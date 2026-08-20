Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Прокуратура потребовала завести уголовное дело на рэпера Лигалайза
Московская прокуратура добивается возбуждения дела против музыканта Андрея Меньшикова (Лигалайз, иноагент) за уклонение от обязанностей иностранного агента, сообщили в ведомстве.
Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса о возбуждении дела по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», пояснили в прокуратуре, передает РИА «Новости».
49-летний артист ранее дважды привлекался к административной ответственности. Несмотря на санкции, продюсер продолжил публиковать материалы без специальной плашки. Итоги рассмотрения запроса находятся под строгим контролем столичных прокуроров.
Исполнителя включили в реестр в конце 2024 года за распространение недостоверной информации о решениях властей России и армии.
Музыкант выступал против спецоперации и негативно отзывался о соотечественниках, сейчас он проживает за границей.
В июле Бутырский суд Москвы оштрафовал Лигалайза на 50 тыс. рублей за несоблюдение порядка деятельности иноагента.
В декабре прошлого года суд назначил рэперу аналогичное административное наказание.