В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.6 комментариев
Глава МИД Германии поддержал расширение ЕС на Исландию и Норвегию
Глава МИД Германии Вадефуль поддержал расширение ЕС на Исландию и Норвегию
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал не сворачивать планы северного расширения ЕС после референдума в Исландии, где большинство проголосовало против возобновления переговоров.
Евросоюз не должен отказываться от идеи расширения на север, несмотря на итоги референдума в Исландии, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.
«Я по-прежнему считаю, что нам не следует упускать из виду цель расширения Европейского союза на север. Это, разумеется, включает Исландию, но также предполагает и включение Норвегии», – сказал глава МИД ФРГ.
Референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС прошел в Исландии в субботу, против этой инициативы высказались около 53% участников голосования. Вадефуль подчеркнул, что результаты плебисцита должны подтолкнуть Евросоюз к размышлениям о том, как сделать членство более привлекательным, прежде всего с точки зрения экономических перспектив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам референдума 52,5% жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к Евросоюзу.
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