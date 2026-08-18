Taipei Times: Тайвань выплатит жителям по 314 долларов в виде ИИ-дивидендов

Tекст: Мария Иванова

Тайвань в 2027 году выплатит каждому жителю острова по 10 тыс. новых тайваньских долларов (около 314 долларов), передает РИА «Новости». Глава администрации острова Лай Циндэ назвал эти средства «дивидендами от ИИ».

«Администрация острова заложит в бюджет следующего года 235,7 млрд новых тайваньских долларов (около 7,4 млрд долларов) для выплаты по 10 тыс. новых тайваньских долларов каждому жителю в следующем году», – говорится в сообщении газеты Taipei Times.

Экономика Тайваня активно растет благодаря полупроводниковой, информационно-коммуникационной и производственной отраслям. Увеличение мирового спроса на искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы стимулирует рост заказов, экспорта и инвестиций. В июле тайваньский производитель полупроводников TSMC увеличил чистую выручку на 44,7% в годовом выражении, достигнув 467,58 млрд тайваньских долларов (14,5 млрд долларов США).

Тайвань является одним из крупнейших мировых производителей полупроводников, применяемых в различных сферах – от смартфонов до военной техники. Пекин считает остров неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» – обязательным условием для государств, желающих поддерживать дипломатические отношения с КНР. Официальные связи между центральным правительством и провинцией прервались в 1949 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Nvidia анонсировала строительство первого суперкомпьютера с искусственным интеллектом на Тайване.

Ранее власти США потребовали от тайваньской корпорации TSMC прекратить поставки передовых чипов китайским клиентам.