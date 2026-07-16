  • Новость часаПолитолог объяснила причины отставки министра обороны Украины Федорова
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    Госдеп позвал Россию на битву с глобалистами
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    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
    «Не врать». Как Россия преодолеет трудности с топливом
    Минобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области
    Песков: Личность министра обороны Украины не имеет значения
    Новый премьер Украины Корецкий предупредил сограждан о тяжелой зиме
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    16 июля 2026, 14:20 • Новости дня

    Пожилой житель Константиновки спас раненых российских бойцов

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожилой житель Константиновки рисковал жизнью, чтобы укрыть и выходить двух раненых российских военнослужащих в условиях активных боевых действий и постоянных атак беспилотников.

    Во время активных городских боев 76-летний Анатолий Клиндухов предоставил убежище российским военнослужащим в подвале своего дома, сообщает RT.

    Местные жительницы оказывали помощь, снабжая укрывшихся водой и продовольствием, несмотря на постоянную угрозу со стороны украинских беспилотников.

    «Слышу, кричит: «Брат!» Я говорю: «Жди, сейчас». Перелез, открыл к нему, говорю: «Раненый?» – «Раненый». – «Как сюда залез?» – «Потом расскажу, брат, воды хочу». – «Вода – всё тебе будет, и еда», – поделился пенсионер подробностями спасения.

    Пожилой мужчина рассказал, что ухаживал за бойцами около полутора недель, рискуя жизнью под атаками дронов.

    Сам Клиндухов ранее получил серьезные ранения от удара беспилотника – врачи извлекли из его ног 46 осколков. Кроме того, ему удалось забрать у отступающих украинских сил 240 литров бензина для нужд мирных жителей.

    Ранее командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Моздок заявлял, что для украинских подразделений в Константиновке единственным вариантом спасения остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир батальона с позывным Моздок сообщил о присутствии британских и польских наемников в Константиновке.

    В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил о полном освобождении этого населенного пункта.

    Перед этим украинские военные полностью утратили возможность входа и выхода из города.

    16 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Ликвидировать угрозу ЗАЭС может лишь денацификация Украины

    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. В среду глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при ударе дрона ВСУ.

    «Киев, атакуя Запорожскую АЭС и убивая ее персонал, преследует несколько целей. Во-первых, украинское руководство создает повод для словесных нападок на Россию: мол, якобы Москва не имеет права на эксплуатацию станции и не обеспечивает условия безопасности», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Во-вторых, киевские власти стремятся создать невыносимые условия для работы персонала на ЗАЭС и вынудить тех – без преувеличения – героических людей, которые продолжают сейчас обеспечивать функционирование станции, оставить свои рабочие места», – добавил собеседник. На этом фоне он обратил внимание на реакцию МАГАТЭ на убийство главного инженера Запорожской АЭС: агентство хотя и осудило удар, но не упомянуло Украину.

    «Для этой структуры свойственна практика «ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не скажу». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ранее обстрелы ЗАЭС, признавал атаки, но всегда игнорировал вопрос, кто и каким образом эти удары наносил, – напомнил Анпилогов. – Сейчас речь идет о целенаправленном убийстве инженера станции, о террористическом акте, который не имеет никакого оправдания. Однако МАГАТЭ проявляет по меньшей мере малодушие, а как максимум – просто становится соучастником преступления».

    По мнению эксперта, чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением, добавил спикер, станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины. «Нынешнее украинское руководство, на мой взгляд, не оставит попыток воздействия на ядерный объект и его сотрудников, даже если от фронта до ЗАЭС будет 200 км и более», – заключил Анпилогов.

    В среду погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, украинский дрон ударил по служебной машине Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и Энергодара. В результате атаки также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – отметил глава «Росатома». Он выразил соболезнования семьям и близким погибших. Лихачев заявил, что трагедия стала возможна «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств».

    «Цена этого попустительства: и человеческие жизни – за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек – и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», – подчеркнул глава «Росатома». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства главного инженера ЗАЭС и его водителя.

    МИД России назвал убийство Яковлева очередной попыткой Киева создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников. Как отметило ведомство, высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи станции теперь очевидна более, чем когда-либо. «На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ», – говорится в заявлении министерства.

