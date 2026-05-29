Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.0 комментариев
В Кремле заявили о товарищеских отношениях Путина и Мирзиеева
Песков назвал отношения Путина и Мирзиеева близкими и товарищескими
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул высокий уровень доверия между президентами РФ и Узбекистана Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиеевым.
По его словам, это приносит практическую пользу. «Наши лидеры – и Путин, и Мирзиеев, – у них очень близкие товарищеские отношения, что позволяет им, конечно, работать плодотворно на благо народов наших двух стран», – указал представитель Кремля, передает ТАСС.
Узбекистан остается важнейшим стратегическим партнером Москвы. Песков добавил, что государства активно развивают насыщенные двусторонние связи. Речь идет об экономическом, торгово-инвестиционном и гуманитарном сотрудничестве, которое опирается на давние исторические корни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин назвал приезд Шавката Мирзиеева на парад Победы знаком особых отношений.
В конце прошлого года лидер Узбекистана осудил атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию главы российского государства.
Весной прошлого года президенты двух стран по телефону обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.