Во Владимире женщина с младенцем упала в шахту лифта
В городе Владимире 34-летняя местная жительница вместе с годовалым малышом сорвалась в шахту подъемника на надземном пешеходном переходе, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Вечером 34-летняя горожанка попыталась воспользоваться подъемником для перехода через автодорогу, однако конструкция не выдержала.
В результате женщина и коляска с годовалым ребенком упали вниз. Сейчас угрозы для жизни пострадавших нет.
Следователи уже осмотрели место происшествия и выясняют точные причины аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта в Красноярске лифт с 15-летней школьницей рухнул с высоты 14-го этажа. В феврале прокуратура Московской области организовала проверку из-за резкого подъема кабины с пассажиром в Жуковском.