  Заслуженный педагог России: Убийство пермским школьником учителя – ужасная трагедия
    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана
    Axios: В администрации США Трамп – самый кровожадный
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Учитель скончалась после нападения школьника в Пермском крае
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Трамп заявил о божьей помощи в войне с Ираном
    Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть
    Авиадвигатель ПД-8 успешно завершил испытания
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    7 апреля 2026, 12:36 • Новости дня

    ФСБ задержало жительницу ЛНР по подозрению в госизмене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силовики задержали жительницу Марковского района ЛНР за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщили в республиканском УФСБ.

    В УФСБ по ЛНР сообщили, что противоправная деятельность гражданки России была пресечена после установления факта передачи военных сведений вражеской спецслужбе.

    По данным ведомства, девушка, которой двадцать лет, была завербована сотрудником СБУ. Она по его поручению собирала и передавала информацию о местах дислокации российских военнослужащих, находящихся на территории ЛНР.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Луганске местного жителя задержали по подозрению в передаче украинским спецслужбам координат дислокации российских войск на территории ЛНР.

    Верховный суд ЛНР приговорил местную жительницу к 15 годам колонии за государственную измену в виде передачи информации украинской спецслужбе.

    Жителя Сватовского района ЛНР задержали по подозрению в передаче СБУ сведений о местах дислокации российских военных подразделений.

    7 апреля 2026, 06:54 • Новости дня
    Стало известно о росте поставок военных грузов на Украину из Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ нарастили объемы получаемых военных грузов от стран НАТО из Молдавии через реку Днестр, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, «за последнее время вооружённые формирования Украины значительно нарастили переброску военных грузов из Молдавии через реку Днестр. В частности, в ночное время суток из населенного пункта Косэуць идут поставки так называемой натовской »помощи« в населенные пункты Ямполь и Пороги Винницкой области», – отметил Марочко.

    Эксперт добавил, что для увеличения объемов поставок украинские инженеры построили понтонные переправы через реку. Отмечается, что аналогичная активность была выявлена и в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о превращении Румынии в основное звено поставок оружия на Украину с использованием территории Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о фактическом превращении Молдавии в логистическую базу снабжения украинских вооруженных сил.

    6 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    ВСУ применили графитовые бомбы против энергосистемы ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты ДНР 5 апреля, сообщили в штабе обороны республики.

    В штабе обороны республики уточнили, что при разрыве в воздухе такие боеприпасы выбрасывают тонкие графитовые нити, вызывающие замыкания на линиях электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетики ДНР восстановили свет у части почти 500 тыс. жителей, обесточенных в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре.

    Украинские боевики в ходе беспрецедентной атаки на энергосистему республики повредили Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции.

    В Донецкой народной республике ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки беспилотников на эти объекты энергетической инфраструктуры.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    7 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    NYT назвала залог победы ВС России с наступлением весны на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    С приходом весны Россия переходит в наступление на Украине, а войска пытаются воспользоваться теплой погодой, чтобы восстановить утраченный за зиму темп, к тому же помогает им в этом естественный союзник, отмечает NYT.

    «У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически все, что движется», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что времена, когда войска продвигались вперед на танках и другой бронетехнике, почти прошли, так как сегодня большинство атак совершается пешими бойцами, при этом солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения.

    «На востоке и юге Украины, главном театре военных действий, лесных массивов мало. В результате солдаты часто передвигаются по лесополосам, окаймляющим сельскохозяйственные поля. Эти линии являются наследием политики советских времен, когда деревья использовались для защиты посевов от ветра. Сейчас они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой», – говорится в материале.

    NYT отмечает, что лесопосадки давно стали путями для войск, пытающихся  отвоевать территорию или отступить с линии фронта. Растительность выгодна как нападающим, так и обороняющимся, поэтому активно используется со всех сторон .


    6 апреля 2026, 18:52 • Новости дня
    Боевик ВСУ Сендзюк внесен в перечень террористов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель комбрига ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговоренный к пожизненному сроку за атаку Курска дронами, оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Заместитель командира бригады ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговорённый к пожизненному лишению свободы за атаку Курска дронами в апреле 2025 года, внесён в перечень террористов и экстремистов в России, передает РИА «Новости». Сообщение об этом размещено на сайте Росфинмониторинга.

