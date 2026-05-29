  • Новость часаЛидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Фон дер Ляйен собралась ударить по китайскому импорту
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Румыния заявила о попадании в жилой дом дрона «Герань-2»
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    ООН внесла ВС России и Израиля в список нарушителей из-за сексуального насилия
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    9 комментариев
    29 мая 2026, 10:31 • Новости дня

    В Кремле заявили о товарищеских отношениях Путина и Мирзиеева

    Песков назвал отношения Путина и Мирзиеева близкими и товарищескими

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул высокий уровень доверия между президентами РФ и Узбекистана Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиеевым.

    По его словам, это приносит практическую пользу. «Наши лидеры – и Путин, и Мирзиеев, – у них очень близкие товарищеские отношения, что позволяет им, конечно, работать плодотворно на благо народов наших двух стран», – указал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Узбекистан остается важнейшим стратегическим партнером Москвы. Песков добавил, что государства активно развивают насыщенные двусторонние связи. Речь идет об экономическом, торгово-инвестиционном и гуманитарном сотрудничестве, которое опирается на давние исторические корни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин назвал приезд Шавката Мирзиеева на парад Победы знаком особых отношений.

    В конце прошлого года лидер Узбекистана осудил атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию главы российского государства.

    Весной прошлого года президенты двух стран по телефону обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

    28 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ
    Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ
    @ Александр Щербак/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Астане рассказал о влиянии новых технологий на рынок труда. По его словам, сценарий, когда люди будут вынуждены сменить профессию из-за искусственного интеллекта, реален.

    «По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Президент также отметил, что текущие изменения носят необратимый характер.

    Напомним, Путин находится в Казахстане с государственным визитом, который продлится до 29 мая. Ранее он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Месяцем ранее Путин указал на выход агентов искусственного интеллекта на новый уровень самостоятельности.

    В конце прошлого года российский лидер спрогнозировал постепенную замену работников начальных ступеней нейросетями, при этом ИИ будет создавать и новые рабочие места, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными.

    Комментарии (25)
    28 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин назвал пять преимуществ России в сфере развития ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В борьбе стран за лидерство в области искусственного интеллекта Россия обладает рядом конкурентных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин и назвал пять из них.

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил о преимуществах страны для развития технологий искусственного интеллекта.

    «Во-первых, мы прекрасно себе отдаём отчёт в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов», – сказал президент.

    Вторым преимуществом, по его словам, является то, что Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ. Третье преимущество – это наличие в России необходимого  интеллектуального и кадрового потенциала, в том числе в области образования и академической науки.

    Российский лидер также отметил, что развитие ИИ требует огромных энергозатрат. «У России есть в этом смысле безусловные конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики – и малых электростанций атомной генерации, и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ. Можем использовать и другие источники, имеется в виду и гидрогенерация, имеются в виду и традиционные виды энергетики», – подчеркнул Путин.

    Еще одним необходимым условием развитие инструментов ИИ является солидное, финансирование разработок. «Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объёмы финансовых ресурсов», – заявил российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии у России ресурсов для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта.

    Комментарии (11)
    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина

    Токаев: Путин выполняет судьбоносную миссию для русского народа

    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул судьбоносную роль Владимира Путина для России.

    «Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», – сказал он после переговоров с президентом России в Астане, передает РИА «Новости».

    Токаев охарактеризовал Путина как государственного деятеля и политика мирового масштаба, который последовательно укреплял статус России как великой державы. Он подчеркнул, что, по его убеждению, без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не могла и не сможет получить должного решения.

    Президент Казахстана отметил, что республика искренне заинтересована в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. По его словам, сотрудничество с Москвой остается для Астаны безусловным приоритетом, а работу в этом направлении он назвал святой обязанностью как нынешних, так и будущих руководителей двух стран.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    По итогам визита Россия и Казахстан подписали 15 документов о сотрудничестве.

