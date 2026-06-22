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    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Эра пятивекового западного господства подходит к концу

    Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.

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    22 июня 2026, 09:14 • Новости дня

    Фицо поддержал Кошту в попытках наладить контакты с Россией

    Премьер Словакии Фицо одобрил стремление Кошты наладить контакты с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал инициативу главы Евросовета Антониу Кошты по установлению прямого диалога между Европейским союзом и Москвой.

     Фицо выступил в поддержку  Кошты, который ранее заявил о необходимости наладить прямые контакты с российской стороной, передает РИА «Новости».

    По словам словацкого премьера, такую позицию разделяют и другие европейские лидеры.

    «Я поддерживаю главу Евросовета и приветствую тот факт, что его команда движется в этом направлении... Несколько премьер-министров разделяют эту точку зрения, и я, вероятно, один из самых активных среди них», – подчеркнул Фицо. При этом он не стал уточнять, руководителей каких именно государств имеет в виду.

    Инициатива Кошты ранее спровоцировала активные дискуссии среди политиков и журналистов в Европе. Обсуждается вопрос о том, кто именно должен представлять Евросоюз в случае возобновления переговоров с Москвой, а также когда наступит подходящий момент для такого шага.

    Ранее Антониу Кошта сообщил о создании дипломатического канала связи с Москвой.

    Европейский политик объяснил данные шаги подготовкой к возможным мирным инициативам.

    Глава финского правительства Петтери Орпо выступил в защиту сохранения открытых дипломатических каналов с Москвой, не согласившись с позицией Риги по этому вопросу.

    20 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС

    Euractiv: Появление Зеленского сорвало повестку саммита ЕС на ужине

    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита Евросоюза дискуссия о будущих переговорах с Россией по Украине фактически вытеснила разговор о Китае, который должен был стать главной темой ужина европейских лидеров, пишет Euractiv.

    Вечерний ужин, на котором планировалось согласовать стратегию по сдерживанию растущего влияния Китая в мировой экономике, затянулся из-за споров о конфликте на Украине, пишет Euractiv.

    В начале встречи лидеры 27 стран ЕС приветствовали Владимира Зеленского и отметили формальный старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако после того как украинский президент покинул зал, обсуждение резко сменилось и сосредоточилось на том, кто должен возглавить возможный диалог с Кремлем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за участие Британии и настаивал, что инициативу должна взять на себя Европа в широком смысле, а не только Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил опереться на формат «евротройки» в лице Германии, Британии и Франции или на более узкий «нормандский формат» Берлина и Парижа, чья репутация пострадала из-за роли в заключении Минских соглашений.

    Премьер Польши Дональд Туск потребовал более широкой группы стран, чем E3, в которую его страна не входит. Глава правительства Италии Джорджа Мелони, также критикуюшая формат E3, призвала назначить одного специального посланника ЕС для начала диалога с Москвой. По словам двух дипломатов ЕС, Мелони убеждала коллег, что единый голос, избранный всеми 27 государствами, усилит позиции блока на будущих переговорах.

    Один из премьер-министров в беседе с помощниками назвал обсуждение безумным и отметил, что якобы не видит никаких признаков готовности Москвы начать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц по итогам саммита ЕС заявил о необходимости начала переговоров с Москвой и о ключевой роли «евротройки» Германии, Британии и Франции.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита предложила рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией.

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине ограничились общим призывом к перемирию и не утвердили кандидатуру переговорщика с Россией.

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    19 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Каллас призвала требовать от России уступок
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед возможными переговорами с Москвой европейским странам необходимо заранее согласовать жесткий список требований для предотвращения возобновления конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

    «Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит», – подчеркнула она общественному вещателю Эстонии ERR.

    Политик отметила недопустимость ограничения диалога лишь вопросами прекращения огня, передает «Интерфакс».

    По ее мнению, Брюссель обязан настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. В противном случае текущая ситуация станет лишь паузой перед новым витком напряженности через несколько лет.

    Отвечая на вопросы о подготовке формальных контактов, дипломат подтвердила наличие определенной активности в этом направлении. Главной проблемой она назвала не состав переговорщиков, а содержательную часть будущих дискуссий.

    Особую обеспокоенность текущим положением дел выражают государства восточного фланга. Представители Восточной Европы опасаются, что их исключат из переговорного процесса, несмотря на глубокое понимание российской специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    Она потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал подобные требования к Москве обычными уличными высказываниями.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.

