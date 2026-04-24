«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».6 комментариев
«Колорадо» одержал третью победу над «Лос-Анджелесом» в НХЛ
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ, передает РИА «Новости. Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
В составе «Колорадо» отличились Габриэль Ландескуг, Кейл Макар, Арттури Лехконен и Брок Нельсон. За «Лос-Анджелес» шайбы забросили Тревор Мур и Адриан Кемпе. При этом Артемий Панарин отметился результативной передачей на Кемпе .
Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко и форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились. Счет в серии до четырех побед теперь 3-0 в пользу «Колорадо». Следующая игра состоится в Лос-Анджелесе вечером 26 апреля по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная хоккейная лига сообщила о переходе Артемия Панарина в клуб «Лос-Анджелес Кингз». Позже результативная передача российского нападающего помогла новой команде обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс». До этого форвард Андрей Кузьменко принес «Лос-Анджелесу» победу во втором матче серии плей-офф.