь 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британский финансовый регулятор оштрафовал лондонский филиал Deutsche Bank за переводы российскому онлайн-кинотеатру.

В августе власти Великобритании внесли в санкционный список семь отечественных кредитных организаций.

В прошлом году российский суд запретил американскому Citibank инициировать зарубежные разбирательства с Т-Банком.