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    19 июня 2026, 21:08 • Новости дня
    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам

    Эксперт Котляр: Европа продолжает выдавать шенгенские визы россиянам

    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Европа не закрыла двери для российских туристов, несмотря на ужесточение визового контроля. Страны ЕС продолжают выдачу виз россиянам, но требования к заявителям стали строже, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр. Она объяснила наиболее распространенные причины в выдаче шенгенских виз.

    Почти 43 тыс. россиян столкнулись с отказами в шенгенских визах в 2025 году. Однако общий уровень отклоненных заявлений продолжает снижаться – такая тенденция сохраняется третий год подряд, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров. Вместе с тем неудачные попытки получить визу обходятся заявителям дорого: совокупные расходы на консульские и сервисные сборы, которые не возвращаются при отказе, оцениваются более чем в 4,5 млн евро.

    «Европа последовательно движется к полной цифровизации визового контроля. Система EES уже внедряется, штампы постепенно уходят в прошлое, а история поездок становится максимально прозрачной для консульств и пограничных служб. Поэтому главный миф последних месяцев заключается в том, что получить шенген россиянам якобы стало практически невозможно. Это не так», – говорит Котляр.

    Она подчеркивает, что Европа не закрылась для российских туристов. Визы продолжают выдавать. Более того, десятки тысяч россиян ежегодно получают шенгенские визы и продолжают путешествовать по Европе. Вопрос сегодня не столько в гражданстве заявителя, сколько в качестве визовой истории и целях поездки.

    «Если говорить о том, как снизить риск отказа, то главный совет очень простой: перестать искать схемы и начать соблюдать правила. Сейчас консульства гораздо внимательнее смотрят на то, как использовались ранее выданные визы. Если человек получил визу одной страны, а фактически все время путешествовал через другие государства, вопросы могут возникнуть уже при следующем обращении», – предупреждает собеседница.

    По ее словам, особенно важно подавать достоверные сведения, показывать понятный маршрут, подтверждать реальные цели поездки, соблюдать правила первого въезда и основного пребывания, сохранять посадочные талоны, бронирования и подтверждения проживания после поездки. Исходя из ее опыта, реже всего не получают отказов в визе заявители с прозрачной финансовой ситуацией, понятной целью поездки, корректно использованными предыдущими визами и без противоречий в документах.

    «В последнее время активно обсуждается и информация о том, что третьи лица больше не могут подавать документы на шенгенские визы. По нашей практике, это не стало какой-то революцией. Мы продолжаем работать через аккредитованных партнеров и визовые центры в рамках действующих правил. Никакого массового прекращения оформления виз мы не наблюдаем», – делится Котляр.

    Новая реальность действительно стала более строгой, продолжает эксперт. Однако, по ее словам, это не история про закрытые двери, а про то, что консульства все лучше видят реальную историю путешествий заявителя. Поэтому сегодня выигрывают не те, кто пытается обойти систему, а те, кто действует честно и последовательно.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Котляр отмечала, что российские туристы уже давно адаптировались к новым условиям и диверсифицировали свои маршруты, поэтому путешествовать на европейские курорты не стремятся, но и без отдыха не остаются.

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    21 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию

    Германия потребовала от Турции не поставлять российский газ

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз будет настаивать на полном отказе от российских энергоресурсов при заключении любых будущих профильных контрактов с Анкарой.

    Евросоюз планирует строго контролировать происхождение энергоресурсов при сотрудничестве с турецкой стороной. Брюссель будет настаивать на полном отказе от поставок газа из России в рамках любых будущих соглашений с участием Анкары, передает DW.

    Об этом сообщила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Политик озвучила принципиальную позицию европейских стран в ходе своего двухдневного официального визита в Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам.

    В конце прошлого года Турция продлила на один год два истекающих контракта на импорт российского газа.

    Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар заверил в отсутствии проблем с поставками энергоносителей из РФ.

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    19 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Религиовед Лункин назвал превращение умерших в гумус нехристианским ритуалом
    Религиовед Лункин назвал превращение умерших в гумус нехристианским ритуалом
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Идея превращения умерших в гумус, как и эвтаназия, являются стремлением лишить ценности смерть человека», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя распространение в мире нового способа захоронения, при котором тело человека за несколько недель превращается в компост для посадки деревьев.

    В одном из регионов Германии узаконили новый способ захоронения под названием Reerdigung. Он подразумевает процедуру «ускоренного разложения», позволяющую с помощью микроорганизмов переработать останки человека в гумус за полтора месяца.

