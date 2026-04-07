ФСБ задержало жительницу ЛНР по подозрению в госизмене

Дмитрий Зубарев

Силовики задержали жительницу Марковского района Луганской народной республики за сотрудничество с украинскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

В УФСБ по ЛНР сообщили, что противоправная деятельность гражданки России была пресечена после установления факта передачи военных сведений вражеской спецслужбе.

По данным ведомства, девушка, которой двадцать лет, была завербована сотрудником СБУ. Она по его поручению собирала и передавала информацию о местах дислокации российских военнослужащих, находящихся на территории ЛНР.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена».

