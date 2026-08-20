Прокуратура потребовала завести уголовное дело на рэпера Лигалайза

Tекст: Алексей Дегтярёв

Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса о возбуждении дела по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», пояснили в прокуратуре, передает РИА «Новости».

49-летний артист ранее дважды привлекался к административной ответственности. Несмотря на санкции, продюсер продолжил публиковать материалы без специальной плашки. Итоги рассмотрения запроса находятся под строгим контролем столичных прокуроров.

Исполнителя включили в реестр в конце 2024 года за распространение недостоверной информации о решениях властей России и армии.

Музыкант выступал против спецоперации и негативно отзывался о соотечественниках, сейчас он проживает за границей.

В июле Бутырский суд Москвы оштрафовал Лигалайза на 50 тыс. рублей за несоблюдение порядка деятельности иноагента.

В декабре прошлого года суд назначил рэперу аналогичное административное наказание.