    «В Европе уже давно обсуждаются инициативы о полезном для хозяйства использовании тел умерших. Идея превращения умерших в гумус, как и эвтаназия, являются стремлением лишить ценности смерть человека. Это естественное следствие эвтаназии, которая уже широко используется в странах ЕС, хотя еще лет 20 назад это казалось дикостью и новомодной идеей постмодернистов. Но если жизнь относительна и мало чего стоит, если человек перестает быть активным гражданином, то тогда и смерть это не повод для почитания предков и их праха», – говорит Лункин.

    С православной точки зрения, отмечает религиовед, человек также возвращается в землю и становится прахом, однако смысл этого процесса отличается. В христианской традиции останки усопших предаются земле в ожидании будущего воскресения. Кроме того, через мощи святых Бог творит чудеса, показывает как жил человек. Да и в целом через почитание предков, святых и их могил люди осязают передачу традиции и заповедей.

    «Кремация, конечно, не приветствуется, но и запрета на кремацию нет. Все-таки прах остается, он хранится в урне, к нему относятся с почтением. А само воскрешение человека после Пришествия Христова не зависит от сохранности тела», – объясняет Лункин.

    По его мнению, новый способ может получить популярность в мире. Причины прежде всего в том, что превращение в гумус рассматривается как инновационный и экологичный метод. Но это прямое растворение в природе, что близко к языческому восприятию окружающего мира. По мнению Лункина, это еще один новый ритуал неолиберализма, последовавший вслед за коленопреклонением перед меньшинствами и сакрализацией гендерной нейтральности.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в США набирает популярность этот способ погребения – переработка умерших в компост для растений. Причина – рост интереса к «зеленым» похоронным практикам и относительная дешевизна по сравнению с другими видами захоронений.

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    19 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией ради мира

    Глава Евросовета Кошта объяснил контакты с Россией подготовкой к переговорам

    Глава Евросовета оправдал тайные контакты с Россией ради мира
    @ LUONG THAI LINH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите в Брюсселе председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для возможных мирных инициатив.

    Европейский политик выступил в защиту своих дипломатических шагов на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе, передает Bloomberg.

    По словам источника агентства, Кошта охарактеризовал эти связи как краткие. Он подчеркнул, что его команда занимается подготовкой к моменту, когда появится возможность привлечь Москву к обсуждению мира.

    Действия председателя Евросовета вызвали недовольство ряда европейских стран. На саммите, где присутствовал Владимир Зеленский, обсуждалась целесообразность назначения специального посланника по России. При этом Германия, Франция и Британия параллельно разрабатывают собственный план по привлечению Москвы к диалогу.

    Выступая после встречи, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил пользу различных форматов взаимодействия. «Только институты союза могут представлять союз», – заявил он, добавив, что группа из трех стран может работать над гарантиями безопасности для Киева, тогда как Кошта способен выступать от лица всего блока.

    Ситуация осложняется позицией США. На недавнем саммите G7 Дональд Трамп продемонстрировал интерес к украинскому кризису. Тем временем некоторые европейские лидеры, включая президента Литвы Гитанаса Науседу, считают преждевременным начинать переговоры с Владимиром Путиным, ожидая от него уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта попытался наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине. Действия политика вызвали яростную реакцию у представителей стран Прибалтики.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Москвой.

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    20 июня 2026, 05:54 • Новости дня
    Навроцкий признал возможное вступление Украины в ЕС угрозой агросектору Польши

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное вступление Украины в ЕС ударит по польскому сельскому хозяйству, заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

    «Я признаю, что угроза польскому сельскому хозяйству – это вступление Украины в ЕС», – приводит слова Навроцкого его канцелярия.

    Президент уточнил, что как глава государства понимает стремление Украины в ЕС, но намерен отстаивать интересы польских фермеров и национальных сельхозтоваров, Навроцкий, передает РИА «Новости».

    Навроцкий подчеркнул, что будет защищать польский агросектор в том числе в контексте решений Европейского союза по климатической повестке и «зеленому порядку». Он также заявил, что Польша, по его словам, «слишком красива», а ее фермеры «слишком талантливы, чтобы отдать польское сельское хозяйство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий выступил против скорого вступления Украины в Евросоюз, указывая на риски для экономики и сельского хозяйства стран ЕС.

    Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за участие в героизации УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

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    19 июня 2026, 15:50 • Новости дня
    Лавров заявил о желании Евросоюза добиться капитуляции России

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение европейских лидеров пролонгировать ограничительные меры сразу на 12 месяцев свидетельствует о намерении Запада добиться поражения Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров расценил новые шаги Брюсселя как сигнал об усилении давления. Министр подчеркнул, что изменение сроков действия рестрикций демонстрирует серьезность намерений европейских партнеров, передает ТАСС.

