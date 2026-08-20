Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Духно и Маринов стали призерами ЧЕ по гимнастике в многоборье
Духно и Маринов стали призерами ЧЕ по гимнастике
Российские гимнасты Арсений Духно и Даниел Маринов завоевали серебряную и бронзовую медали в личном многоборье на континентальном первенстве по спортивной гимнастике в Загребе.
Россиянин Арсений Духно стал серебряным призером чемпионата Европы по спортивной гимнастике. По итогам шести упражнений спортсмен получил 82,832 балла, передает РИА «Новости».
Золото соревнований досталось Илье Ковтуну, набравшему 82,833 балла. В 2025 году он сменил украинское спортивное гражданство на хорватское.
Бронзовую награду завоевал еще один представитель России Даниел Маринов с результатом 81,899 балла.
Континентальное первенство среди мужчин завершится 23 августа. Результаты квалификации определят участников чемпионата мира текущего года.
Российские атлеты выступают на турнире в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка Мельникова завоевала золотую медаль на ЧЕ по спортивной гимнастике.
Посольство Хорватии в Москве изначально отказало в визах девяти членам российской делегации по спортивной гимнастике, в том числе лидерам женской сборной Мельниковой, Калмыковой и Виктории Листуновой. Позже в диппредставительстве России в Загребе сообщили, что визы в итоге получили Мельникова, Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев.