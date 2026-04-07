Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».11 комментариев
Геолог «Алросы» рассказал, почему поиск алмазов сегодня – это вызов и удача
Эпоха легких открытий алмазных месторождений завершилась: поиск новых алмазных месторождений становится сложнее, традиционные методы уступают место комплексным технологиям, включая искусственный интеллект и беспилотники, рассказал главный геолог «Алросы» Роман Желонкин.
«Сегодня обнаружение новых месторождений – это сочетание вызова и удачи. Алмазы залегают глубоко, а исследуемые участки имеют более сложное геологическое строение и перекрыты мощной толщей осадочных и магматических пород», – рассказал РИА «Новости» главный геолог «Алросы».
Желонкин указал на то, что между глубиной и размером алмазов нет корреляции, так как крупные кристаллы могут залегать и близко к поверхности, и на большой глубине.
Он пояснил, что традиционные методы, такие как магнитная съемка, уже не дают результат, так как требуется комплексный подход. Желонкин заявил о необходимости использования нейросетей для анализа больших массивов данных и совершенствования геофизических методов.
Компания «Алроса» стала активно применять беспилотники для исследований и лидарного сканирования, что ускоряет геологоразведочные работы.
В начале года успешно завершился пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в геологоразведку, что позволило выявить новые закономерности расположения кимберлитовых трубок. В текущем сезоне будут проведены буровые работы на участках, определенных с помощью ИИ, рассказал главный геолог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Якутии обнаружили уникальный алмаз янтарного цвета массой 468,3 карата. Размеры найденного алмаза достигли 56 на 54 на 22 мм. «Алроса» оставила крупнейший российский алмаз необработанным.
При этом Антверпен лишился статуса центра алмазов мира.