    «Вчера на саммите Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции не на шесть месяцев, как это делали до сих пор, а на год. Видимо, [это] лишний сигнал, что Европа сейчас всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции. Ранее ограничительные меры традиционно продлевались на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза договорились продлить антироссийские санкции сразу на 12 месяцев.

    Месяцем ранее европейские чиновники рассматривали возможность изменения сроков утверждения ограничительных мер.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия геополитической экспансии.

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    19 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    Мерц запутался в рассуждениях о переговорщике от Евросоюза с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал противоречивые заявления о том, кто должен представлять Европейский союз на возможных мирных переговорах с Москвой.

    По итогам саммита Евросоюза Мерц заявил о необходимости начала переговоров с Москвой, передает ТАСС. «Сигнал России ясный: сейчас настало время вступить в серьезные переговоры», – сказал глава немецкого правительства.

    Политик отметил, что мирное урегулирование должно обсуждаться с участием Украины, России, Европы и США. При этом вопрос о том, кто именно будет выступать от лица европейских стран, он назвал второстепенным, предложив сначала согласовать суть переговорного процесса.

    Мерц также подчеркнул, что по инициативе Киева ключевую роль в процессе должна играть «евротройка» в лице Германии, Британии и Франции. Он напомнил о значительном объеме военной помощи, которую эти страны оказывают украинской стороне, добавив, что к обсуждению планируется привлечь Италию, Польшу и другие государства ЕС.

    Вместе с тем канцлер заявил, что европейские лидеры не должны прямо сейчас определять своих представителей, а глава Евросовета Антониу Кошта сыграет важную роль в этом процессе. По словам Мерца, окончательное решение о составе переговорщиков остается за Украиной, а Евросоюз выступает не нейтральным посредником, а союзником Киева.

    Ранее Мерц заявил о готовности европейских стран к мирным переговорам с Россией.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для мирных инициатив.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить главу немецкого правительства главным переговорщиком от Евросоюза.

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    19 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать новые инструменты против Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские лидеры призвали Еврокомиссию подготовить более жесткие инструменты для противостояния экономической мощи Пекина на фоне растущей обеспокоенности конкурентоспособностью европейских производителей.

    Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии оценить существующие торговые механизмы и разработать новые инструменты защиты, пишет Politico.

    По словам европейского чиновника, это необходимо, чтобы блок имел все средства для защиты своих интересов и снижения рисков. Германия при этом стала склоняться к более жесткой позиции в отношении Пекина.

    «Все считают, что нам нужны меры для снижения нашей зависимости», – заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер после завершения саммита. Он назвал оказываемые в Китае субсидии несправедливыми и подчеркнул необходимость срочного ответа. При этом лидеры ЕС хотят продолжить взаимодействие с Пекином: в конце июня ожидается визит министра коммерции КНР Ван Вэньтао в Брюссель.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась выяснить, насколько лидеры готовы к возможным ответным мерам со стороны Китая. Брюссель ищет способы оградить европейские заводы от дешевых высокотехнологичных товаров из КНР. Китайские производители, в том числе автомобильные компании, продают свою продукцию на европейском рынке по ценам, с которыми местные компании не могут конкурировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали пересмотр экономических отношений с Пекином из-за растущего торгового дефицита.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила масштабные меры против субсидируемого китайского импорта.

    В ответ власти Китая пообещали жестко отреагировать на возможные ограничительные действия европейских стран.

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    19 июня 2026, 22:00 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить мандат на переговоры с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита ЕС заявила, что наступило подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией, сообщает телеканал Euronews.

    Вопрос о выдаче мандата на диалог с Москвой поднимался на закрытом заседании европейского саммита. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала нынешнее время оптимальным для подобных дискуссий, передает РИА «Новости».

    Иностранные журналисты раскрыли детали выступления европейского политика. «Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине», – отмечается в материале телеканала Euronews.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напоминал об открытости российского лидера Владимира Путина к контактам. При этом пресс-секретарь президента подчеркивал ошибочность попыток западных стран выстраивать общение с позиции силы.

    В свою очередь председатель Евросовета Антониу Кошта также выражал готовность поднять тему подготовки к дипломатическому процессу. Он уточнял, что консультации с лидерами объединения начнутся при наступлении правильного момента.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой базой для возможных мирных инициатив.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта попытался наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине.

    Действия политика вызвали яростную реакцию у представителей стран Прибалтики.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Москвой.

