Юрист сообщила о штрафе за сбитого голубя водителем

Юрист Павлова: Сбившему голубя водителю грозит штраф в 600 рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России подчеркнула, что голубь относится к охотничьим ресурсам, а такса за его уничтожение составляет именно такую сумму, передает РИА «Новости».

Павлова пояснила, что если водитель наехал на стаю, сумма штрафа будет увеличиваться пропорционально количеству пострадавших птиц, ведь каждое животное считается отдельным объектом причинения вреда.

Юрист также добавила, что подобное происшествие считается дорожно-транспортным происшествием. «Покидать место наезда на голубя нельзя, иначе водителю может грозить лишение прав или арест», – отметила Павлова.

