Эксперт предупредила о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки

Эксперт Уткина: За неуведомление ГАИ о смене прописки россиянам грозит штраф

Tекст: Дарья Григоренко

Уткина напомнила, что каждый 50-й автовладелец регулярно менял регион проживания, но редко задумывался о необходимости обновить СТС.

«Смена регистрации – массовое явление. Согласно постановлению правительства № 1764 от 2019 года, срок на такое информирование ведомства – десять дней», – подчеркнула эксперт, передает Газета.Ru.

По закону, адрес в свидетельстве о регистрации транспортного средства должен совпадать с актуальными паспортными данными, иначе собственнику грозит штраф по ст. 19.22 КоАП РФ. За первое нарушение – от 1,5 до 2 тыс. рублей, а при повторном – 5 тыс. рублей или лишение прав от одного до трех месяцев. Необходимость такой точности объясняется установлением законного собственника автомобиля.

В последнее время механизм выявления нарушений упростился благодаря автоматическому обновлению данных о регистрации в системе МВД. Теперь программная сверка позволяет ГАИ быстро выявлять расхождения между паспортным столом и реестром зарегистрированных авто. Внимание к этой процедуре усилили с апреля 2026 года после интеграции госреестров, уточнила Уткина.

Эксперт отметила, что заявление на внесение изменений в СТС можно подать через ГАИ, МФЦ или портал «Госуслуги». Кроме того, она рекомендовала проверить полис ОСАГО, так как смена адреса влияет на территориальный коэффициент и может вызвать проблемы при страховом случае.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что система фотовидеофиксации нарушений пока технически не готова выявлять отсутствие полисов обязательного страхования у российских автомобилистов.