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    19 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Премьер Латвии попросил у ЕС денег из-за оттока людей из приграничья

    Премьер Латвии Кулбергс попросил у ЕС денег из-за оттока людей из приграничья

    Tекст: Вера Басилая

    Глава латвийского правительства Андрис Кулбергс выступил в Брюсселе с инициативой о выделении средств для восточных территорий республики,

    улбергс заявил, что Рига рассчитывает получить дополнительное европейское финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны, чтобы предотвратить массовый отъезд граждан из-за геополитической напряженности, передают «Вести». Политик подчеркнул, что текущая демографическая ситуация серьезно ослабляет государственные рубежи.

    «Следующий финансовый пакет для стран и регионов на восточной границе… Нам нужны школы, а также здравоохранение и жилье. Проблема в том, что мы не можем позволить людям покидать эти районы из-за геополитики», – заявил премьер-министр.

    Ранее агентство Reuters отмечало массовый отказ туристов от посещения восточной части Латвии. Путешественники опасаются риска появления украинских беспилотников в этом регионе. Из-за падения туристического потока около 500 малых предприятий уже столкнулись с серьезными финансовыми трудностями.

    Сообщалось, что путешественники массово отказываются от поездок в восточные регионы Латвии из-за риска появления украинских беспилотников.

    Премьер-министр страны Андрис Кулбергс призвал граждан провести каникулы в пострадавшей Латгалии для поддержки местных жителей.

    В начале мая украинский дрон разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

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    20 июня 2026, 08:24 • Новости дня
    Евродепутат заявил о неприятии гражданами ЕС антироссийской политики

    Евродепутат Картайзер заявил о неприятии гражданами ЕС антироссийской политики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители стран Евросоюза все чаще выражают недовольство официальным курсом Брюсселя в отношении Москвы, требуя пересмотра санкционной политики, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Официальная политика Европейского союза в отношении России регулярно сталкивается с отторжением со стороны европейского общества, передает РИА «Новости». Об этом сообщил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    «Политики и средства массовой информации, конечно, которые поддерживают эту политику, очень хорошо знают, что люди не одобряют эту политику… Фактически эта политика отвергается», – подчеркнул парламентарий.

    Политик отметил, что подобные настроения отчетливо видны по итогам выборов и позиции деловых кругов Европы. Представители бизнеса все чаще выступают за восстановление контактов с российской стороной.

    Картайзер добавил, что в европейских странах сейчас не принято обсуждать неэффективность и негативные последствия антироссийских санкций для самого Евросоюза. Тема рестрикций против Москвы превратилась в своеобразную «священную корову» европейской политики, о проблемах которой предпочитают молчать, заключил евродепутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коллеги по Европарламенту раскритиковали Фернана Картайзера за участие в Петербургском международном экономическом форуме.

    Руководство европейской институции начало официальную проверку в отношении люксембургского политика.

    На полях этого мероприятия парламентарий признал огромный ущерб для стран Евросоюза от антироссийских рестрикций.

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    19 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Bloomberg: Восточная Европа потребовала ускорить финансирование ПВО

    Восточная Европа потребовала от Брюсселя ускорить выделение средств на ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне участившихся инцидентов с дронами страны Восточной Европы призывают Брюссель экстренно направить средства на защиту неба, не дожидаясь запланированного на ноябрь утверждения проектов.

    Восточноевропейские страны усиливают давление на руководство Евросоюза, требуя ускорить выделение средств на проекты по борьбе с дронами, передает Bloomberg.

    Эстония, Финляндия и другие государства представили свои инициативы еще в начале года, однако задержки с их утверждением вызывают серьезное недовольство в регионе.

    «Угроза реальна, это не гипотетически», – заявил глава МВД Эстонии Игор Таро на встрече стран Балтийского моря в Хельсинки. Он подчеркнул необходимость оперативных действий Еврокомиссии, чтобы избежать переноса финансирования на 2028 год.

    Проблема беспилотников становится все более острой для Финляндии, Польши, Румынии и стран Балтии. В мае российский дрон упал на жилой дом в Румынии, ранив двух человек, а сбившиеся с курса украинские аппараты перехватывались авиацией НАТО над Эстонией и Латвией.

    Евросоюз располагает значительными ресурсами для поддержки обороноспособности. В частности, программа SAFE предусматривает 150 млрд евро, а на безопасность границ выделено 250 млн евро. Кроме того, Европейская программа оборонной промышленности предлагает гранты на сумму 1,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия впервые направила 1,5 млрд евро на военные нужды стран Прибалтики.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание высокотехнологичной «стены из дронов» для защиты европейских границ.

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