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, указал, что украинское руководство сделало шаг к эскалации на пути ядерного террора, убив главного инженера Запорожской атомной электростанции. «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал он в своем Telegram-канале.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погибли главный инженер Запорожской АЭС и водитель. Он назвал атаку недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. «МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал или вблизи них», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 10 июля в Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС. Российская сторона заявила об эскалации ударов ВСУ по станции. По оценке «Росатома», с середины марта 2026 года ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии.

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    16 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова

    Шарий: Причина протестов против отставки главы минобороны Украины – деньги

    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Митинги против увольнения главы министерства обороны Украины Михаила Федорова связаны исключительно с переделом финансовых потоков при закупках беспилотников, отметил украинский блогер Анатолий Шарий.

    «И вот уже мы видим протесты с картонками в связи с тем, что министру обороны Федорову дали поджопник», – написал Шарий в своем Telegram-канале.

    «Вы, конечно, имеете право верить любому бреду, в том числе такому, что Федоров боролся с коррупцией, или что Федоров диджитализировал Министерство обороны, или Федоров протестовал против методов Сырского, или в то, что космические лучи могут вскипятить обернутый фольгой чайник», – отметил он.

    По словам блогера, истинная причина недовольства кроется в деньгах. Организаторы акций лишаются возможности распределять средства на контракты по закупке беспилотников для военного ведомства. До отставки министра они имели доступ к этим финансовым потокам.

    «Друзья Федорова, заработавшие уже сотни миллионов на контрактах с Минобороны, будут бороться до последнего», – отметил блогер.

    «Они вынуждены сейчас вступать в конфронтацию с силами, с которыми войну могут не потянуть. Отправляются колоссальные деньги на прогрев ситуации, на раскачивание ситуации. Сейчас всплывут даже те, кто получали свои откаты в Европе», – предсказал он.

    «Но вот что неудобно, это то, что друзья Федорова почему-то ошибочно полагали, будто за всей их финансовой деятельностью не ведется мониторинг. В ближайшее время будут возбуждаться уголовные дела. И эти уголовные дела не будут высосаны из пальца. По моей информации, проводить их вести их станет СБУ. Крепили друзей Федорова все время, пока он был на посту. И может быть даже до этого. Сколько украдено, сколько распилено, сколько откатов, это все есть в наличии. Поэтому война за Федорова будет серьезной. Там есть что терять», – заключил Шарий.

    Отметим, что акции в поддержку бывшего главы оборонного ведомства охватили уже 13 украинских городов. Ранее сообщалось о митингах в Киеве, Житомире, Одессе и Львове.

    Позже стало известно, что люди вышли на улицы в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Луцке, Полтаве, Тернополе, Чернигове и Запорожье. Участники держат плакаты и скандируют лозунги, передает ТАСС.

    В столице Украины собрались сотни человек. Часть митингующих переместилась от театра имени Ивана Франко к станции метро «Крещатик». К протестующим присоединился депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ожидается появление депутата Марьяны Безуглой. Собравшиеся не только поддерживают Федорова, но и требуют отставки главкома ВСУ Александра Сырского, выкрикивая слово «позор».

    Накануне бывший глава оборонного ведомства опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Причиной отставки политика назван конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 06:36 • Новости дня
    В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс

    Разработчики сообщили об испытаниях лазерного комплекса «Перун»

    В России испытали уничтожающий любые дроны новейший лазерный комплекс
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший лазерный комплекс противодействия любым типам беспилотников «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России, сообщил официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».

    «Новейшие средства лазерного противодействия беспилотникам любого типа «Перун» в настоящее время проходят испытания в России. Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, транспортной и критической инфраструктуры. Также он может применяться в составе мобильных групп», – рассказали разработчики, передает ТАСС.

    В научно-производственном центре уточнили, что установка работает от аккумулятора до 15 минут в режиме непрерывного излучения. Время боевого дежурства достигает пяти часов, а дальность поражения целей составляет до пяти километров. Стоимость одного десятисекундного выстрела обходится всего в 205 рублей.

    Стационарный вариант системы размещается в стандартном морском контейнере, а мобильная версия устанавливается на шасси грузоподъемностью до пяти тонн. Инженеры оснастили комплекс тепловизором, видеокамерами и двухосевой турелью. Для обнаружения, классификации и захвата целей применяется машинное зрение на базе нейросетей и искусственного интеллекта.