    Комментарии (6)
    28 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Представители двух стран официально закрепили договоренности о сотрудничестве в сфере возведения атомной электростанции. Документ также предусматривает выделение специального займа для реализации этого масштабного проекта. Соглашение было подписано в рамках официального визита Путина в соседнее государство, передает ТАСС.

    Как ранее отмечал помощник главы государства Юрий Ушаков, строительство энергетического объекта будет вестись с применением самых передовых отечественных технологий. Финансирование всех этапов работ полностью обеспечит российский государственный экспортный кредит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о возведении первой атомной электростанции.

    Власти Казахстана запланировали использовать российский льготный экспортный кредит для закупки необходимого оборудования.

    Возведение объекта под руководством госкорпорации Росатом стартует в 2027 году.

    Комментарии (5)
    28 мая 2026, 18:51 • Новости дня
    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая на форуме в Астане, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова принять в 2027 году встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту.

    Президент обозначил тему мероприятия как развитие суверенных моделей ИИ, передает ТАСС.

    «Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологий под локальные нужды», – сказал Путин.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    Выступая на мероприятии, российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС.

    Он также заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ.

    Комментарии (3)
    28 мая 2026, 18:01 • Новости дня
    Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума в Астане.

    Заседание проходит в здании Конгресс-центра, куда также приехали главы делегаций государств – участников форума.

    Кремль в Max опубликовал фотографию руководителей делегаций стран – участниц форума.

    Евразийский экономический форум является ежегодным деловым мероприятием в рамках Евразийского экономического союза. В нем участвуют главы государств – членов ЕАЭС, представители органов власти, научных и академических кругов, делового сообщества стран Союза и третьих государств, а также международные организации, заинтересованные в развитии сотрудничества в формате ЕАЭС.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    Российский лидер анонсировал принятие важных решений на саммите ЕАЭС в Казахстане.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия создает свои суверенные платформы развития ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия входит в число немногих государств, способных разрабатывать собственные независимые системы искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул уникальное положение страны в сфере передовых технологий, передает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, российский лидер отметил важность технологической независимости.

    «Российская Федерация – одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», – сказал президент.

    «Но мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение, объединение усилий может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный «выхлоп», если позволено будет так выразиться, по этому направлению, создает для стран ЕврАзЭС и нашей интеграции серьезные вызовы, но и, как я уже отметил, возможности», – добавил президент.

    Это заявление прозвучало в рамках государственного визита Путина в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая. Ранее в этот же день российский лидер провел продуктивные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Участие в форуме стало завершающим этапом программы государственного визита главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Евразийского экономического форума российский лидер назвал искусственный интеллект ключевым направлением технологического развития стран ЕАЭС.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал планы государств союза утвердить документ для безопасного внедрения нейросетей в экономику.

    В апреле глава российского государства призвал обеспечить создание отечественных фундаментальных моделей с максимальным уровнем суверенности.

    Комментарии (3)
    28 мая 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин рассказал лидерам ЕАЭС об использовании ИИ в скорой помощи в России
    Путин рассказал лидерам ЕАЭС об использовании ИИ в скорой помощи в России
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления на Евразийском экономическом форуме в Астане президент Владимир Путин описал, как искусственный интеллект помогает столичной скорой помощи формировать досье пациента.

    На Евразийском экономическом форуме в Астане президент России Владимир Путин рассказал лидерам ЕАЭС о применении искусственного интеллекта в работе скорой помощи, передает РИА «Новости».

    Он привел пример из Москвы: «В Москве, например, внедряются активно эти (ИИ) инструменты в области здравоохранения – скорая помощь приезжает, пациент оказывается в карете скорой помощи, и пока едет, на него полностью формируется все его досье».

    Путин пояснил, что система собирает данные о том, где и когда человек лечился, какие методы применялись и какие из них показали лучшую эффективность. По его словам, уже к моменту поступления пациента в больницу о нем «практически все известно», а решение по дальнейшим действиям врачей фактически подготовлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане Путин выделил искусственный интеллект как ключевое направление технологического развития стран ЕАЭС.

