Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Российский борец Ильясов завоевал золото молодежного ЧМ по греко-римской борьбе
Первенство планеты среди спортсменов до 20 лет, проходящее в Словакии, выиграл российский атлет Али Ильясов, он защитил прошлогодний титул в категории до 130 килограммов.
В решающем поединке тяжеловес одолел венгра Коппани Ласло. Россиянин успешно защитил титул, добытый годом ранее на турнире в болгарском Самокове, передает РИА «Новости».
Еще одну медаль сборной принес Салим Казмахов. Он завоевал серебро в весовой категории до 63 килограммов. В финальной схватке спортсмен проиграл узбекистанцу Кувончбеку Исмоилову.
Российские борцы выступают на международных соревнованиях без ограничений. Согласно постановлению Объединенного мира борьбы, атлеты могут использовать национальный флаг и гимн.
В июле Ильясов взял золото на молодежном чемпионате Европы по греко-римской борьбе.
В мае Объединенный мир борьбы разрешил российским спортсменам выступать под национальным флагом.
В начале августа российские вольники выиграли две золотые медали на юниорском первенстве планеты в Баку.