    Во время натурных проверок оружие подтвердило высокую эффективность против FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. Представители предприятия пояснили, что лазерный луч успешно ослепляет оптику аппаратов. Кроме того, он физически разрушает критически важные элементы дронов, включая аккумуляторы, электромоторы и крылья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные приступили к боевым испытаниям дрона-перехватчика «Сварог про».

    Весной разработчики интегрировали лазерную систему противодействия беспилотникам LazerBuzz с радиолокационной станцией.

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    16 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    Трое украинцев избили до смерти поляка в польском Бытуве

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский дипломат Василий Боднар решительно осудил действия троих украинцев, которые жестоко избили до смерти мужчину в польском городе Бытув.

    Инцидент произошел 9 июля в центре Бытува, сообщает Do Rzeczy.

    Группа из троих мужчин в возрасте 28, 30 и 37 лет напала на 36-летнего местного жителя и его 44-летнюю спутницу. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

    «Нет никакого оправдания столь жестоким действиям в цивилизованном обществе. Никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека!» – заявил посол Украины в Польше Василий Боднар. Он выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей женщине. Дипломат подчеркнул, что виновные должны понести справедливое наказание.

    Полиция оперативно провела осмотр места происшествия, собрала улики и допросила свидетелей. Правоохранителям удалось установить личности нападавших и задержать их. Тем временем польская партия «Конфедерация» обратила внимание на избирательность освещения подобных преступлений в СМИ, отметив, что инциденты с участием украинцев часто замалчиваются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня в польских Стараховицах произошла массовая драка с поножовщиной между местными жителями и украинцами.

     В прошлом году украинское дипломатическое ведомство заявило о росте раздражения граждан Польши по отношению к беженцам.

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    16 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Названы причины отставки министра обороны Украины Федорова

    Politico: Федорова уволили за провал мобилизации и конфликт с Сырским

    Названы причины отставки министра обороны Украины Федорова
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины из-за конфликта с главнокомандующим Александром Сырским и провала мобилизационной реформы, пишут СМИ.

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны в рамках перестановок в правительстве, передает Politico. При этом источник в правящей партии назвал причинами отставки конфликт с армейским командованием и провал реформы мобилизации.

    «Причины очевидны: конфликт с армейским командованием и проваленная реформа военной мобилизации», – заявил депутат от партии «Слуга народа». Он добавил, что Федоров лишь имитировал реформы.

    Федоров подтвердил свой уход в соцсетях. За полгода в должности он внедрял технологии в армию и смог убедить SpaceX отключить терминалы Starlink у российских военных. Однако его инициативы вызвали разногласия с главнокомандующим Александром Сырским.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк анонсировал назначение на этот пост действующего главы МВД Игоря Клименко.

    В четверг заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в знак протеста против увольнения министра оставил свою должность.

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    16 июля 2026, 09:17 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области

    ВС России поразили в Киеве предприятие по производству БПЛА большой дальности

    Минобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области
    @ Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили высокоточным оружием в Киеве промышленное предприятие логистической компании ПАО «Рапид», которое задействовано в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности и портовую инфраструктуру в Одесской области, сообщает Минобороны.

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, передает Минобороны.

    В Киеве были поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

    В украинской столице удар пришелся по промышленному предприятию логистической компании ПАО «Рапид», которое занималось сборкой и хранением дронов большой и средней дальности, а также иностранных комплектующих.

    Кроме того, поражен склад предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где собирались ударные беспилотники АН-196 «Лютый» и разведывательные аппараты «Лелека-100», а также хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций.

    В Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами были атакованы порты «Одесса» и «Южный». Уничтожены инфраструктурные объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В порту Одессы поражены пять резервуаров с топливом.

    Также удары пришлись по сухогрузу, направлявшемуся в порт «Черноморск» с грузом для украинской армии. В районе острова Змеиный уничтожен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ.

    Ранее Кличко сообщил о мощных пожарах на складах в Киеве.

    Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении двух цехов сборки беспилотников в Одессе.

    До этого Вооруженные силы России поразили киевские предприятия по производству ракет.

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    16 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВС России поразили заводы дронов в Киеве и порты в Одесской области
    ВС России поразили заводы дронов в Киеве и порты в Одесской области
    @ Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные ночью нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по стратегическим целям на территории Украины, сообщает Минобороны.