    В перечне указаны полные данные Сендзюка и место его рождения – село Скрипче Хмельницкой области.

    В декабре 2025 года Следственный комитет России сообщил, что Сендзюк, а также командиры Дмитрий Бондарович и Андрей Дзяний (оба также признаны террористами и экстремистами), были заочно приговорены к пожизненному сроку за организацию теракта в Курской области.

    По данным следствия, украинские боевики под руководством Сендзюка, Бондаровича и Дзяния ночью 15 апреля 2025 года атаковали Курск более чем 120 беспилотниками с самодельными взрывными устройствами.

    В результате погибли и пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и машины скорой помощи.

    Внесённые в реестр Росфинмониторинга лица и организации лишаются права взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться большинством финансовых услуг, кроме оплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша 9внесен в список террористов и экстремистов) признан виновным в теракте в Севастополе и приговорен к пожизненному заключению.

    Бывший замначальника генштаба ВСУ Артур Артеменко объявлен в розыск в России за причастность к гибели и ранениям 222 жителей Донбасса в 2017-2019 годах.

    Девять офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ получили пожизненное заключение за атаки на российские части в приграничье с начала спецоперации.

    6 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по Украине сейчас находятся на паузе, а собраться в трехстороннем формате сложно из-за занятости США.

    «Что касается процесса переговорного – да, он пока на паузе», – заявил Песков. Он подчеркнул: «У американцев много дел других, понятно каких. Сейчас в трехстороннем формате трудно собраться».

    Песков отметил, что несмотря на паузу, контакты между странами продолжаются. Россия и Украина обмениваются мнениями с США по своим каналам. Пресс-секретарь также добавил, что украинская сторона поддерживает диалог с американцами, а Россия – по имеющимся каналам связи.

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер планируют впервые посетить Киев после 12 апреля.

    Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля информации о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Киев.

    6 апреля 2026, 22:32 • Новости дня
    Дроны ВС России перекрыли логистику ВСУ вокруг Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России с помощью дронов перекрыли основные пути снабжения Вооружённых сил Украины вокруг Константиновки, что осложнило логистику противника, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, после подрыва дамб и нарушения логистики, российские силы начали окружать город, а дроны стали контролировать практически всю логистику вокруг Константиновки.

    По его словам, российские военные применяют беспилотники на оптоволокне и радиоканалах, а также используют дроны-разведчики, способные летать на больших высотах. Эти меры привели к созданию для украинских военных крайне неблагоприятных условий.

    Ранее начальник расчета беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки с позывным «Саныч» заявил о взятии под контроль российскими подразделениями существенной части Константиновки и приоритете ударов по путям снабжения противника.

    ВС России заблокировали ключевые логистические маршруты снабжения украинской группировки у Константиновки и перерезали коммуникации ВСУ на этом участке фронта.

    Российские дроноводы и артиллеристы контролируют все пути к Константиновке в ДНР, а город фактически лишен логистических возможностей.

    6 апреля 2026, 13:49 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Харькове на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на Украине, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Одновременно онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации зафиксировала воздушную тревогу в части Харьковской области. Ранее в этот же день о взрывах в городе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов через свой Telegram-канал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в окрестностях Харькова на востоке Украины произошел взрыв на фоне продолжавшейся около часа воздушной тревоги.

    Ранее в результате серии взрывов в Харькове объект критической инфраструктуры, обеспечивающий город теплом и электроэнергией, оказался серьезно поврежденным.

    Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове на фоне действующей в области воздушной тревоги.

    6 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Путин присвоил статус «гвардейский» двум военным подразделениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.

    Согласно тексту документа, 35-я общевойсковая Краснознаменная армия теперь будет именоваться 35-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия.

    В указе подчеркивается, что почетное наименование «гвардейская» присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Аналогичное почетное звание с этого дня носит и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.

    Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 44-му инженерно-саперному полку.

    Глава государства также присвоил звание «гвардейский» 299-му парашютно-десантному полку.

