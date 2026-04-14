Суд в Дагестане приговорил экстремистов к шести годам колонии
Троих жителей Дагестана признали виновными в участии в экстремистской организации, одному из них назначили шесть лет колонии, другим – условное наказание.
Кировский районный суд Махачкалы признал троих жителей Дагестана виновными в участии в деятельности экстремистской организации и назначил им различные сроки наказания, сообщает РИА «Новости».
Даудов Д.З. получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, Курашев А.З. и Раджабов Р.М. осуждены условно: на три года и два года шесть месяцев соответственно.
Осужденные признаны виновными по статьям 282.2 УК России за организацию и участие в деятельности международного религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра*», которое Верховный суд России признал экстремистским и запретил на территории страны.
По данным следствия, с 2018 по 2023 годы трое жителей республики активно участвовали в пропаганде идей организации, посещали собрания и поддерживали её идеологию, направленную на подрыв конституционного строя и безопасности России, а также создание так называемого «всемирного халифата».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