    Атака проводилась высокоточным оружием большой дальности, включая средства наземного и воздушного базирования, а также ударные дроны.

    Под удар попали предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Эти заводы занимались выпуском и хранением беспилотников большой и средней дальности.

    Кроме того, российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Южном. Уничтожены объекты, которые использовались для перевалки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

    Также на переходе морем в Одесской области были поражены украинское морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска уничтожили цеха по сборке беспилотников и резервуары с топливом в порту Одессы.

    Днем ранее военные поразили киевские оборонные предприятия «Радиоизмеритель» и «Киев-79».

    До этого армия России нанесла удары по военной инфраструктуре в порту Южный.

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    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    @ Sorin/vesselfinder

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    16 июля 2026, 03:45 • Новости дня
    Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией

    Tекст: Катерина Туманова

    В летний период владельцы загородных участков рискуют столкнуться с опасной природной инфекцией, передающейся через укусы насекомых и контакты с грызунами, предупредили в Роспотребнадзоре.

    «Туляремия – это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», – рассказали там РИА «Новости».

    Болезнь передается человеку через насекомых, зараженных животных, а также загрязненную воду и пищу.

    Наиболее надежным способом защиты специалисты называют вакцинацию. Специфический иммунитет формируется примерно через 20-30 дней после прививки и надежно защищает организм в течение пяти лет.

    Прививаться рекомендуют охотникам, рыбакам, строителям, работникам сельского хозяйства и жителям сельской местности. Помимо вакцинации, Роспотребнадзор советует использовать репелленты, носить закрытую одежду и каждые два часа осматривать тело на наличие клещей.

    Заболевание вызывает воспаление лимфоузлов и образование болезненных язв. Инфекция часто сопровождается кашлем, одышкой, сильной болью в животе и приступами рвоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росреестр освободил дачников от регистрации теплиц и уличных туалетов. Агроном назвала доступные для выращивания в России экзотические фрукты. Психологи предупредили об опасности стремления к идеальной даче.

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    16 июля 2026, 11:51 • Новости дня
    Турция согласилась стать гарантом безопасности Украины
    Турция согласилась стать гарантом безопасности Украины
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в контексте обсуждаемого вопроса о будущих гарантиях безопасности для Украины Анкара согласилась возглавить военно-морскую составляющую этой работы.

    Фидан сообщил, что Турция намерена взять на себя шефство над морскими гарантиями безопасности для Киева, передает ТАСС.

    «Ранее был поднят вопрос о том, как Турция могла бы потенциально внести вклад. В настоящее время обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения – гарантии безопасности», – заявил дипломат.

    По словам министра, урегулирование конфликта имеет шансы на успех в обозримом будущем. Он напомнил об эффективности стамбульского формата, где представители сторон провели прямые переговоры. При этом Фидан указал на сохраняющийся риск эскалации и необходимость преодоления существующих препятствий.

    Анкара планирует продолжить активную дипломатию для организации нового раунда диалога. Потребность в прекращении огня официально признается участниками конфликта, а также поддерживается международным сообществом, включая США и Китай.

    Накануне Хакан Фидан анонсировал свой визит в Киев для обсуждения путей завершения конфликта.

    Несколькими днями ранее на саммите в Париже глава турецкого МИД предложил возобновить мирный диалог на территории республики.

    В июне президент России Владимир Путин обсудил переговорные инициативы Анкары с турецким министром в Казани.

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    16 июля 2026, 05:15 • Новости дня
    Гражданская инфраструктура повреждена в Энгельсе из-за дронов

    В Саратовской области из-за БПЛА повреждена инфраструктура в Энгельсе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на четверг силы ПВО отражали атаку дронов над Саратовской областью, сообщил в Max-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

    «Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», – написал он.

    Бусаргин призвал граждан быть внимательными, так как угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июля при атаке дронов на Саратовскую область пострадали два человека, днем ранее один человек погиб при атаке дронов ВСУ в Саратовской области.

    В апреле Бусаргин сообщал, что детские лагеря Саратова не будут работать летом из-за атак БПЛА.


