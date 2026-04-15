140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.3 комментария
Чернышенко призвал сохранить рост турпотока в России
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ призвал губернаторов и профильные ведомства приложить максимум усилий для сохранения роста внутреннего турпотока на фоне конкуренции с зарубежными направлениями.
«Необходимо сконцентрировать усилия всех заинтересованных министерств и ведомств, регионов, отраслей, чтобы сохранить рост туристического продукта, турпотока в условиях конкуренции с зарубежными направлениями. Это большая, ответственная работа», – подчеркнул Чернышенко, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что по данным Центробанка, объем импорта туристических услуг в прошлом году достиг порядка 50 млрд долларов. Чернышенко добавил, что если российские регионы смогут привлечь хотя бы половину туристов, то речь пойдет уже о 25 млрд долларов, которые могут быть инвестированы в экономику субъектов страны. Вице-премьер призвал руководителей бороться за эти средства, используя качественные туристические продукты, развитую инфраструктуру и современные услуги.
Ранее Чернышенко сообщил, что туристический поток по России за январь–октябрь этого года достиг 76,2 млн поездок, увеличившись на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.