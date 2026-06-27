Сотрудник завода погиб при атаке беспилотников под Волгоградом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трагический инцидент произошел на территории промышленного объекта после налета, передает канал администрации Волгоградской области в MAX. Изначально власти сообщали о десяти пострадавших и значительном повреждении производственных мощностей.

«К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия», – сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Глава области выразил искренние соболезнования семье жертвы. На данный момент на территории завода продолжается поисковая операция, спасатели пытаются найти еще одного пропавшего специалиста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром при воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек.

В конце мая в результате налета дронов на предприятие в Волжском погиб шестидесятилетний рабочий.

Позже госпитализированная с места этого происшествия женщина скончалась в больнице.