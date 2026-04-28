Совбез: В России резко выросло число экстремистских преступлений
За первые три месяца этого года количество правонарушений экстремистского характера увеличилось на 28,3%, большинство незаконных деяний совершалось в виртуальном пространстве, сообщили в аппарат Совета безопасности.
«При этом так называемые «антивоенные акции» носили одиночный, немассовый характер», – добавили там.
В остальном криминогенная обстановка в стране остается стабильной. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сократилось на 15,3%. Также на четверть снизилось число уголовно наказуемых деяний с применением вооружения.
Положительная динамика наблюдается в сфере незаконного оборота наркотиков, где количество правонарушений за январь-март уменьшилось на 40,1%.
Кроме того, уровень подростковой преступности снизился на 5,3%. Одновременно доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилась до 40,7% от общего массива.
В марте президент Владимир Путин отметил увеличение количества преступлений экстремистского характера за минувший год. Генеральный прокурор Александр Гуцан заявил о двукратном росте числа терактов в стране.