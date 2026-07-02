Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.18 комментариев
Шерпа России в G20 заявил о переходном периоде в мировой экономике
Шерпа России в G20 Агафонов заявил о переходном периоде в мировой экономике
Мировая экономика находится в состоянии перехода, так как меняются центры роста, но нет единых правил, которые могли бы регулировать эту динамику, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.
Мировая экономика находится в состоянии перехода, так как меняются центры роста, но нет единых правил для регулирования этой динамики, передает РИА «Новости».
Шерпа России в G20 Денис Агафонов подчеркнул, что сейчас происходит тотальное нарушение правил, в том числе теми странами, которые их создавали.
«Ну, на самом деле, что касается ситуации в глобальной экономике, она, безусловно, сейчас находится в переходном периоде. Происходят геополитические изменения», – заявил Агафонов. Он уточнил, что фокус экономического роста смещается в сторону государств Глобального Юга, голос которых в рамках G20 звучит все более уверенно.
По словам российского шерпы, именно страны Глобального Юга выступают драйвером будущего экономического развития. Москва высоко оценивает взаимодействие с этими государствами в рамках «Большой двадцатки». Агафонов напомнил, что четыре последних председателя в G20 представляли Глобальный Юг.
Это позволило укрепить позиции развивающихся экономик и включить в повестку важные темы, такие как борьба с неравенством и реформа глобального управления. Также был сформирован налаженный механизм консультаций участников из стран с формирующимися рынками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин назначил Дениса Агафонова новым официальным представителем страны в G20.
В июне вице-премьер Александр Новак назвал изменение структуры мировой экономики одним из главных глобальных вызовов.