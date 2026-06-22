Challenges: Беглый банкир Беджамов предстанет перед судом во Франции

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Challenges, бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус обвиняются в приобретении недвижимости в Париже и Кап-д'Ай на украденные деньги. «Прокуратура Парижа считает, что бизнесмен приобрел во Франции недвижимость на средства, похищенные из банка», – сообщает французское издание, передает РИА «Новости».

Судебный процесс над 63-летним российским предпринимателем, его сестрой и двумя их знакомыми назначен на период с первого по 16 декабря 2026 года. Беджамов, скрывающийся в Британии и находящийся в международном розыске, был признан банкротом в 2018 году.

В июле прошлого года Хамовнический суд Москвы заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы за хищение более 156 млрд рублей.

Следствие установило, что с апреля 2009 года по декабрь 2015 года Беджамов, Маркус и другие топ-менеджеры банка выдавали невозвратные кредиты и списывали средства со счетов клиентов. Маркус и бывший вице-президент Екатерина Глушакова уже отбывают наказание за хищение средств Внешпромбанка, обанкротившегося в 2016 году с долгами свыше 215 млрд рублей.