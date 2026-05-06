В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.2 комментария
Канцлер ФРГ Мерц исключил формирование правительства меньшинства
Мерц исключил создание правительства меньшинства и досрочные выборы в ФРГ
Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность формирования правительства меньшинства на фоне вероятного распада правящей коалиции, оказавшейся в кризисе спустя год после прихода к власти.
Глава немецкого правительства категорически отверг вариант работы в условиях отсутствия парламентского большинства, передает Bloomberg.
«Правительство меньшинства для меня не вариант», – заявил Фридрих Мерц во время выступления на встрече консервативных деловых кругов в Берлине.
Политик подчеркнул, что не намерен передавать страну в руки радикальных сил, имея в виду правую партию «Альтернатива для Германии», которая в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения. Мерц также исключил проведение досрочных выборов, предупредив, что длительная избирательная кампания помешает государству выполнять национальные и европейские обязательства.
Канцлер задался вопросом, способен ли кто-то всерьез поверить, что страна, втянутая в предвыборную гонку в разгар экономического кризиса, сможет принимать необходимые решения. Спустя год после вступления в должность Мерц сталкивается с растущим давлением из-за необходимости выполнить обещания по реформированию системы социального обеспечения и восстановлению слабеющей экономики. Рейтинг одобрения его правительства, состоящего из консервативного блока ХДС и социал-демократов, упал до 11%, согласно данным опроса института Forsa.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень поддержки правящей коалиции Германии за год снизился почти на семь процентных пунктов.
Фридрих Мерц впервые занял последнее место в рейтинге популярности политических деятелей страны.
В прошлом году правительство страны столкнулось с острой внутренней проблемой из-за законопроекта о пенсиях.