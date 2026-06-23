В «Столото» назвали профессии и увлечения типичных обладателей выигрышей

Строители и водители оказались главными счастливчиками российских лотерей

Tекст: Мария Иванова

Специалисты составили рейтинг самых везучих профессий по итогам прошлого года, передает РИА Новости.

«Профессии победителей государственных лотерей, распространяемых «Столото», из абсолютно разных сфер – от врачей до бухгалтеров, от водителей до работников производств, от IT-специалистов до киномехаников», – отметили в компании.

В 2025 году удача чаще улыбалась строителям: 53 человека выиграли от 600 тыс. рублей, составив 9% от всех счастливчиков. Вторую строчку с результатом в 7% заняли водители. Замкнули тройку лидеров предприниматели, которых оказалось около 6%.

Аналитики добавляют, что обладатели крупных сумм в основном живут размеренной жизнью. Выяснилось, что 34,5% победителей считают лучшим отдыхом спокойное времяпрепровождение в кругу семьи.

Другими популярными увлечениями оказались охота, рыбалка и выезды на природу, о чем сообщили 9,1% респондентов. Примерно по 7% опрошенных предпочитают активный спорт, дачные хлопоты и путешествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургская пенсионерка случайно выиграла 5 млн рублей из-за клика по рекламному баннеру.

Строитель из Краснодарского края стал обладателем суперприза в размере 134 млн рублей благодаря случайному набору цифр. Житель Курской области получил почти 42 млн рублей при полном несовпадении чисел в билете.