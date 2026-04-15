DoorDash признал постановку доставки еды Трампу в Белый дом

DoorDash сообщил, что доставка из McDonald's Трампу была акцией, а не реальным заказом

Tекст: Денис Тельманов

Доставка заказа из McDonald's президенту США в Белый дом действительно была заранее спланированной акцией, подтвердил представитель DoorDash Джулиан Кроули, передает РИА «Новости».

«Никто и не утверждает, что это была настоящая доставка. Совершенно очевидно, что это было запланированное мероприятие, чтобы обратить внимание к новой политической инициативе». Кроули отдельно отметил, что курьер Шэрон Симмонс не является подставным лицом или актрисой.

По словам представителя DoorDash, Симмонс действительно работает курьером и специально приехала в Вашингтон ради этой доставки, чтобы поддержать инициативу об отмене налога на чаевые.

Журналисты обратили внимание, что она уже не раз участвовала в мероприятиях Республиканской партии и ранее выступала за данную инициативу, в том числе на слушаниях в штате Невада.

Шэрон Симмонс рассказала, что за прошлый год заработала 11 тыс. долларов чаевых, а отмена налога на них помогла ей оплатить лечение мужа от рака.

Эта акция привлекла широкий резонанс в соцсетях и СМИ, вызвав дискуссию о взаимосвязи политических инициатив, поддержки от рядовых американцев и публичных акций.

Дональд Трамп работал за прилавком McDonald's, выдавая заказы посетителям.