    Выступая там же, российский президент заявил о важности кооперации государств союза для создания суверенных платформ развития искусственного интеллекта.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах государств ЕАЭС принять совместное заявление об ответственном развитии и безопасном внедрении искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Долгов: Давление Запада только усиливает дружбу России и Казахстана
    Долгов: Давление Запада только усиливает дружбу России и Казахстана
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад пытается вбить клин в отношения России со странами Центральной Азии. Но многовековые связи между нашими государствами сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, несмотря на все провокации НАТО, заявил газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. В четверг началась официальная часть государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

    «Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стала важным шагом для дальнейшего укрепления дружбы между Россией и Казахстаном. Подписанные соглашения показывают, что сотрудничество двух стран развивается по всем ключевым направлениям, а Астана остается одним из главных наших союзников в Центральной Азии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, отношения с Казахстаном не только сохраняют устойчивость, но и усиливаются на фоне геополитических потрясений. «Мы действуем согласованно и поддерживаем друг друга по ключевым вопросам. Это служит наглядным доказательством того, что наш союз действительно работает даже в условиях внешнего давления», – отметил он.

    Особое значение, подчеркнул Долгов, имеют договоренности о поддержке русского языка в Казахстане. «На данный момент это чувствительная, но крайне важная тема, отражающая уровень доверия между нашими народами. Такие шаги свидетельствуют о взаимном уважении интересов», – добавил эксперт.

    В то же время Запад, по его словам, традиционно пытается оборвать отношения России не только с Казахстаном, но и со всей Центральной Азией. «Это классическое поведение НАТО. Однако после визита Путина видно, что оно разбивается о настоящую дружбу и не приносит ожидаемых результатов», – пояснил собеседник.

    «Многовековые связи, которые сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, невозможно разрушить провокациями НАТО. Тем не менее подобные попытки будут продолжаться, и к ним необходимо относиться внимательно, своевременно реагируя с обеих сторон», – продолжил посол.

    Укрепление союза России и Казахстана, резюмирует Долгов, становится лучшим ответом тем, кто хочет внести раскол между нашими народами. «В этих условиях давление извне только усиливает мотивацию к дальнейшему развитию и укреплению дружбы. Москва и Астана действуют в этом вопросе абсолютно единодушно», – резюмировал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, который продлится до 29 мая. В ходе переговоров с казахстанским коллегой он обсудил сотрудничество в энергетике, военной и гуманитарной сферах. По итогам стороны подписали 15 совместных документов. Ключевым из них стало соглашение о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции силами Росатома.

    Также в программу визита вошло участие Путина в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего евразийского экономического совета. На этих площадках президент России анонсировал принятие важных интеграционных решений и предложил провести в 2027 году в РФ встречу высокого уровня по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 19:09 • Новости дня
    Путин: Технологии формируют новый уклад промышленности и социальной сферы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время пленарного заседания Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил, что развитие технологий ведет к формированию принципиально нового уклада промышленности и изменению социальной сферы.

    «На наших глазах меняются технологии политической жизни и передачи информации. Формируется принципиально новый уклад промышленности. Преобразуются образование, здравоохранение. И в целом меняется социальная сфера», – отметил он, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул, что изменения в медицине касаются не только учета и маршрутизации больных. По его словам, речь идет о самих способах принятия решений по борьбе с соответствующими недугами.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:43 • Новости дня
    Путин назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин выделил искусственный интеллект как ключевое направление технологического развития стран ЕАЭС.

