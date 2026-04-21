Бывшую работницу пермского оборонного завода приговорили за госизмену

Экс-сотрудницу пермского оборонного завода отправили в колонию за госизмену
Жительница Перми проведет 12,5 лет в исправительном учреждении за передачу информации о предприятии иностранным спецслужбам.
Бывшая сотрудница оборонного предприятия установила контакт с иностранными спецслужбами через интернет, передает РИА «Новости». В ходе общения женщина передавала им сведения о работе пермского завода.
О вступлении судебного решения в силу сообщило региональное управление ФСБ. «Вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Перми, причастной к свершению преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Подсудимой назначено 12 лет и шесть месяцев исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале сотрудники ФСБ задержали жительницу Перми за передачу сведений об оборонном предприятии украинской стороне.
В марте 2026 года Самарский областной суд приговорил слесаря местного завода к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену.
Ранее суд назначил 17 лет лишения свободы жителю Комсомольска-на-Амуре за шпионаж в пользу спецслужб Украины.