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    16 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Политолог объяснила причины отставки министра обороны Украины Федорова

    Политолог Шеслер: Отставка министра Федорова и митинги на Украине – возня вокруг денег

    Политолог объяснила причины отставки министра обороны Украины Федорова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским и провал реформы ТЦК едва ли стали реальными причинами отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Речь, вероятнее всего, идет о попытке перенаправить денежные потоки ведомства в карман Владимиру Зеленскому, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Михаил Федоров выдавал себя за передового, современного, западноориентированного чиновника. Он был человеком Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, и на протяжении полугода возглавлял министерство обороны – самый крупный коррупционный источник в стране, потому что именно через него проходят миллиарды долларов», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    По ее оценкам, с уходом Ермака Федоров «потерял точку опоры». Отставку главы украинского минобороны собеседница назвала попыткой «перенаправить денежные потоки в карман Зеленскому». «Кадровые перестановки нужны именно для того, чтобы поставить на это место правильного и нужного человека», – считает политолог.

    Как полагает Шеслер, конфликт Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским – далеко не главная причина увольнения министра обороны. «Кто бы ни занимал кресло главы МО, разногласия и споры с главнокомандующим неизбежны, потому что речь идет о деньгах», – пояснила она. Эксперт также усомнилась и в том, что к отставке Федорова привел провал реформы ТЦК.

    «На Украине нет другого инструмента мобилизации, кроме как принудительная повальная «бусификация». Какие бы изменения и преобразования чиновник ни анонсировал, он не может ничего сделать на этом направлении, поскольку иначе просто сорвется кампания по наполнению армии. Поэтому, я думаю, ситуация вокруг ТЦК используется лишь как повод для увольнения министра обороны», – детализировала аналитик.

    Теперь на это место прочат министра внутренних дел Игоря Клименко, напомнила Шеслер. «Ведомство непосредственно выходит на Зеленского, и Клименко – один из тех, кому тот доверяет», – уточнила политолог. В случае назначения Клименко министром обороны вряд ли произойдет ужесточение мобилизационных методов, считает собеседника. «Процесс не может быть изменен: жестче уже некуда, а смягчение, повторю, оголит линию боевого соприкосновения», – отметила она.

    «Последствием кадровых перестановок окажется только то, куда направляются основные деньги, которые льются на Украину. Задача Зеленского – взять под полный контроль кормушку, все денежные потоки», – добавила политолог. На этом фоне люди, стоящие за Федоровым, пытаются раскачать ситуацию в стране давно известными способами: митингами и майданами. «Впрочем, протесты абсолютно бесперспективны. По большому счету, украинскому обществу безразлично, кто будет возглавлять министерство обороны», – указала Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Сергей Миркин. Он отметил, что люди из команд Зеленского и Федорова претендовали на одни и те же куски финансового пирога министерства обороны. «Именно с этим связано желание Федорова изменить систему закупок для ВСУ, что привело бы к отстранению от кормушки компаний, связанных с окружением Зеленского. Сторонники Федорова называют этот процесс борьбой с коррупцией, представители команды Зеленского видели в этом желание людей министра обороны перехватить денежные потоки», – уточнил Миркин.

    Журналист напомнил, что Федоров тоже вышел из «95 квартала», но в последнее время он крепко связан еще и с условными соросятами, которые ориентируются на всемирный «глобалисткий обком». «По протекции глобалистов Федоров и стал министром обороны. По слухам, именно Федорова хотели сделать премьером сторонники создания новой коалиции и ограничения власти Зеленского в Верховной раде. Значит, Федоров потенциально опасен для Зеленского, ведь в парламенте достаточно сил, которые хотят лишить просроченного президента реальной власти», – заключил Миркин.

    Ранее в большинстве крупных городов Украины прошли митинги против отставки главы минобороны Михаила Федорова. Люди вышли на улицы в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Запорожье, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, передает издание «Страна».

    Местные жители собрались в центре городов с плакатами, требуя вернуть Федорова на пост руководителя ведомства. Собравшиеся скандировали лозунги против коррупции в вооруженных силах и жестко критиковали действия действующих властей. К протесту присоединился также замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. «Я написал рапорт об увольнении. Я считаю, что отстранение Федорова – это большое зло для обороноспособности страны», – отметил он.

    Накануне 35-летний Федоров объявил, что покидает пост. Как пишет The New York Times, причиной стал конфликт с генералами и военными подрядчиками по поводу развития программ инновационного вооружения. Ряд высокопоставленных военных сочли его стремление к роботизации армии фантастическим и наивным.

