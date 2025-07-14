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Экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова второй раз осудили заочно на 14 лет
Бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов заочно приговорен к длительному сроку заключения по делу о хищении 156 млрд рублей у банка, предыдущий приговор ранее был отменен.
Хамовнический суд Москвы Беджамова к 14 годам колонии общего режима, передает ТАСС.
Он признан виновным в совершении четырех преступлений по статье о присвоении или растрате. Срок будет исчисляться с момента возможного задержания Беджамова в России.
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. По версии следствия, Беджамов в 2009 году вместе с сестрой Ларисой Маркус, тогдашним президентом банка, создал преступную группу с целью хищения средств Внешпромбанка. В группу входили топ-менеджеры банка, которые с 2009 по декабрь 2015 года присваивали банковские средства, оформляя невозвратные кредиты и списывая деньги со счетов клиентов без их ведома на сумму 156 млрд рублей.
В декабре Хамовнический суд Москвы признал виновным Беджамова в присвоении 156 млрд рублей и заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы. Гражданские иски ООО «Внешпромбанк» суд удовлетворил на сумму 113 млрд 528 млн 28 тыс. 333 рубля и 30 млрд 50 млн 304 тыс. 802 рубля. Однако затем Мосгорсуд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение уже с участием другого судьи.