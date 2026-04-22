Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Монреалем»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Тампа» сравняла счет в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Монреаля», сообщает ТАСС. В домашней встрече команда одержала победу в овертайме со счетом 3:2, благодаря голам Брэндона Хэйгла, Никиты Кучерова и Яниса Мозера. Кучеров отличился во втором периоде, сравняв счет и вернув интригу, а победную шайбу забросил Мозер на 73-й минуте.

У «Монреаля» голы забили Лэйн Хатсон и Джош Андерсон. Теперь счет в серии до четырех побед стал 1-1, а следующий матч пройдет в Монреале в ночь на 25 апреля по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в таблице Атлантического дивизиона, а «Монреаль» – третье. Также отмечается, что действующий двукратный победитель Кубка Стэнли «Флорида» не вышла в плей-офф в сезоне 2023/24.

