Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Мирный житель подорвался на мине в курском приграничье
В приграничном Большесолдатском районе местный житель получил травмы, наступив на взрывное устройство.
Губернатор Александр Хинштейн сообщил о ранении мирного жителя в приграничном районе Курской области. Инцидент произошел в селе Большое Солдатское.
«Сегодня в селе Большое Солдатское Большесолдатского района мужчина наступил на мину. В результате взрыва у 51-летнего мужчины слепые осколочные ранения шеи и плеча. Слава Богу, обошлось без серьезных травм», – написал глава региона в своем канале в Max.
Пострадавшему оперативно оказали первую медицинскую помощь. В ближайшее время родственники доставят мужчину в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тремя днями ранее житель Курской области пострадал при наезде на взрывное устройство во время полевых работ.
В начале августа пенсионер погиб из-за наезда легкового автомобиля на заложенную украинскими военными мину.
В мае другой мирный житель лишился стопы после подрыва на мине в Кореневском районе.