    7 апреля 2026, 04:50 • Новости дня
    L' AntiDiplomatico уличил Украину в «грязной энергетической войне»

    Tекст: Катерина Туманова

    Удар ВСУ беспилотниками по Новороссийску в ночь на 6 апреля произошел в критический момент для глобального энергетического рынка, что говорит о пересечении Украиной новой опасной границы.

    «Грязная энергетическая война пересекла новую опасную границу. В ночь с субботы на воскресенье киевский режим нанес удар беспилотником по нефтяному терминалу в Новороссийске, стратегически важном российском городе на Черном море. Тщательно спланированная операция, как называет ее Министерство обороны России, имела конкретную цель: подорвать мировой рынок углеводородов и перекрыть поставки нефти европейским потребителям», – пишет L' AntiDiplomatico.

    Редакция отмечает, что важно и время нападения: оно произошло в критический момент для глобального энергетического баланса, который и без того под угрозой из-за войны, развязанной коалицией США и Израиля против Ирана.

    «Два фронта, две напряженности, один план: задушить мировую экономику, нарушив поставки», – отмечают авторы.

    В статье подчеркивается, что в момент, когда энергия стала оружием массового поражения, киевский режим в очередной раз демонстрирует свои террористические наклонности.

    «Цена этой ночи энергетического терроризма вскоре отразится в счетах и наполнит жизни европейских граждан», – резюмируют журналисты редакции L' AntiDiplomatico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске. Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды». При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск пострадали десять человек и  были повреждены более 90 домов.

    7 апреля 2026, 11:44 • Новости дня
    На Украине заявили о возможном ударе по Киеву «Орешником»

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    В публикации сообщается, что целью атаки могут стать такие города, как Киев, Львов и Староконстантинов. Авторы материала полагают, что «Орешник» будет применен либо во время следующего массированного ракетного удара, либо сразу после него.

    В тексте также отмечается, что ракеты для комплекса уже размещены на полигонах и находятся в полной боевой готовности.

    Ранее в России указывали на бессилие Запада перед этим ракетным комплексом.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток вмешательства в дела республики. Он заявил: «В противном случае «Орешник» может «бахнуть».

    6 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,2 тыс. военных

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных действий российских подразделений на нескольких направлениях противник за сутки потерял свыше 1,2 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, в том числе западного производства.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Новодмитровки, Мирополья, Новой Слободы, Брусков и Покровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Лозовой, Липцов, Покаляного, Александровки, Землянки и Польной.

    Потери ВСУ при этом составили более 185 военнослужащих, бронемашина и две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Великой Шапковкой, Шийковкой и Боровой в Харьковской области, Красным Лиманом и Старым Караваном в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Николаевки, Пискуновки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и девять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии у Доброполья, Ленина, Новогригоровки, Сергеевки, Анновки, Нового Донбасса, Красноярского в ДНР и Райполя в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Покровского, Добропасово, Зеленой Долины в Днепропетровской области, Самойловки, Чаривного, Любицкого, Лесного, Долинки и Егоровки в Запорожской области.

    Противник потерял до 260 военнослужащих и три бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    7 апреля 2026, 07:47 • Новости дня
    Наемница из США Эштон-Чирилло переобъявлена в розыск в России
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воевавшая за ВСУ наемница из США Сара Эштон-Чирилло (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), заочно приговоренная в РФ к 20 годам колонии, переобъявлена в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД России.

    В июне 2025 года Верховный суд ДНР заочно приговорил ее к 20 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в распространении фейков о российских Вооруженных силах и участии наемника в вооруженном конфликте.

    Судом было установлено, что в 2023 году Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих. В августе того же года она подготовила и разместила в интернете видеосюжет о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе СВО.

    Эштон-Чирилло объявлена в международный розыск и заочно арестована. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданку США Сару Эштон-Чирилло к 20 годам колонии общего режима за участие в боевых действиях на стороне украинских сил и распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России.

    Росфинмониторинг включил Эштон-Чирилло в российский перечень террористов и экстремистов после ее призывов к убийству журналистов из России.

    Ранее спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявляла фразу «русские – не люди».