    Также, по данным NYT, министр вызывал возмущений у крупных оборонных подрядчиков поддержкой проектов, угрожающих их бизнесу. Например, в рамках одной из инициатив солдатам позволяется самим покупать оружие на сайте Brave1. Газета указывает, что уход Федорова «омрачает будущее инновации стратегии Украины» и развитие сферы БПЛА.

    В свою очередь, издание Politico со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» сообщает, что причиной отставки Федорова стали не только конфликты с командованием, но и провал реформы военной мобилизации. «Министр лишь имитировал процесс преобразования армии», – утверждает парламентарий.

    При этом, в материале говорится, что усилия Федорова по борьбе с коррупцией, реформированию процесса проведения тендеров и развитию украинских беспилотных технологий противоречили подходам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    «Владимир Зеленский заявил, что не может выбирать между Федоровым и Сырским, и сказал, что именно глава минобороны провалил реформу мобилизации», – заявил Ярослав Железяк, депутат Рады от партии «Голос». Он назвал решение об отставке руководителя оборонного ведомства «глупым и несправедливым».

    Напомним, в минувшее воскресенье Зеленский начал кадровые перестановки с отставки премьера Юлии Свириденко и ухода в отставку всего кабинета министров. В четверг Верховная рада проголосовала за назначение гендиректора «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым главой правительства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке происходящих на Украине политических процессов.

    В Кремле заявили, что следят за новостями, связанными с политической ситуацией в республике. «По большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, чтобы в Киеве был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    16 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Девочка с бабушкой погибли при обстреле брянского поселка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Девочка и ее бабушка погибли в результате ударов ВСУ по поселку Суземка в Брянской области, еще одна жительница ранена, ей оказали помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    Трагедия произошла в Брянской области, где жертвами атаки стали пятнадцатилетняя местная жительница и ее родственница, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук на платформе Max. Еще одна женщина получила ранения, сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.

    «Украинские нацисты ударили с помощью РСЗО «Град» по административному центру Суземского района – поселку Суземка... погибли 15-летняя девочка и ее бабушка», – написал глава региона.

    По предварительным данным, в результате обстрела один жилой дом оказался полностью уничтожен. Кроме того, серьезные повреждения получили четыре здания, различные хозяйственные постройки, а также легковой автомобиль и сельскохозяйственный трактор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные нанесли поражение живой силе противника около Избицкого.

    В мае украинское командование перебросило в Харьковскую область несколько элитных подразделений.

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    16 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    Кличко сообщил о мощных пожарах на складах в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел на складах после взрывов в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    После серии ночных взрывов в Киеве начались сильные пожары на складах, передает ТАСС. Информацию о возгораниях в Святошинском районе подтвердил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

    Позднее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о распространении огня на Дарницкий район столицы. К утру спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в Дарницком районе.

    В то же время возгорание в Святошинском районе пока лишь локализовано. Напомним, что в ночь на четверг в Киеве прозвучало несколько взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ракетном ударе по складам в Голосеевском районе.

    В конце июня после серии взрывов в Дарницком районе загорелось складское помещение.

    В начале того же месяца градоначальник заявил о повреждениях различных объектов в семи районах украинской столицы.

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    16 июля 2026, 08:47 • Новости дня
    Персонал харьковской ПВО перевели в штурмовую пехоту

    Командование ВСУ начало переводить харьковских зенитчиков в штурмовики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В штурмовые подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ переводят ракетчиков из 302-й бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова, сообщили в российских силовых структурах.

    В штурмовые подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ переводят ракетчиков из 302-й бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «Для участия в штурмовых действиях в районе Избицкого к 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ прикомандировывают военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады, отвечающей за противовоздушную оборону Харькова», – сообщил источник агентства.

    По его словам, ранее из бойцов этой бригады уже сформировали несколько боевых групп. В районе Липцов их успешно уничтожили военнослужащие российской группировки войск «Север».

    В Харьковской области действуют группировки Вооруженных сил России «Север» и «Запад». За минувшие сутки украинские войска потеряли в их зоне ответственности около 440 человек, четыре бронемашины, 24 автомобиля, пять артиллерийских орудий и зенитный ракетный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные нанесли поражение живой силе противника около Избицкого.

    В мае украинское командование перебросило в Харьковскую область несколько элитных подразделений.

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