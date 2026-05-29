Россия и Казахстан решили увеличить пропускную способность трубопровода «ТОН-2»
Для наращивания поставок российской нефти в Китай через казахстанскую территорию планируется модернизировать инфраструктуру и построить дополнительную перекачивающую станцию, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
Россия и Казахстан намерены совместно модернизировать нефтепровод «ТОН-2» для увеличения транзита энергоресурсов в КНР, передает ТАСС. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
«Тут необходимо принять некоторые меры по увеличению пропускной способности трубопровода «ТОН-2», а именно: расширение технической части и установление дополнительной нефтеперекачивающей станции. <…> Это будем совместно делать», – подчеркнул глава ведомства.
Модернизация инфраструктуры позволит существенно нарастить объемы прокачки российской нефти азиатским партнерам. Совместная работа двух стран направлена на укрепление энергетического сотрудничества в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Казахстан подготовили соглашение об увеличении транзита нефти в Китай на 2,5 млн тонн.
Накануне министры энергетики двух стран подписали документ о расширении сотрудничества в нефтяной сфере.
В апреле американское ведомство OFAC продлило лицензию на транспортировку российского сырья по данному маршруту до весны 2027 года.