    7 апреля 2026, 06:53 • Новости дня
    «Северяне» узнали о прибытии в Шосткинский район Сумской области формирований «Азова»

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы группы войск «Север» на Сумском направлении фронта громили живую силу и технику ВСУ в районах Мирополья, Кияницы, Великой Чернетчины, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и Новодмитровки и узнали, что в регион прибывают вооруженные формирования с символикой террористического «Азова».

    «Жители Шосткинского района сообщают в соцсетях о прибытии вооруженных формирований с символикой «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России)», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Шосткинском районе штурмовики «Северян» в ходе ожесточенных боев продвинулись до 150 метров на двух участках. В целом в Сумском районе продвижение на 14 участках за сутки составило до 200 м. В Краснопольском районе, сломив упорное сопротивление противника, штурмовики продвинулись на двух участках до 250 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» боролись с живой силой и техников ВСУ  в районах Шестеровки, Польного, Весёлого, Покаляного, Колодезного, Нового Бурлука и села Землянки.

    «На Липцовском направлении противник предпринял попытку контратаки в лесном массиве в районе Избицкого. В результате огневого воздействия штурмовая группа 127 отмбр ВСУ уничтожена», – сообщили бойцы.

    На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на 14 участках на расстояние до 350 метров. На Великобурлукском – на трёх участках бойцы продвинулись до 600 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР. «Северяне» сообщили, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами. Марочко рассказал, как ВС России атакуют Рай-Александровку с двух направлений.

    7 апреля 2026, 02:25 • Новости дня
    Комбрига 35-й бригады ВСУ понизили в звании за потери в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Полковник ВСУ Алексей Булахов лишился звания командира бригады морской пехоты ВСУ после серьезных потерь подразделения под Красноармейском в ДНР, его понизили до командира полка, сообщили в российских силовых структурах.

    Он уточнил, что «чистки» внутри бригады связаны с потерями под Красноармейском, где морпехи ВСУ находились больше года и были выведены в тыл в феврале 2026 года.

    По его словам, Булахов также был известен махинациями с военной ипотекой в 2018 году, разворовыванием гуманитарной помощи в период конфликта на юго-востоке Украины с 2014 года и после начала спецоперации на Украине.

    «И вот за бездарное командование бригадой Булахов был понижен до командира 426-го полка беспилотных систем ВСУ», – резюмировал информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России спасли почти 200 человек из Красноармейска. Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными. Кимаковский сообщил о провалившемся штурме ВСУ с танком Abrams.


    7 апреля 2026, 04:20 • Новости дня
    Марочко рассказал, как ВС России атакуют Рай-Александровку с двух направлений

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ВС России развивают наступление на Рай-Александровку в ДНР, используя одновременные удары с северо-восточного и юго-восточного направлений, что осложняет оборону противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие продвигаются с Кривой Луки по направлению к Рай-Александровке и с Никифоровки, с юго-востока.

    «Говоря о населенном пункте Рай-Александровка, то сейчас идут два основных удара со стороны наших войск – это, прежде всего, с северо-востока от данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.

    При этом командование Вооруженных сил Украины, несмотря на потери, продолжает удерживать стратегически важный населенный пункт.

    «Украинское командование не жалеет подчиненный личный состав и пытается удержать ключевой населенный пункт – Рай-Александровку», – отметил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Марочко сообщил, что в ДНР начались бои за Рай-Александровку. Пушилин сообщил, что штурмовые группы ВС России  приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который является важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску.

    Минобороны России сообщило о массированных ударах по объектам ВСУ на Украине.

    Заслуженный педагог: Убийство пермским школьником учителя – ужасная трагедия
    Угрозы Трампа Ирану вызвали споры о военных преступлениях
    Спецназ США для спасения пилота за нескольких часов создал базу в иранском тылу
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Дрон ВСУ во Владимирской области убил отметившего день рождения мальчика
    Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана

    Война в Иране продолжает отменять антироссийские санкции. Первыми так поступили США в отношении экспорта нефти из РФ, испугавшись роста цен. Теперь дошло до Европы: в парламент Швейцарии внесен законопроект, где речь идет об упразднении вообще всех ограничений, дублирующих санкции ЕС. Дело не только в нефти. Дело в принципе. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

