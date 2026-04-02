Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
Отец Маска рассказал о короткой встрече с Путиным
Международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая была очень короткой, но запоминающейся.
Эррол Маск рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». В беседе он отметил, что встреча была очень короткой, но осталась у него в памяти.
«Хотя она была короткой, но я ее запомнил», – заявил Эррол Маск. По его словам, он был одним из многих гостей, присутствовавших на приеме.
Маск уточнил, что на встрече присутствовало много других лиц, а сама она длилась более часа. «Господин Путин уделил мне несколько секунд. Он пожал мне руку и сказал: «Добро пожаловать в Россию!» – объяснил Маск.
Он не уточнил дату встречи, но известно, что Эррол Маск посещал Россию неоднократно.
Ранее отец Илона Маска рассказал, как изменил взгляды сыновей на Россию.