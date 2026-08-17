Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
СК возбудил дело против напавшего на дагестанскую певицу Магомедову сталкера
В Дагестане задержали 50-летнего мужчину, незаконно проникшего ночью в квартиру артистки Хадижи Магомедовой с угрозами физической расправы, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Инцидент произошел в Махачкале 16 августа. Злоумышленник долгое время следил за девушкой, а после блокировки своего номера решил действовать радикально, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Нападавший проник в жилище, начал хватать жертву за руки и запугивать.
На громкие крики о помощи оперативно отреагировали патрулировавшие улицу полицейские. Сотрудники правоохранительных органов скрутили нападавшего.
Дело завели по статьям «Угроза убийством» и «Нарушение неприкосновенности жилища».
По данным СК, потерпевшая восприняла слова злоумышленника как реальную опасность для своей жизни. Сейчас фигуранту вменяют нарушение неприкосновенности жилища и угрозу убийством.
В апреле суд арестовал подозреваемого в вооруженном нападении на врачей в Махачкале.
В мае прошлого года в дагестанском Каспийске убили местную певицу Талисман Омарову.
В июле того же года в Махачкале злоумышленники напали на известного бойца ММА Тимура Хизриева.