В Сочинском нацпарке выявили нарушения застройщиков на 3,5 млрд рублей
Масштабные нарушения при строительстве на территории охраняемых природных зон Сочи привели к экологическому ущербу, который оценивается примерно в 3,5 млрд рублей, сообщили в прокуратуре города.
Серьезные нарушения зафиксированы в деятельности строительных компаний на землях Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Невосполнимый ущерб окружающей среде составил около 3,5 млрд рублей, были уничтожены уникальные природные компоненты.
Следствие установило, что в 2023 году компания «Турьев Хутор Девелопмент» незаконно вырубила ценные породы деревьев в нацпарке, нанеся урон более чем на 2,5 млрд рублей. Другой застройщик, «Первая строительная компания», сбрасывал грунт в границах парка, что спровоцировало образование запруды на реке Хоста и затопление Тисо-самшитовой рощи. Этот ущерб оценили в 956 млн рублей.
В прошлом году Генпрокуратура подавала иск к «Турьев Хутор Девелопмент», который завершился мировым соглашением. Как пояснили в пресс-службе нацпарка, компания полностью возместила ущерб. Из выплаченной суммы 100 млн рублей получит Сочинский нацпарк, а остальные средства пойдут на общественно полезные цели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители арестовали директора национального парка «Куршская коса» по делу о незаконной вырубке леса.