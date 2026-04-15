DoorDash признал постановку доставки еды Трампу в Белый дом

Доставка заказа из McDonald’s Дональду Трампу в Белый дом оказалась заранее подготовленной акцией, а не обычной услугой сервиса.
Доставка заказа из McDonald's президенту США в Белый дом действительно была заранее спланированной акцией, подтвердил представитель DoorDash Джулиан Кроули, передает РИА «Новости».
«Никто и не утверждает, что это была настоящая доставка. Совершенно очевидно, что это было запланированное мероприятие, чтобы обратить внимание к новой политической инициативе». Кроули отдельно отметил, что курьер Шэрон Симмонс не является подставным лицом или актрисой.
По словам представителя DoorDash, Симмонс действительно работает курьером и специально приехала в Вашингтон ради этой доставки, чтобы поддержать инициативу об отмене налога на чаевые.
Журналисты обратили внимание, что она уже не раз участвовала в мероприятиях Республиканской партии и ранее выступала за данную инициативу, в том числе на слушаниях в штате Невада.
Шэрон Симмонс рассказала, что за прошлый год заработала 11 тыс. долларов чаевых, а отмена налога на них помогла ей оплатить лечение мужа от рака.
Эта акция привлекла широкий резонанс в соцсетях и СМИ, вызвав дискуссию о взаимосвязи политических инициатив, поддержки от рядовых американцев и публичных акций.
Эта акция привлекла широкий резонанс в соцсетях и СМИ, вызвав дискуссию о взаимосвязи политических инициатив, поддержки от рядовых американцев и публичных акций.