    «В этот раз в фокусе нашего внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Многое на данных направлениях в ЕАЭС уже делается», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Российский лидер отдельно подчеркнул роль искусственного интеллекта в интеграции государств. По его словам, это совершенно новая, но крайне перспективная сфера для совместной работы. Путин добавил, что такие стратегические технологии становятся важнейшим условием для экономического роста, общего прогресса и обеспечения глобальной конкурентоспособности.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    Ранее российский лидер предложил развивать в России центры обработки данных ИИ.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин призвал использовать искусственный интеллект как драйвер роста экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость быть готовыми к технологическим изменениям и использовать их как основу для ускоренного экономического роста. По его словам, в России уже реализуются национальные и отраслевые программы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества.

    «Прогресс не стоит на месте. К грядущим переменам нужно быть готовым. А еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    «В России приняты и реализуются национальные и отраслевые программы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в самых разных сферах жизни общества», – отметил президент.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    В ходе выступления российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС и заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ. Он также отметил, что технологии формируют новый уклад промышленности и социальной сферы.

    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин выступил за кооперацию в рамках ЕАЭС для создания независимого ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, президент России Владимир Путин заявил о важности объединения усилий по созданию суверенных платформ развития искусственного интеллекта.

    «Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами (по созданию суверенных платформ развития искусственного интеллекта) имеет огромное значение. Объединение усилий имеет колоссальный, может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп, если позволено будет так выразиться, по этому направлению», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что эта работа формирует для стран ЕАЭС и их интеграции как серьезные вызовы, так и новые возможности. Он добавил, что Россия осознает как возможности, так и риски внедрения технологий искусственного интеллекта.

    Ранее российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС и заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ.

    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 12:19 • Новости дня
    Путин и Токаев приняли заявление о семи основах дружбы России и Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев официально закрепили ключевые направления межгосударственного взаимодействия.

    Торжественная церемония оформления договоренностей состоялась во Дворце независимости. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместные документы, направленные на укрепление фундамента двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Казахстанский лидер в ходе переговоров отметил, что этот документ имеет большое значение. Глава российского государства добавил, что принятые решения станут надежной базой для дальнейшего сближения.

    Помощник президента Юрий Ушаков ранее называл подписанное заявление необычным. Утвержденные семь основ охватывают важнейшие сферы сотрудничества Москвы и Астаны как на политическом, так и на человеческом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными переговоры с российским лидером в узком формате.

    После этого главы государств продолжили встречу с участием профильных министров.

    Владимир Путин поблагодарил коллегу за вчерашнюю беседу в неформальной обстановке.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Путин отметил роль «Юнармии» в патриотическом воспитании молодежи России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил участникам и наставникам Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» поздравительную телеграмму к десятилетию организации.

    «Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10-летием образования Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», – сказано в обращении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Путин отметил, что за прошедшие годы «Юнармия» стала одной из самых авторитетных молодежных организаций страны и важной частью системы патриотического воспитания. Он подчеркнул, что движение стало «настоящей школой жизни» для миллионов активных и целеустремленных ребят во всех регионах России.

    В телеграмме говорится, что юнармейцы участвуют в волонтерском и поисковом движении, приводят в порядок воинские захоронения, помогают нуждающимся, уделяют внимание семьям участников и ветеранов специальной военной операции. Особые слова благодарности президент адресовал наставникам, чей труд и личный пример, по его словам, вдохновляют молодежь на благородные дела.

    Путин выразил уверенность, что «Юнармия» и дальше будет бережно хранить и развивать свои традиции и открывать новые горизонты. В завершение послания он пожелал юнармейцам успехов и всего наилучшего.

    Комментарии (0)
    Главное
    Министр: Экономика России не заметит ограничений на товары из Армении
    США проигнорировали просьбу Зеленского о поставках систем ПВО
    Норвегия потребовала от Евросоюза разрешить бурение в Арктике
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске
    Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы
    Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень

    Франция продолжает раскрывать свой «ядерный зонтик» над Европой. На этот раз под куполом Пятой республики оказалась Норвегия – она согласилась при необходимости разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы. Однако эксперты полагают, что безопаснее жители королевства себя не почувствуют. Наоборот, необдуманное решение Осло рискует превратить страну в мишень. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации