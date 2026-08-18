Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.6 комментариев
Петербуржца оштрафовали за публикацию видео последствий атаки БПЛА
Мировой судья в Петербурге привлек к ответственности местного жителя за распространение видеозаписи с последствиями налета беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-службе судов города.
Шахзодбека Турсунбаева оштрафовали на 4 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент касался публикации моментов удара по складам Wildberries, произошедшего 24 июля.
Протокол на нарушителя составили в начале августа.
Источник в правоохранительных органах пояснил, размещенные мужчиной кадры быстро распространились в популярных проукраинских каналах.
Представители судебной системы подчеркнули, что это первое подобное постановление в Петербурге.
В начале августа правоохранительные органы составили протокол на этого жителя Петербурга за съемку налета беспилотников.
В прошлом году суд оштрафовал жителя Тульской области на 25 тыс. рублей за размещение видео работы систем противовоздушной обороны.